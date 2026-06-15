Российские «закрасы» глубиной до 17 км в районе Константиновки, «прилет» по Киево-Печерской лавре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении расхождение ситуации «на земле» и на российских картах достигает 17 км
- На покровском направлении российские войска атакуют в сторону западного фланга Константиновки
- На южно-донецком направлении ВСУ сохраняют режим «информационной тишины» относительно проводимых контратак
- Массированный воздушный налет на Киев — один из «прилетов» пришелся по комплексу зданий Киево-Печерской лавры
- Украинские БПЛА поразили предприятие «Крымский титан» — крупнейшее производство диоксида титана в Восточной Европе
- «Военкор» Владимир Романов — российские военные из «ДНР» не могут купить себе топливо
- В мае 2026 года в Украине погибли и пострадали мирные жители в наибольшем количестве с апреля 2022 года
- В I квартале 2026 года военные расходы России выросли до 5,9 трлн рублей — это 12% ВВП
Обстановка на фронте
На сумском направлении сообщается о российских атаках на рубежах к северу от Сум.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает (1, 2), что на севере Сумской области ВС РФ ведут бои за Бачевск и Уланово, к северу от Сум — в Новой Сечи, Иволжанском и Писаревке, а также продвигаются к востоку от города. Согласно карте DeepState (1, 2), все вышеперечисленные населенные пункты находятся под уверенным контролем СОУ.
На харьковском направлении фиксируются бои восточнее и южнее Волчанска.
«Военкор» Котенок также утверждает, что ВС РФ продолжают продвигаться восточнее и южнее Волчанска, в частности ведут бои за Лосевку (до 2016 года — Пролетарское). По информации DeepState, Лосевка контролируется СОУ и отстоит на 3 км от «серой зоны».
На Северском выступе ВС РФ отметились штурмами Закотного с применением бронетехники.
Украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказывает, что ВС РФ два дня подряд безуспешно атаковали Закотное с применением бронетехники, потеряв БМП, мотоциклы, автомобили и значительное количество личного состава.
На константиновском направлении расхождение ситуации «на земле» и на российских картах достигает 17 км.
«Военкор» Владимир Романов рассказывает об эпизоде, когда проверяющие, направленные вышестоящим командованием, выявили на Константиновском направлении расхождение между «закрасами» и фактической ЛБС на глубину до 17 км, после чего местные командиры отправили 40 бойцов приводить обстановку в соответствие с докладами, и все они «кончились» в течение двух часов.
Украинские военные, которые защищают Константиновку, в разговорах с hromadske разделились во мнениях о перспективах удержания города. По их словам, большая часть Константиновки находится в российской «киллзоне», а в сам город уже «просочились» от 100 до 250 российских штурмовиков.
Исследователь под ником Thorkill утверждает, что украинские силы отошли из западной части Константиновки, где российские военные сняли ряд «флаговтыков». С такой оценкой согласились в CIT.
Российский военнослужащий, автор Telegram-канала «Тѣмный», утверждает, что ВС РФ взяли под физический контроль въезды в Константиновку со стороны Алексеево-Дружковки и Осыково и что украинские части в городе снабжаются исключительно дронами, а российские бойцы проводят «зачистки» в его южной и западной части.
На покровском направлении российские войска атакуют в сторону западного фланга Константиновки.
По сведениям Юрия Котенка, ВС РФ заняли Роскошное, Павловку и Приют к западу от Константиновки и ведут бои за Долгую Балку (до 2016 года — Артёма) и Торское. DeepState и в этом случае показывает все эти населенные пункты как подконтрольные Украине.
На южно-донецком направлении ВСУ сохраняют режим «информационной тишины» относительно проводимых контратак.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» утверждает, что СОУ продвинулись на 6 км и вошли в Поддубное в Донецкой области. Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что все украинские бойцы в Поддубном и соседнем Товсте (до 2025 года — Толстой) были уничтожены ударами российских дронов.
Также «Сливочный каприз» выявил украинские позиции в ряде населенных пунктов на стыке Днепропетровской и Запорожской областей на территории, которую в проекте считают подконтрольной ВС РФ. На эти же геопривязки обратили внимание и украинские осинтеры (1, 2), которые отмечают, что и официальные украинские источники, и DeepState из соображений безопасности не сообщают о продвижении СОУ в этом районе.
