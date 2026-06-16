Украинские «просачивания» в сторону Великой Новосёлки, налет на НПЗ в Москве, четвертая небоевая потеря Ту-22М3. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Константиновки
- На покровском направлении заявляется о выходе российских войск к окрестностям Доброполья
- На южно-донецком направлении украинские военные добились заметных успехов «инфильтрациями» в сторону Великой Новосёлки
- В апреле 2026 года на территории Украины зафиксировано 482 попадания дальними средствами огневого поражения
- Налет украинских беспилотников на НПЗ в Москве — в результате предприятие остановило работу
- В аннексированном Крыму отказались от постоянного включения сирен при режиме беспилотной опасности
- В Иркутской области разбился дальний ракетоносец Ту-22М3 — это четвертая небоевая потеря самолета такого типа с 2024 года
- The Insider — главным импортером в Россию оптоволокна оказался казахстанский предприниматель Ермек Суюндуков
Обстановка на фронте
На купянском направлении сообщается об успехах ВС РФ к северу от Купянска и на левом берегу реки Оскол.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ закрепились в южной части Кондрашовки к северу от Купянска на правом берегу реки Оскол, а на левом берегу закрепились в Купянске-Узловом и ведут бои в Глушковке, Ковшаровке и Новоосиново. На карте DeepState все вышеперечисленные населенные пункты показаны как полностью подконтрольные СОУ.
На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Константиновки.
В Минобороны РФ заявили о захвате Долгой Балки (до 2016 года — Артём) к западу от Константиновки. По информации российского военблогера Анатолия Радова, Долгая Балка находится в «серой зоне», как и соседнее Роскошное, а российские военные отошли оттуда, сняв «флаговтыки». DeepState относит оба села к украинской зоне контроля.
На покровском направлении заявляется о выходе российских войск к окрестностям Доброполья.
В Минобороны РФ объявили об оккупации села Новый Донбасс на Добропольском выступе в 5 км от Доброполья. Согласно карте DeepState, это село подконтрольно СОУ и отстоит от «серой зоны» на 2 км.
На южно-донецком направлении украинские военные добились заметных успехов «инфильтрациями» в сторону Великой Новосёлки.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin рассказывает о результатах нескольких месяцев украинских «просачиваний» в направлении Великой Новосёлки. По его оценке, украинские военные по большей части зачистили Ивановку и Новопавловку, а также присутствуют в Поддубном и продолжают «инфильтрации» к северу от Успеновки, где также зачистили часть территории, где уже три месяца не было геопривязок российских позиций.
Владимир Зеленский рассказал, что Владимир Путин отказался встречаться с ним в рамках саммита G7. Он предложил организовать встречу в США, а в случае, если Путин откажется и от этого, усилить давление на Россию.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 16 июня 134 средств воздушного нападения: 132 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (114 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены), а также двух баллистических ракет «Искандер-М». Зафиксированы попадания двух ракет и 16 дронов в десяти локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры удара управляемой «Герани-2» по зданию на территории предприятия «Завод Промсвязь» в Харькове вечером 13 июня. Заявляется, что в уничтоженном здании располагались фирмы по производству боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа.
В результате атаки накануне уничтожено здание в Киеве, которое использовалось для производства и/или хранения комплектующих к БПЛА, пишет OSINT-исследователь под ником SHALIN ✙. На опубликованных фото среди развалин отчетливо видны крылья от FP-1/2, отмечает автор.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал спутниковые снимки последствий ракетных ударов по промышленным предприятиям Киева накануне. Утверждается, что поражен цех АО «Завод Маяк», где производят боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламiнго». В результате попадания обрушилась часть крыши, также под удар попала прилегающая железнодорожная станция. Вторым попавшим на снимки зданием стал цех «Авиаремонтного завода № 410 гражданской авиации», который производит воздушные и космические летательные аппараты, а также комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.
Восемь человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате атаки минувшей ночью на Балаклею в Харьковской области, сообщили в ГСЧС. Горели четыре частных дома, хозяйственные постройки, автомобили, а также квартира и подвал в многоквартирном доме. Также под удар попала территория коммунального предприятия.
Четыре человека пострадали в результате российской атаки на Харьков, сообщили в ГСЧС области. По информации главы местной ОВА Олега Синегубова, падение дронов зафиксировано во дворе многоквартирного дома и на территории церкви в Киевском районе.
За прошедшие сутки 23 человека, включая четырех детей, пострадали при атаках на Харьковскую область, пишет Синегубов.
Пять человек пострадали в Запорожье в результате атаки, сообщил (1, 2) глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
Ресурс Shahed Tracker публикует карту попаданий БПЛА и ракет по территории Украины за апрель 2026 года, всего зафиксировано 482 попадания и 144 пожара в результате атак.
Также проект публикует список пяти областей, наиболее сильно пострадавших от ударов БПЛА, ракет и управляемых авиабомб в апреле 2026 года: Харьковская (111 ударов), Днепропетровская (89), Одесская (74), Черниговская (66) и Сумская (50).
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 15 июня 74 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 16 июня были перехвачены 172 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
НПЗ ТАНЕКО «Татнефти» полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки, сообщили Reuters два источника в отрасли. Была прекращена переработка сырья на обеих первичных установках, которыми располагает завод: АВТ-6 и АВТ-7.
