Украинские дроны атаковали нефтебазу Росрезерва под Ярославлем и химкомбинат «Азот» в Тульской области

Украинские OSINT-проекты Exilenova+ и Supernova+ опубликовали снятые очевидцами кадры, на которых виден густой дым над Рыбинском. По данным ASTRA, целью атаки стал комбинат «Темп», входящий в систему Росрезерва. Объект используется для хранения запасов топлива и нефтепродуктов.

Это уже второй удар по комбинату «Темп» с начала полномасштабной войны. Предыдущая атака произошла 31 декабря 2025 года, был крупный пожар.

Еще одной целью атаки стал химкомбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о падении «обломков беспилотников» на территории одного из промышленных предприятий города, не уточнив его название.

Позднее ASTRA и Exilenova+ геолоцировали (1, 2) опубликованные очевидцами видеозаписи и пришли к выводу, что удар пришелся именно по «Азоту». На территории предприятия начался пожар.

Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие поставляло химическую продукцию на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производятся взрывчатые вещества для боеприпасов, сообщал Reuters.

В Орле, по данным ASTRA и издания «Осторожно, новости», беспилотник, предположительно, попал в жилой комплекс «Зеленый остров». После удара на нескольких этажах начался пожар. Жителей эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков о попадании в жилой дом не сообщал. Он лишь заявил, что для жителей региона «ночь выдалась неспокойной», но ПВО сбили 4 украинских БПЛА.

В Смоленской области, по словам губернатора Василия Анохина, обломки сбитого беспилотника упали на частный жилой дом в Вязьме. В результате начался пожар. Пострадавшую женщину госпитализировали.