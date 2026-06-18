Крупнейший воздушный налет на Москву за всю войну, российские механизированные штурмы в сторону Славянска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские военные накапливаются на южных подступах к Купянску-Узловому
- На лиманском направлении украинские войска сохраняют уверенный контроль над Лиманом
- На Северском выступе отражен двухдневный механизированный штурм ВС РФ в сторону Славянска вдоль Северского Донца
- Генштаб ВСУ отрицает причастность к удару по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области
- Самый крупный за всю войну воздушный налет на Москву — официально сообщается об атаке свыше 190 беспилотников
- Московский НПЗ попал под удар второй раз за три дня — из строя выведена установка переработки нефти «Евро+»
- Очередной обмен телами погибших военных: Украине переданы 522 тела, России — 33 тела
- Правительство Нидерландов выделяет пакет военной помощи для Украины на сумму $580 млн
Обстановка на фронте
На купянском направлении российские военные накапливаются на южных подступах к Купянску-Узловому.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает об очень тяжелой ситуации в районе Купянска. По его сведениям, российские военные «просачиваются» и накапливаются в Ковшаровке на подступах к Купянску-Узловому на левом берегу Оскола, а украинские позиции в Петропавловке и Песчаном удается снабжать только дронами, чему препятствует работа российской РЭБ. На правобережье, по данным Мирошникова, идут бои в Голубовке и в районе Кондрашовки, а снабжение украинских военных там осуществляется с помощью НРК.
На лиманском направлении украинские войска сохраняют уверенный контроль над Лиманом (до 2016 года — Красный Лиман).
По утверждению «военкора» Юрия Котенка, ВС РФ практически окружили гарнизон Лимана, а украинская оборона в городе развалилась. Исследователь Playfra, напротив, пишет, что СОУ сохраняют уверенный контроль над Лиманом, несмотря на геопривязки кадров с российскими военными в глубине городской застройки. Эта оценка совпадает с положением на карте DeepState.
На Северском выступе отражен двухдневный механизированный штурм ВС РФ в сторону Славянска вдоль Северского Донца.
В 81-й отдельной аэромобильной бригаде отчитались об отражении двухдневного российского механизированного штурма Закотного и Кривой Луки на правом берегу Северского Донца. Как сообщается, в атаках были задействованы танк, три БМП, семь единиц легкой автомобильной техники и 50 человек личного состава.
В Минобороны РФ заявили о захвате Рай-Александровки к востоку от Славянска. По информации DeepState, село практически полностью контролируется украинскими силами, хотя «серая зона» доходит до его восточной окраины.
На константиновском направлении стало известно об эвакуации основных промышленных предприятий из Краматорска.
The Economist сообщает, что украинские власти начали эвакуацию основных промышленных предприятий из Краматорска. Эвакуация была начата еще в 2023 году, но теперь значительно ускорилась по мере продвижения российской армии. Город находится в 14 км от линии фронта. Предприятия из Краматорска переносятся в Перечин в Закарпатской области.
На покровском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести бои в районе Доброполья.
Юрий Котенок пишет, что ВС РФ ведут бои на Добропольском выступе, в частности в городе Белицкое, а также в Мирном — к югу от Доброполья. Судя по карте DeepState, Белицкое и Мирное контролируются СОУ, хотя на юго-восточной окраине последнего присутствует «серая зона».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 июня 246 средств воздушного нападения: 239 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (212 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены), а также семи баллистических ракет «Искандер-М» (четыре были сбиты). Зафиксированы попадания двух ракет и 26 дронов в девяти локациях, а также падение обломков в семи локациях.
В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» были опубликованы кадры объективного контроля последствий поражения «Шахедами» подстанции ПС 110 кВ в Ахтырке в Сумской области накануне.
Утром по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) был нанесен удар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Известно о двух погибших и 12 пострадавших. Повреждено частное предприятие.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 18 июня 143 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 18 июня были перехвачены 555 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах после атаки ракетами «Фламінго» 10 июня. На снимке зафиксированы следы от попадания двух ракет: первая попала в корпус завода, вторая — в землю вблизи завода.
