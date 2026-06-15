Российские «закрасы» глубиной до 17 км в районе Константиновки, «прилет» по Киево-Печерской лавре. Что происходит на фронте

Еще одной целью атаки стал химкомбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о падении «обломков беспилотников» на территории одного из промышленных предприятий города, не уточнив его название. Позднее Astra и Exilenova+ сделали привязку к местности (1, 2) опубликованных очевидцами видеозаписей и пришли к выводу, что удар пришелся именно по «Азоту». На территории предприятия начался пожар. Новомосковский «Азот» — один из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие поставляло химическую продукцию на завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, где производятся взрывчатые вещества для боеприпасов, сообщал Reuters. Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил атаку на химкомбинат.

По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, той же ночью в Орле дрон попал в жилой дом. Как пишет Astra, в жилом комплексе «Зеленый остров» начался пожар на нескольких этажах. В результате один человек погиб, девять жителей города после атаки обратились за медицинской и психологической помощью.

Все округа оккупированной части Херсонской области оказалась полностью или частично обесточены после атак в ночь на 14 июня, сообщил Владимир Сальдо. Причиной стали технические нарушения в энергосистеме Запорожской области. «Губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий также написал, что в регионе зафиксировано частичное отключение электроснабжения, поврежден ряд ключевых энергетических объектов.

В Вязьме в Смоленской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены и загорелись частные жилые дома. Пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор Василий Анохин.

Также в результате атаки было повреждено остекление двух нежилых зданий в Калуге. По сведениям губернатора области Владислава Шапши, пострадавших нет.

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов утром того же дня написал, что при атаке на город Саки погибла пожилая женщина.

Центральный рынок в Сватово в оккупированной части Луганской области подвергся атаке беспилотников 14 июня, заявил «глава» поселения Леонид Пасечник. Пострадали семь человек.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в тот же день сообщил, что в деревне Сагутьево в результате удара беспилотника погибла местная жительница. Еще двое мужчин получили ранения.

«Военкор» Владимир Романов сообщил 14 июня об отсутствии бензина на заправках в «ДНР». «Топлива нет и у работающих на ЛБС военных», — написал Романов в своем Telegram-канале. По его словам, попытки военнослужащих купить топливо на автозаправках в Ростовской области также не увенчались успехом.

В результате атаки беспилотников в ночь на 15 июня в Тульской области погибли не менее трех человек, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Повреждены также жилые дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Astra сообщила о пожарах в пригороде Тулы. Согласно анализу издания, целями ночной атаки могли быть промплощадка АО «ЦКБА», которое производит радиолокационное оборудование, в частности антенные модули для ЗРПК «Панцирь-С1», и неопознанный объект с вертолетной площадкой.

В Реутове минувшей ночью после атаки беспилотников начался пожар в промышленной зоне. Местные жители сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости», что слышали как минимум четыре взрыва, после чего над городом поднялся столб черного дыма. По информации Exilenova+ и Astra, БПЛА в Реутове упал на территории производителя пельменей «Мириталь». Он находится в 600 м от предприятия ВПК «НПО машиностроения» — разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» и стратегического ракетного комплекса «Авангард». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв атаку не комментировал.

В ночь на 15 июня в ходе атаки были вновь повреждены мосты на Чонгарском полуострове и Арабатской стрелке, в результате чего движение было перекрыто, сообщил Владимир Сальдо. По подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», это была уже 12-я атака с начала июня. Накануне пользователь под ником you1126 установил по спутниковому снимку низкого разрешения, что рядом с автодорожным мостом к югу от Геническа был оборудован еще один понтонный мост.

OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту все мосты, связывающие Крым с оккупированной территорией материковой Украины, которые в последние дни подвергались украинским ударам. По его оценке, СОУ фактически начали блокаду Крыма. Также исследователь обратил внимание, что кампания против российской логистики стала возможна благодаря ударам по российским системам ПВО, которые ранее наносились в тех же районах. Всего с начала мая он обнаружил 415 кадров поражения российских грузовиков, лишь для малой части которых удалось установить место съемки и нанести на карту. По оценке исследователя, украинским ударам с помощью дронов-перехватчиков противостоит только центр «Рубикон», усилий которого явно недостаточно. Вместе с тем исследователь напоминает, что Россия ведет свою кампанию ударов против украинской логистики, однако украинцы адаптируются с помощью противодроновых сеток над дорогами, дронов-перехватчиков и систем РЭБ.

По оценке The NYT, при сохранении текущих темпов обстрелов ВС РФ могут запустить по Украине в этом году 900 баллистических ракет, тогда как общее производство ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot, способных сбивать ракеты такого класса, составляет 620 единиц в год.

Российский мониторинговый канал Lpr 1 утверждает, что из российских штабов украинцам сливают информацию о целях готовящихся российских ударов, что позволяет покинуть тот или иной объект за 3–4 часа до обстрела.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 11 июня по 20:00 12 июня стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и 68 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 21 мирный житель погиб (1, 2), еще 153 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 12 июня СБС нанесли удары по местам временной дислокации российской 40-й ОБрМП, а также двух мотострелковых полков из Бурятии и Приморья на полигоне «Восточный» в районе Новопетровки на оккупированной территории Запорожской области.

1-й отдельный центр беспилотных систем СБС опубликовал кадры ударов по двум российским БМП. Украинский OSINT-ресурс In Factum уточняет, что удар имел место в районе Армянска, а под удар попали БМП-2М с боевым модулем «Бережок», оснащенным тепловизором. Автор канала предполагает, что эти БМП использовались для борьбы с дронами.

В крымском проукраинском канале «Крымский ветер» опубликовали фотографию разведывательного корабля российского Черноморского флота «Иван Хурс». В канале утверждают, что после атак в 2024, 2025 и 2026 году корабль оказался полностью разрушен.

В мае 2026 года в Украине погибло и было ранено больше мирных жителей, чем в любой другой месяц за последние четыре года с апреля 2022 года, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В результате насилия, связанного с военным конфликтом, в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 и ранены 1 763 гражданских лица.

В Свердловской области на войну с Украиной отправляют людей с психиатрическими диагнозами, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал». По ее словам, регулярно приходится вмешиваться, чтобы вернуть этих людей домой.

Вооружения и военная техника

Научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге подсчитал, что в I квартале 2026 года военные расходы России составили 5,9 трлн рублей (12% ВВП). Аналитик отмечает, что такие затраты являются беспрецедентными, но в то же время предполагает, что часть расходов могла быть перенесена Минфином с 2025 года, чтобы удержаться в рамках целевых показателей дефицита.

45-я бронетанковая бригада бундесвера, которая в настоящее время разворачивается в Литве, продемонстрировала БТР Fuchs и танки Leopard 2 с внушительными «мангалами», похожими на те, что устанавливаются на российскую и украинскую технику. Отличие от других попыток скопировать опыт российско-украинской войны заключается в том, что такие конструкции предназначены для защиты не только от «сбросов», но и от FPV-дронов.

О главных событиях войны 12 июня 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ атакуют на восточном фланге покровского направления, удары по мостам «сухопутного коридора» в Крым. Что происходит на фронте

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