Владимир Зеленский и Минобороны Украины сообщили (1, 2) детали готовящейся реформы СОУ. Речь идет, в частности, о переходе на контрактную систему со сроками контрактов от 10 до 24 месяцев, по истечении которых гарантируется отсрочка от мобилизации сроком от 6 до 18 месяцев. Также планируется существенное увеличение денежного обеспечения: минимальная ставка при службе в тылу составит 30 тысяч гривен ($670) в месяц, зарплата штурмовика на передовой — 460 тысяч гривен ($10 276).
Исследователь под ником Playfra дает положительную оценку полутора годам строительства украинских ИФС по новой схеме, которая предполагает создание инженерных заграждений и небольших, но хорошо замаскированных и укрепленных окопов. Он утверждает, что практически весь восток Украины надежно защищен в соответствии с новыми стандартами, хотя в линиях обороны остаются слабые места и проходы, однако работы над ними тоже ведутся.
Исследователь подчеркивает, что подавляющее большинство опрошенных военных положительно отзываются о новых укреплениях, поскольку те замедляют российское «просачивание» и дают украинским дроноводам время на выявление и уничтожение российской пехоты, а также компенсируют нехватку личного состава СОУ, поскольку такие укрепления не предполагают удержания пехотой на всем их протяжении.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 13 июня было запущено 118 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (110 БПЛА — 93% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания трех БПЛА в трех локациях, а также падение обломков в шести локациях
- в ночь на 14 июня было запущено 98 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (91 БПЛА — 93% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания семи БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- в ночь на 15 июня было запущено 681 средство воздушного нападения: 611 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (582 БПЛА — 95% — были сбиты или подавлены), шесть ракет «Циркон» (пять были сбиты), 34 баллистические ракеты «Искандер-М» (15 сбиты), 30 крылатых ракет Х-101 (все сбиты). Зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 БПЛА в 42 локациях, а также падение обломков в 12 локациях
Утром 13 июня на поселок Васильковка в Днепропетровской области были сброшены 12 управляемых авиабомб. Глава облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате удара частично разрушен многоэтажный дом, несколько бомб попали в местный рынок. Ранены не менее 13 человек, один погиб.
Российский инсайдерский канал «ИЗНАНКА» 13 июня опубликовал кадры объективного контроля ударов «Шахедов» по Криворожской ТЭС в Зеленодольске в Днепропетровской области.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры налета оптоволоконных FPV-дронов на расположенный в Краматорске ремонтный цех ВСУ с бронетехникой и автомобилями. В результате атаки сгорели как минимум два танка и два тягача c тралами.
Шесть человек, в том числе девятилетний мальчик, пострадали от удара по Славянску 13 июня, сообщили в Донецкой ОВА. Утверждается, что удар был нанесен тремя авиабомбами. Повреждены 24 многоквартирных дома.
Семь человек пострадали в результате удара по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) 14 июня. Атака пришлась по предприятию легкой промышленности, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он также написал, что в больнице скончался 22-летний молодой человек, раненый при атаке на город 2 июня.
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в Запорожской области в результате атак БПЛА в тот же день, сообщил (1, 2) глава ОВА Иван Фёдоров.
Также была нанесена серия ударов БПЛА по Харькову. По информации ОВА, в результате пострадал месячный ребенок, ранения получили четыре женщины (1, 2). Загорелась крыша художественного музея, спасателям пришлось переносить музейные экспонаты в укрытие.
В Херсонской области в тот же день три человека получили ранения в результате атак дронов в Херсоне и в селе Раковка, сообщили в областной прокуратуре. Повреждены частные дома, административные здания, гаражи и транспортные средства.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 15 июня.
В Киеве в результате атаки загорелся Успенский собор в Киево-Печерской лавре. Пожар начался в результате прямого попадания, сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко. Культурные ценности из Успенского собора эвакуировали. Всего в Киеве погибли пять человек, еще 35 человек пострадали.
Минобороны РФ заявило о поражении в результате «массированного удара высокоточным оружием большой дальности» и БПЛА предприятий АО «Киевский завод „Радар“», ООО «Беспилотные технологии», АО «Завод Маяк», «Киевский государственный завод „Буревестник“», ООО «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации», цех по производству БПЛА на территории киностудии им. А.П. Довженко, ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп» в Харькове, а также «Киевский инновационный терминал „Новая почта“», где, как утверждают в Минобороны РФ, хранились компоненты для БПЛА и РЭБ. По версии ведомства, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ЗРК Patriot.
