Более 2200 граждан Украины обвинены в РФ по террористическим и экстремистским статьям. Обменять удалось менее 1%

Семья из оккупированного Мелитополя, приговоренная российским судом по делу о «терроризме» к срокам от 20 лет до пожизненного. Фото: «Медиазона»

По состоянию на середину марта 2026 года Россия обвинила по террористическим и экстремистским статьям не менее 2278 граждан Украины, подсчитала независимая исследовательская ассоциация Parubets Analytics. Как минимум 1417 из них лишены свободы, 879 считаются пропавшими без вести. При этом обменять удалось менее 1% фигурантов — всего 56 человек.

Авторы исследования подчеркивают, что обвинения по статьям о терроризме и экстремизме против граждан Украины применяются массово и затрагивают не только военнослужащих, но и гражданское население. По их оценке, речь идет о системной практике уголовного преследования в условиях войны, которая используется как инструмент давления и устрашения.

Кто попадает под обвинения в «терроризме» и «экстремизме»

Большинство фигурантов — гражданские лица. Исследователи насчитали 1366 гражданских (60% от общего числа) и 912 военнослужащих ВСУ. Среди военных как минимум 280 человек связаны с бригадой «Азов», 79 — с батальоном «Айдар», а самой многочисленной группой авторы называют участников боевых действий в Курской области в 2024–2025 годах — не менее 381 человека.

Из 2278 фигурантов 1882 обвиняются по статьям террористической направленности, еще 396 — по экстремистским статьям. При этом, как отмечается в докладе, такие обвинения нередко сочетаются со статьями о госизмене и шпионаже, что дополнительно утяжеляет преследование.

Наиболее частый процессуальный статус — уже осужденные. Таких, по данным исследования, 1521 человек. Из них 1146 приговорены к реальным срокам лишения свободы, 76 — к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а 299 осуждены заочно и объявлены в розыск. Еще 325 человек находятся под следствием, чаще всего в СИЗО. По 399 фигурантам нет почти никакой информации, кроме факта их включения в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

Обмены остаются исключением

Отдельный раздел доклада посвящен обменам, и именно здесь разрыв между масштабом преследования и шансами на освобождение является самым наглядным. Из 8669 человек, возвращенных в Украину в рамках обменов к середине марта 2026 года, лишь 56 были фигурантами дел о «терроризме» и «экстремизме». Это меньше 1% от общего числа освобожденных.

При этом ситуация с гражданскими еще сложнее, чем с военными. Авторы исследования отмечают, что международное гуманитарное право не предполагает обращения с гражданскими как с военнопленными, а значит, стандартные механизмы обмена к ним применяются значительно хуже. В результате уголовное преследование по таким статьям создает для их возвращения дополнительный тупик.

Именно по этой причине Parubets Analytics не публикует полный список фигурантов. В исследовании прямо говорится, что у авторов есть основания опасаться использования таких списков российской стороной для усложнения процедур обмена и дополнительного давления на удерживаемых. Полные данные, как утверждают исследователи, были переданы украинскому Координационному штабу.

879 человек считаются пропавшими без вести

По данным исследования, 879 фигурантов включены в официальный украинский реестр пропавших без вести. Еще 47 человек были из него исключены — как правило, после освобождения, в том числе в результате обменов.

Больше всего таких случаев авторы фиксируют в Донецкой области, прежде всего в Мариуполе, где речь идет как минимум о 266 исчезновениях. Второй крупный кластер связан уже с Курской областью России — там исследователи насчитали 298 случаев. Еще 74 случая приходятся на Запорожскую область.

По времени исчезновений авторы выделяют две волны. Если до 24 февраля 2022 года в базе отмечен лишь 21 случай, то в 2022 году их было уже 369. После снижения в 2023 году до 77 случаев в 2024-м произошел новый всплеск — 355 исчезновений. В 2025 году исследователи зафиксировали еще 104 таких случая.

В списках правозащитников есть меньше половины фигурантов

Авторы доклада отдельно обращают внимание на то, что значительная часть этих дел практически не видна в публичном поле. В базе правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» есть сведения о 1045 фигурантах, в базе «ОВД-Инфо» — о 498. В самом исследовании делается вывод, что более половины фигурантов вообще не представлены ни в одном правозащитном списке.

Среди обвиняемых есть подростки и пожилые люди

Среди фигурантов дел есть люди самых разных возрастов — от 16 до 87 лет. Авторы исследования отдельно отмечают, что как минимум 11 обвиняемых на момент анализа были несовершеннолетними, что указывает на распространение практики таких преследований и на детей и подростков.

При этом основной массив обвиняемых составляют люди среднего возраста. Средний возраст фигурантов — 41,8 года, медианный — 41 год, самой многочисленной оказалась группа от 35 до 44 лет. Большинство обвиняемых — мужчины (2057 человек), женщин в базе 211.

Как считали

Исследование подготовлено Parubets Analytics на основе собственной базы данных, собранной из открытых источников, судебных материалов, публикаций СМИ, правозащитных баз, официальных сообщений российских ведомств и украинских реестров. В качестве отправной точки авторы использовали перечень Росфинмониторинга, а затем верифицировали каждого фигуранта по дополнительным признакам, включая место рождения, дату рождения, происхождение и сведения из правозащитных источников.

Авторы подчеркивают, что в ряде случаев сопоставление приходилось проводить по неполным данным, используя цифровую реконструкцию личности. При этом они считают итоговый массив достаточно достоверным, хотя и оговаривают неизбежные ограничения, связанные с закрытостью информации.