«Радио Свобода» опубликовало спутниковый снимок, на котором видны повреждения как минимум двух топливных резервуаров на территории терминала «Таманьнефтегаз» в результате удара 13 июня.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев накануне вечером сообщил, что тушение пожара на топливной базе в Рыбинске продолжается. «Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье [14 июня]. Привлечены все необходимые силы и средства», — уточнил глава региона.
Руководитель украинского Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко рассказал, что в ночь на 15 июня украинские дроны поразили грузовики на мосту через реку Грузский Еланчик в Новоазовске в Донецкой области на трассе М-14, которая связывает Мариуполь с Россией. По его сведениям, в результате движение по мосту открыто только по одной полосе. Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал фотографии последствий атаки.
Власти Москвы утром 16 июня сообщили о массированном налете беспилотников, целью дронов стал в том числе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Атаку на Московский НПЗ подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он написал, что один из дронов «повредил объект на территории МНПЗ». В ВСУ подтвердили атаку.
На заводе в Капотне загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится половина мощности предприятия и примерно 15–20% от потребления Москвы, сообщил изданию «Агентство» эксперт Евразийского центра Карнеги Сергей Вакуленко. Спустя несколько часов после атаки в МЧС сообщили, что огонь на Московском НПЗ потушен. Предприятие остановило работу.
Во время атаки пострадали как минимум две жилые высотки, свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео. Пожар возник на верхнем этаже высотного дома в подмосковной Электростали. На видео Telegram-канала Exilenova+ зафиксирован момент попадания дрона в строящийся дом в московском районе Котельники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о перехвате 86 БПЛА и подтвердил попадание дрона в многоэтажный жилой дом в Электростали. По его словам, в поселке Случайный в Электростали ранены четверо мужчин, двое из них госпитализированы. В Котельниках пострадал 57-летний мужчина, в Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует снятые очевидцами пролеты дронов-камикадзе FP-1 и Ан-196 над Московской областью.
В украинском OSINT-проекте «Кіберборошно» установили, что на НПЗ была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-6, а в ходе атаки применялись БПЛА FP-1, «Лютий» и, вероятно, «Січень» или другой дрон, выполненный в форм-факторе «Шахеда». Также авторы проекта опубликовали визуализацию сообщений из соцсетей о пролетах БПЛА, работе ПВО и попаданиях.
В ночь на 16 июня беспилотники атаковали нефтебазу в станице Полтавской в Краснодарском крае. В результате падения обломков дронов начался пожар, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. После атаки временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Полтавская нефтебаза принимает продукцию нефтеперерабатывающих заводов, в частности предприятий «Лукойла», а затем перераспределяет ее по сетям автозаправочных станций в Краснодарском крае и Адыгее.
Один человек погиб, трое пострадали из-за ударов дронов по трассам, сообщил «глава» оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин.
В OSINT-проекте Ukraine Control Map установили по спутниковым снимкам, что через Северо-Крымский канал после ударов по мостам в районе Армянска на севере Крыма оборудованы две насыпные переправы.
Украинский военный, автор Telegram-канала «Офіцер», утверждает, что российские командиры запрещают движение военных грузовиков на расстоянии 50–100 км от ЛБС.
В Департаменте активных действий ГУР опубликовали кадры детонации бензовоза после удара по нему в Запорожской области (геопривязка).
В аннексированном Крыму отказались от постоянного включения сирен при режиме беспилотной опасности. Советник «главы» полуострова Олег Крючков объяснил это заботой о психическом здоровье жителей полуострова. Режим опасности по БПЛА в Крыму длится до 22 часов в сутки, отметил он.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 14 июня по 20:00 15 июня стало известно (1, 2) как минимум о 22 погибших и 147 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В 422-м отдельном полку беспилотных систем Luftwaffe опубликовали кадры уничтожения российского комплекса РЭБ, предназначенного для подавления Starlink в районе трассы Бердянск — Мелитополь, в 92 км от ЛБС. Сергей «Флеш» Бескрестнов уточняет, что этот комплекс называется «Волна Купол Гарант», стоит $1,5 млн и подавляет сигнал Starlink на участке площадью в 20 км².
Дальний ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. По утверждению Минобороны, это произошло во время учебно-тренировочного полета, а экипажу удалось катапультироваться. В канале «Военный Осведомитель» подсчитали, что это уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года.
Вооружения и военная техника
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подводит итоги военной помощи Украине в мае 2026 года. За прошедший месяц было публично объявлено о передаче ЗРК IRIS-T, 15 единиц БТР M113 и четырех гаубиц M114A1. Также Украине пообещали передать еще 39 истребителей и четыре пакета военной помощи на общую сумму $3,54 млрд.
Нидерланды передали Украине еще один противоминный корабль класса Alkmaar. Корабль получил название «Генічеськ», сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.
Украинские истребители F-16, вероятно, будут вооружены ракетами «воздух — воздух» малой дальности IRIS-T, сообщил представитель немецкой оборонной компании Diehl Defence Гаральд Бушек.
Главным импортером в РФ оптоволокна и намоточного оборудования для дронов на оптике в 2025 году оказался гражданин Казахстана и России индивидуальный предприниматель Ермек Суюндуков. В I квартале 2025 года он ввез в Россию 120 тонн оптоволокна, которого достаточно для оснащения десятков тысяч дронов, а также другие комплектующие для БПЛА, выяснил The Insider.
О главных событиях войны 15 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Российские «закрасы» глубиной до 17 км в районе Константиновки, «прилет» по Киево-Печерской лавре. Что происходит на фронте
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