В результате попадания по киностудии имени Довженко уничтожен костюмный цех с крупнейшей костюмной коллекцией Украины, рассказала вице-премьер Украины по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная. Также пожар возник в здании национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Во время ночной атаки на Киев был уничтожен самый современный в Украине терминал «Новой почты».
До 13 возросло число пострадавших в Харькове в результате атаки на город минувшей ночью, 5 человек погибли, в том числе четыре спасателя.
Глава местной ОВА сообщил об атаке на пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) в результате атаки был поврежден Дом органной и камерной музыки, а также разрушено одно из зданий колледжа. Пострадал 64-летний мужчина. В Никопольском районе повреждены рынок, учебное заведение и многоквартирный дом, в Синельниковском районе — предприятие, учебное заведение, многоквартирный и частный дома, в Криворожском районе — предприятие, пострадал 46-летний мужчина.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в ходе атаки в ночь на 15 июня не были задействованы крылатые ракеты морского базирования «Калибр», вместо них применялись крылатые ракеты «Искандер-К». Также он признал, что противодействие российским баллистическим ракетам до сих пор представляет проблему, хотя в этот раз удалось достичь относительно хороших показателей их перехвата.
За весь 2025 год по Украине было запущено 180 реактивных БПЛА, а с начала 2026 года запущено 1400 таких БПЛА, сообщил главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба на брифинге на тему «Применение РФ средств воздушного нападения против гражданской инфраструктуры: технические и гуманитарные аспекты». С учетом всех пусков «Шахедов» и обманок с начала 2026 года доля реактивных занимает примерно 4–5%. Он же рассказал, что за годы войны в конструкцию российских крылатых ракет Х-101 были внесены изменения, которые сделали их менее заметными, более мощными и устойчивыми к воздействию РЭБ.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 12 июня были перехвачены 185 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в ночь на 13 июня были уничтожены 177 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 13 июня были перехвачены 109 беспилотников над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 14 июня были уничтожены 249 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 14 июня были перехвачены (1, 2) 214 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 15 июня были уничтожены 123 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
Спутниковый снимок последствий атаки 12 июня на нефтехимический завод «Тольяттикаучук», опубликованный «Радио Свобода», подтвердил повреждение установки разделения углеводородов экстрактивной дистилляцией Д-4. Она отвечает за производство газа бутадиена — важнейшего компонента химической промышленности, применяемого для изготовления синтетических каучуков и пластмасс для автомобильных шин, ABS-пластика и полимерных материалов.
В ночь на 12 июня дронами атакованы два военных полигона на оккупированных территориях, сообщил инсайдерский канал «Досье Шпиона»: «Куликовский» под Бердянском и «Восточный» в оккупированной части Донбасса. На «Куликовском» вследствие удара погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения, уничтожен автомобиль «Урал». На «Восточном» погиб один военнослужащий, 11 получили ранения, повреждены сооружения полигона.
Губернатор Краснодарского края сообщил 13 июня о возгорании на территории морского терминала в Темрюкском районе после ночного налета БПЛА. По его словам, в результате атаки один человек погиб, трое получили ранения. Спутники зафиксировали как минимум два очага возгорания на территории терминала. Один из очагов расположен в районе станции сжиженных углеводородных газов ЗАО «Таманьнефтегаз» и нефтяного терминала. Второй — в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры рядом с портовой зоной. Характер и масштаб повреждений установить нельзя.
Дроны атаковали завод «Крымский титан» в Армянске на севере Крыма в ночь на 13 июня. Российские власти сообщили об «аварийной ситуации» на предприятии. В Армянске ограничили подачу воды, жители жаловались на гарь и запах серы. Кадры объективного контроля опубликовал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.
Сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал несколько очагов возгорания в районе завода, обратил внимание The Insider. «Крымский титан» — крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе. Предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминиевый сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос и прочие химикаты.
В 1-й ОШП ВСУ сообщили о поражении в ночь на 13 июня понтонного моста в районе Чонгара, который российские военные были вынуждены использовать после предыдущих атак на основные переправы. Также заявили об ударах по соседнему железнодорожному мосту, КПП «Джанкой» и грузовому автомобилю.