Генштаб ВСУ отрицает удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв назвал сообщения об ударе дрона по автобусу с детьми в Брянской области накануне «информационной провокацией Кремля».
В Крыму накануне ввели веерные отключения электроэнергии после ночных атак. «Глава» администрации Джанкоя Игорь Ивин объявил о графике отключений. 17 июня без электричества остались более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах, заявили в ГУП РК «Крымэнерго». По словам Ивина, он обсудил с руководством АЗС возможность отпуска суточной нормы топлива для генераторов в канистры, что позволит поддержать жителей, у которых в домах есть генераторы. Как пишет паблик «Типичный Джанкой», в результате атак пострадала западная промышленная часть города, что повлияло на работу энергоинфраструктуры.
Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» опубликовал кадры удара дрона по грузовику на перекрестке улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде накануне. В результате атаки погиб водитель.
В проукраинском канале «Крымский Ветер» сообщается, что в ночь на 18 июня СОУ нанесли удар по железнодорожному мосту на участке Джанкой — Керчь в районе села Раздольное, а также по соседнему автодорожному мосту. Удары подтверждаются сигнатурой пожара в спутниковом сервисе NASA FIRMS. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал кадры удара по мосту, а также по подстанции, как утверждается, на оккупированной территории Луганской области.
Жители Гукова Ростовской области минувшей ночью сообщали о пожаре после ударов украинских БПЛА. По видео, опубликованному мониторинговым каналом Supernova+, OSINT-аналитик Astra установил, что горела нефтебаза на ул. Карла Маркса. Утром губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки в Гукове один человек погиб, двое ранены, «произошло два возгорания коммерческих объектов», поврежден тепловоз.
Москву утром атаковали свыше 190 беспилотников, следует из сообщений мэра Сергея Собянина (1, 2, 3). Как и два дня назад, 16 июня, удары дронов привели к пожарам на территории крупнейшего в столичном регионе НПЗ в Капотне, работа которого тогда была приостановлена. По числу сбитых дронов эта атака превосходит другие налеты на город. На видео, которые опубликовали издание Astra, украинские Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, видно несколько открытых очагов возгорания на заводе. Канал Exilenova+ насчитал семь очагов возгорания. То, что несколько дронов достигли завода, признал и Собянин.
«Радио Свобода» обратило внимание на новые видео и фото горящего НПЗ в Капотне, на которых видно, что с момента прошлого удара 16 июня башню для «Панциря» рядом с предприятием успели оборудовать самой системой ПВО. Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выполнил предварительную привязку к местности очагов возгорания после налета дронов на Московский нефтеперерабатывающий завод.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» пишет, что в результате атаки на Московский НПЗ зафиксировано попадание по резервуарному парку, установке каталитического крекинга Г-43-107, установке висбрекинга; комбинированной установке по производству метил-трет-бутилового эфира и олигомеризата. На одном из видео зафиксировано, как на одном из топливных резервуаров Московского НПЗ взрывом сорвало крышу, обращает внимание Astra. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, повреждения получила комбинированная установка переработки нефти «Евро+», введенная в эксплуатацию в 2020 году и обеспечивающая 47% мощности завода.
В ходе атаки были повреждены верхние этажи многоэтажки в районе Новые Котельники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о последствиях атаки на регион минувшей ночью. Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском. «Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома», — написал он. Также, по его сведениям, в Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, но от госпитализации отказалась. На улице Радио в результате падения обломков загорелся автомобиль, возгорание локализовано.
В Люберцах обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, пострадавших нет. Кроме того, обломки БПЛА упали на кровлю ТЦ «Белая Дача», начался пожар. «Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется», — добавил губернатор. В Чехове дрон попал в дачный дом на территории СНТ. На территории нескольких дачных участков упали обломки БПЛА. В Павловском Посаде в результате попадания беспилотника загорелись два дачных дома.
