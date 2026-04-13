Более 2200 граждан Украины обвинены в РФ по террористическим и экстремистским статьям. Обменять удалось менее 1%

Большинство фигурантов — гражданские лица. Исследователи насчитали 1366 гражданских (60% от общего числа) и 912 военнослужащих ВСУ. Среди военных как минимум 280 человек связаны с бригадой «Азов», 79 — с батальоном «Айдар», а самой многочисленной группой авторы называют участников боевых действий в Курской области в 2024–2025 годах — не менее 381 человека.

Из 2278 фигурантов 1882 обвиняются по статьям террористической направленности, еще 396 — по экстремистским статьям. При этом, как отмечается в докладе, такие обвинения нередко сочетаются со статьями о госизмене и шпионаже, что дополнительно утяжеляет преследование.

Наиболее частый процессуальный статус — уже осужденные. Таких, по данным исследования, 1521 человек. Из них 1146 приговорены к реальным срокам лишения свободы, 76 — к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а 299 осуждены заочно и объявлены в розыск. Еще 325 человек находятся под следствием, чаще всего в СИЗО. По 399 фигурантам нет почти никакой информации, кроме факта их включения в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.