Украинский OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» нанес на карту места ударов. Z-канал «Осведомитель» отметил, что удары также были нанесены и по запасным понтонам. В отсутствии защиты с воздуха под ударом всё так же оказываются грузовые автомобили, скапливающиеся в районе мостов в ожидании их ремонта, отметили авторы канала. Атаку на КПП «Джанкой» и мосты подтвердил «глава» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. Спутниковые снимки, изученные «Радио Свобода», фиксируют масштабные повреждения на КПП и мосту через пролив Промоина.
В Волгоградской области утром 13 июня дроны атаковали центральный пункт подготовки и перекачки нефти «Ефимовка». Фотографии пожара на станции опубликовал украинский Telegram-канал Exilnova+, очаги возгорания также зафиксированы спутниковым сервисом мониторинга пожаров NASA FIRMS. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о «возгорании после падения обломков дрона на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе». ЦППН «Ефимовка» — технологический узел, где сырье с месторождений очищается от пластовой воды, сопутствующего газа и механических примесей. Пункт уже был атакован в октябре 2025 года, тогда там возник пожар.
Об ограничениях на продажу топлива в одни руки сообщили клиенты АЗС «Татнефти» из Москвы, Подмосковья, Архангельской области, Татарстана и Санкт-Петербурга, пишет The Insider. На заправках компании 13 июня был установлен лимит в 20 литров бензина и 40 литров дизеля для физлиц и 200 литров — для юрлиц.
В Ярославской области в ночь на 14 июня под удар, вероятно, попал комбинат «Темп» в Рыбинске — объект Росрезерва, используемый для хранения топлива. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что «обломки БПЛА» попали в объекты по хранению топлива. Очевидцы опубликовали видео с густым дымом над городом. По сведениям Astra, целью атаки стала именно нефтебаза Росрезерва. В Рыбинском районе Ярославской области в тот же день прошел дождь с мазутом, сообщил ресурс 76.RU со ссылкой на местных жителей.
Еще одной целью атаки стал химкомбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о падении «обломков беспилотников» на территории одного из промышленных предприятий города, не уточнив его название. Позднее Astra и Exilenova+ сделали привязку к местности (1, 2) опубликованных очевидцами видеозаписей и пришли к выводу, что удар пришелся именно по «Азоту». На территории предприятия начался пожар. Новомосковский «Азот» — один из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие поставляло химическую продукцию на завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, где производятся взрывчатые вещества для боеприпасов, сообщал Reuters. Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил атаку на химкомбинат.
По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, той же ночью в Орле дрон попал в жилой дом. Как пишет Astra, в жилом комплексе «Зеленый остров» начался пожар на нескольких этажах. В результате один человек погиб, девять жителей города после атаки обратились за медицинской и психологической помощью.
Все округа оккупированной части Херсонской области оказалась полностью или частично обесточены после атак в ночь на 14 июня, сообщил Владимир Сальдо. Причиной стали технические нарушения в энергосистеме Запорожской области. «Губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий также написал, что в регионе зафиксировано частичное отключение электроснабжения, поврежден ряд ключевых энергетических объектов.
В Вязьме в Смоленской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены и загорелись частные жилые дома. Пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор Василий Анохин.
Также в результате атаки было повреждено остекление двух нежилых зданий в Калуге. По сведениям губернатора области Владислава Шапши, пострадавших нет.
«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов утром того же дня написал, что при атаке на город Саки погибла пожилая женщина.
Центральный рынок в Сватово в оккупированной части Луганской области подвергся атаке беспилотников 14 июня, заявил «глава» поселения Леонид Пасечник. Пострадали семь человек.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в тот же день сообщил, что в деревне Сагутьево в результате удара беспилотника погибла местная жительница. Еще двое мужчин получили ранения.
«Военкор» Владимир Романов сообщил 14 июня об отсутствии бензина на заправках в «ДНР». «Топлива нет и у работающих на ЛБС военных», — написал Романов в своем Telegram-канале. По его словам, попытки военнослужащих купить топливо на автозаправках в Ростовской области также не увенчались успехом.
В результате атаки беспилотников в ночь на 15 июня в Тульской области погибли не менее трех человек, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Повреждены также жилые дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Astra сообщила о пожарах в пригороде Тулы. Согласно анализу издания, целями ночной атаки могли быть промплощадка АО «ЦКБА», которое производит радиолокационное оборудование, в частности антенные модули для ЗРПК «Панцирь-С1», и неопознанный объект с вертолетной площадкой.