К полудню стало известно о 17 пострадавших в Московской области, в том числе двух детях.
«Агентство» на основе заявлений властей и опубликованных в соцсетях видео пришло к выводу, что беспилотники и обломки дронов упали как минимум в 10 местах в Москве и Подмосковье. Издание публикует карту попаданий.
Все московские аэропорты вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту «Шереметьево» проводилась эвакуация пассажиров, в том числе из самолетов. Из-за продолжающихся с ночи ограничений в работе аэропортов Москвы «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» отменили больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота».
Военный аналитик Ян Матвеев обратил внимание, что в атаке на Москву участвовали «ракеты-дроны» с турбореактивным двигателем «Барс» — крайне сложная цель для ПВО. Также он отметил, что ни на одном видео из Москвы не слышно сирены воздушной тревоги. Жители Москвы и Подмосковья жаловались в соцсетях на отсутствие SMS-сообщений и сирен, оповещающих о беспилотной опасности.
Матвеев также подчеркнул, что на ряде опубликованных украинскими мониторинговыми каналами видео пролета беспилотников видна неточная работа российских комплексов ПВО. «„Панцирь-С1“ показывает свою неэффективность всем москвичам. Ракеты летят мимо (а куда-то потом еще и падают), ракеты попадают, обрушивая дроны на город, стрельба из автоматов не стихает», — прокомментировал кадры военный аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил вторую за эту неделю атаку украинских дронов на Московский НПЗ в Капотне и назвал это справедливым ответом на обстрелы Украины. Одновременно он подчеркнул, что «пора завершить эту войну», и Россия должна сделать необходимые шаги на дипломатическом направлении.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 июня по 20:00 17 июня стало известно (1, 2) как минимум об 11 погибших и 78 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Європейська правда» пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, что общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения оцениваются в диапазоне от 1,3 до 1,45 млн человек, примерно полмиллиона из них — погибшие.
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Российская сторона передала тела 522 погибших украинских военных, Украина — 33 российских. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил информацию об обмене, о котором ранее сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Правозащитники задокументировали 8231 случай незаконного лишения свободы украинских гражданских лиц российскими силовиками с начала полномасштабного вторжения в Украину до конца 2025 года. Об этом говорится в докладе Austausch e.V., украинских организаций «Экспертная группа „Сова“», «Центр гражданских свобод», «Архив войны» и независимых экспертов. Авторы доклада пришли к выводу, что незаконные задержания украинских гражданских носят массовый и системный характер и являются не «эксцессами исполнителей», а частью государственной политики.
С 20 июня Росавиация ограничит полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5,2 км, говорится в сообщении Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов (АОПА). Ограничения будут действовать над Москвой и частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Их ввели по требованию Минобороны до особого уведомления, добавили в Росавиации. Государственной и экспериментальной авиации запрет не касается.
Вооружения и военная техника
Правительство Нидерландов выделяет $580 млн на дроны и оружие для Украины, половина этих средств пойдет на заказ дронов у местных производителей, а вторая половина — на финансирование программы PURL. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров отдельно анонсировал запуск производства в Нидерландах украинских «миддлстрайк»- и «дипстрайк»-дронов.
Представитель испанской компании EM&E рассказал, что с 2023 года компания поставила в Украину более 10 тысяч комплектов систем наведения для 122-мм реактивных снарядов РСЗО «Град», а с I квартала 2026 года — еще 1 тысячу комплектов с лазерным наведением.
Украинский OSINT-ресурс In Factum обращает внимание на кадры последствий попадания российского FPV-дрона в американский автомобиль класса MRAP Oshkosh M-ATV. Находившиеся внутри украинские военные выжили благодаря бронекапсуле.
О главных событиях войны 17 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские «хаотичные зачистки» в Константиновке, российские войска атакуют к востоку от Доброполья. Что происходит на фронте
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