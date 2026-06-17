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Правозащитники задокументировали 8231 случай незаконного удержания украинских гражданских российскими силами

The Insider
Фото: РИА "Новости"

Фото: РИА "Новости"

Правозащитники задокументировали 8231 случай незаконного лишения свободы украинских гражданских российскими силами с начала полномасштабного вторжения в Украину до конца 2025 года. Об этом говорится в докладе Austausch e.V., украинских организаций «Экспертная группа „Сова“», «Центр гражданских свобод», «Архив войны» и независимых экспертов.

Авторы доклада пришли к выводу, что незаконные задержания украинских гражданских носят массовый и системный характер и являются не «эксцессами исполнителей», а частью государственной политики российского режима. В мониторинг вошли как люди, которые до сих пор находятся в местах несвободы, так и освобожденные, погибшие, а также случаи, по которым статус человека не установлен.

Среди задокументированных случаев — 6511 мужчин и 1720 женщин. По данным авторов, 1710 женщин находятся в местах несвободы на оккупированных территориях Украины и на территории России, 6 женщин были освобождены в рамках процедур взаимного освобождения, 4 погибли. Две женщины были убиты во время активной фазы оккупации, их тела обнаружили в Киевской области, еще две погибли непосредственно в местах лишения свободы в результате пыток или ненадлежащих условий содержания.

Авторы доклада пишут, что российские силы чаще задерживают людей, которых считают потенциальными центрами сопротивления: представителей местного самоуправления, госслужащих, педагогов, медиков, предпринимателей, общественных активистов и священнослужителей. Целью этой практики правозащитники называют подавление социальной активности и создание атмосферы страха на оккупированных территориях.

Отдельно в докладе описана система, с помощью которой российские власти оформляют лишение свободы украинских гражданских. По данным авторов, граждан Украины и других стран задерживают как «лиц, оказавших противодействие специальной военной операции», а постановления о помещении в СИЗО, колонии и другие места содержания подписывают военные коменданты. Правозащитники отмечают, что нормативные акты, позволяющие это делать, не обнародованы, хотя затрагивают права человека, а значит, их применение противоречит не только международному праву, но и Конституции РФ.

По оценке авторов доклада, Россия может удерживать до 17 тысяч украинских гражданских. При этом пребывание около 1900 гражданских в местах принудительного содержания подтверждено различными источниками — Международным комитетом Красного Креста, ответами российских властей родственникам, свидетельствами освобожденных гражданских и военнопленных. Точную численность удерживаемых установить невозможно, поскольку Россия скрывает информацию о задержанных и не предоставляет международным организациям полноценного доступа к местам их содержания.

В докладе также говорится, что российские власти фактически не разделяют украинских гражданских и военнопленных, классифицируя их как задержанных «за противодействие специальной военной операции». Военнопленных и гражданских, по данным авторов, часто содержат вместе — в СИЗО, колониях, тюрьмах, а также в подвалах, гаражах и других неофициальных местах на оккупированных территориях.

Авторы доклада призывают добиваться освобождения украинских гражданских не через обмены, а через международное давление на Россию. Среди предложенных мер — уголовное преследование причастных в Украине и других странах, использование универсальной юрисдикции, а также санкции против российских должностных лиц и структур, участвующих в незаконном удержании гражданских, включая военную полицию Минобороны РФ, ФСБ и ФСИН.

В феврале 2026 года Европарламент уже призвал ЕС и его государства-члены ввести санкции против военной полиции Минобороны России, ФСБ и ФСИН за их систематическое участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки и содержание под стражей без связи с внешним миром. Авторы доклада считают, что такие санкции должны быть не «наказанием» или местью, а способом добиться улучшения условий содержания и освобождения незаконно удерживаемых гражданских.

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