В Реутове минувшей ночью после атаки беспилотников начался пожар в промышленной зоне. Местные жители сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости», что слышали как минимум четыре взрыва, после чего над городом поднялся столб черного дыма. По информации Exilenova+ и Astra, БПЛА в Реутове упал на территории производителя пельменей «Мириталь». Он находится в 600 м от предприятия ВПК «НПО машиностроения» — разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» и стратегического ракетного комплекса «Авангард». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв атаку не комментировал.
В ночь на 15 июня в ходе атаки были вновь повреждены мосты на Чонгарском полуострове и Арабатской стрелке, в результате чего движение было перекрыто, сообщил Владимир Сальдо. По подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», это была уже 12-я атака с начала июня. Накануне пользователь под ником you1126 установил по спутниковому снимку низкого разрешения, что рядом с автодорожным мостом к югу от Геническа был оборудован еще один понтонный мост.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту все мосты, связывающие Крым с оккупированной территорией материковой Украины, которые в последние дни подвергались украинским ударам. По его оценке, СОУ фактически начали блокаду Крыма. Также исследователь обратил внимание, что кампания против российской логистики стала возможна благодаря ударам по российским системам ПВО, которые ранее наносились в тех же районах. Всего с начала мая он обнаружил 415 кадров поражения российских грузовиков, лишь для малой части которых удалось установить место съемки и нанести на карту. По оценке исследователя, украинским ударам с помощью дронов-перехватчиков противостоит только центр «Рубикон», усилий которого явно недостаточно. Вместе с тем исследователь напоминает, что Россия ведет свою кампанию ударов против украинской логистики, однако украинцы адаптируются с помощью противодроновых сеток над дорогами, дронов-перехватчиков и систем РЭБ.
По оценке The NYT, при сохранении текущих темпов обстрелов ВС РФ могут запустить по Украине в этом году 900 баллистических ракет, тогда как общее производство ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot, способных сбивать ракеты такого класса, составляет 620 единиц в год.
Российский мониторинговый канал Lpr 1 утверждает, что из российских штабов украинцам сливают информацию о целях готовящихся российских ударов, что позволяет покинуть тот или иной объект за 3–4 часа до обстрела.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 11 июня по 20:00 12 июня стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и 68 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 21 мирный житель погиб (1, 2), еще 153 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 12 июня СБС нанесли удары по местам временной дислокации российской 40-й ОБрМП, а также двух мотострелковых полков из Бурятии и Приморья на полигоне «Восточный» в районе Новопетровки на оккупированной территории Запорожской области.
1-й отдельный центр беспилотных систем СБС опубликовал кадры ударов по двум российским БМП. Украинский OSINT-ресурс In Factum уточняет, что удар имел место в районе Армянска, а под удар попали БМП-2М с боевым модулем «Бережок», оснащенным тепловизором. Автор канала предполагает, что эти БМП использовались для борьбы с дронами.
В крымском проукраинском канале «Крымский ветер» опубликовали фотографию разведывательного корабля российского Черноморского флота «Иван Хурс». В канале утверждают, что после атак в 2024, 2025 и 2026 году корабль оказался полностью разрушен.
В мае 2026 года в Украине погибло и было ранено больше мирных жителей, чем в любой другой месяц за последние четыре года с апреля 2022 года, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В результате насилия, связанного с военным конфликтом, в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 и ранены 1 763 гражданских лица.
В Свердловской области на войну с Украиной отправляют людей с психиатрическими диагнозами, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал». По ее словам, регулярно приходится вмешиваться, чтобы вернуть этих людей домой.
Вооружения и военная техника
Научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге подсчитал, что в I квартале 2026 года военные расходы России составили 5,9 трлн рублей (12% ВВП). Аналитик отмечает, что такие затраты являются беспрецедентными, но в то же время предполагает, что часть расходов могла быть перенесена Минфином с 2025 года, чтобы удержаться в рамках целевых показателей дефицита.
45-я бронетанковая бригада бундесвера, которая в настоящее время разворачивается в Литве, продемонстрировала БТР Fuchs и танки Leopard 2 с внушительными «мангалами», похожими на те, что устанавливаются на российскую и украинскую технику. Отличие от других попыток скопировать опыт российско-украинской войны заключается в том, что такие конструкции предназначены для защиты не только от «сбросов», но и от FPV-дронов.
О главных событиях войны 12 июня 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ атакуют на восточном фланге покровского направления, удары по мостам «сухопутного коридора» в Крым. Что происходит на фронте
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