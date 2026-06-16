Украинские «просачивания» в сторону Великой Новосёлки, налет на НПЗ в Москве, четвертая небоевая потеря Ту-22М3. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Константиновки

На покровском направлении заявляется о выходе российских войск к окрестностям Доброполья

На южно-донецком направлении украинские военные добились заметных успехов «инфильтрациями» в сторону Великой Новосёлки

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Обстановка на фронте

На купянском направлении сообщается об успехах ВС РФ к северу от Купянска и на левом берегу реки Оскол.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ закрепились в южной части Кондрашовки к северу от Купянска на правом берегу реки Оскол, а на левом берегу закрепились в Купянске-Узловом и ведут бои в Глушковке, Ковшаровке и Новоосиново. На карте DeepState все вышеперечисленные населенные пункты показаны как полностью подконтрольные СОУ.

На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Константиновки.

В Минобороны РФ заявили о захвате Долгой Балки (до 2016 года — Артём) к западу от Константиновки. По информации российского военблогера Анатолия Радова, Долгая Балка находится в «серой зоне», как и соседнее Роскошное, а российские военные отошли оттуда, сняв «флаговтыки». DeepState относит оба села к украинской зоне контроля.

На покровском направлении заявляется о выходе российских войск к окрестностям Доброполья.

В Минобороны РФ объявили об оккупации села Новый Донбасс на Добропольском выступе в 5 км от Доброполья. Согласно карте DeepState, это село подконтрольно СОУ и отстоит от «серой зоны» на 2 км.

На южно-донецком направлении украинские военные добились заметных успехов «инфильтрациями» в сторону Великой Новосёлки.

OSINT-исследователь под ником Clément Molin рассказывает о результатах нескольких месяцев украинских «просачиваний» в направлении Великой Новосёлки. По его оценке, украинские военные по большей части зачистили Ивановку и Новопавловку, а также присутствуют в Поддубном и продолжают «инфильтрации» к северу от Успеновки, где также зачистили часть территории, где уже три месяца не было геопривязок российских позиций.