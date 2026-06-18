Крупнейший воздушный налет на Москву за всю войну, российские механизированные штурмы в сторону Славянска. Что происходит на фронте

В Минобороны РФ заявили о захвате Рай-Александровки к востоку от Славянска. По информации DeepState, село практически полностью контролируется украинскими силами, хотя «серая зона» доходит до его восточной окраины.

На константиновском направлении стало известно об эвакуации основных промышленных предприятий из Краматорска.

The Economist сообщает, что украинские власти начали эвакуацию основных промышленных предприятий из Краматорска. Эвакуация была начата еще в 2023 году, но теперь значительно ускорилась по мере продвижения российской армии. Город находится в 14 км от линии фронта. Предприятия из Краматорска переносятся в Перечин в Закарпатской области.

На покровском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести бои в районе Доброполья.

Юрий Котенок пишет, что ВС РФ ведут бои на Добропольском выступе, в частности в городе Белицкое, а также в Мирном — к югу от Доброполья. Судя по карте DeepState, Белицкое и Мирное контролируются СОУ, хотя на юго-восточной окраине последнего присутствует «серая зона».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 июня 246 средств воздушного нападения: 239 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (212 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены), а также семи баллистических ракет «Искандер-М» (четыре были сбиты). Зафиксированы попадания двух ракет и 26 дронов в девяти локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» были опубликованы кадры объективного контроля последствий поражения «Шахедами» подстанции ПС 110 кВ в Ахтырке в Сумской области накануне.

Утром по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) был нанесен удар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Известно о двух погибших и 12 пострадавших. Повреждено частное предприятие.

Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 18 июня 143 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 18 июня были перехвачены 555 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах после атаки ракетами «Фламінго» 10 июня. На снимке зафиксированы следы от попадания двух ракет: первая попала в корпус завода, вторая — в землю вблизи завода.

Генштаб ВСУ отрицает удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв назвал сообщения об ударе дрона по автобусу с детьми в Брянской области накануне «информационной провокацией Кремля».

В Крыму накануне ввели веерные отключения электроэнергии после ночных атак. «Глава» администрации Джанкоя Игорь Ивин объявил о графике отключений. 17 июня без электричества остались более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах, заявили в ГУП РК «Крымэнерго». По словам Ивина, он обсудил с руководством АЗС возможность отпуска суточной нормы топлива для генераторов в канистры, что позволит поддержать жителей, у которых в домах есть генераторы. Как пишет паблик «Типичный Джанкой», в результате атак пострадала западная промышленная часть города, что повлияло на работу энергоинфраструктуры.

Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» опубликовал кадры удара дрона по грузовику на перекрестке улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде накануне. В результате атаки погиб водитель.

В проукраинском канале «Крымский Ветер» сообщается, что в ночь на 18 июня СОУ нанесли удар по железнодорожному мосту на участке Джанкой — Керчь в районе села Раздольное, а также по соседнему автодорожному мосту. Удары подтверждаются сигнатурой пожара в спутниковом сервисе NASA FIRMS. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал кадры удара по мосту, а также по подстанции, как утверждается, на оккупированной территории Луганской области.

Жители Гукова Ростовской области минувшей ночью сообщали о пожаре после ударов украинских БПЛА. По видео, опубликованному мониторинговым каналом Supernova+, OSINT-аналитик Astra установил, что горела нефтебаза на ул. Карла Маркса. Утром губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки в Гукове один человек погиб, двое ранены, «произошло два возгорания коммерческих объектов», поврежден тепловоз.