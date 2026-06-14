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Новости

Украинские дроны атаковали нефтебазу Росрезерва под Ярославлем и химкомбинат «Азот» в Тульской области

The Insider
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В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали объекты в нескольких российских регионах. В Ярославской области под удар, вероятно, попал комбинат «Темп» в Рыбинске — объект Росрезерва, используемый для хранения топлива. В Тульской области после атаки начался пожар на химкомбинате «Азот», а в Орле беспилотник, предположительно, попал в жилой дом.

О последствиях атаки в Ярославской области сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, «обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива». Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность.

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Украинские OSINT-проекты Exilenova+ и Supernova+ опубликовали снятые очевидцами кадры, на которых виден густой дым над Рыбинском. По данным ASTRA, целью атаки стал комбинат «Темп», входящий в систему Росрезерва. Объект используется для хранения запасов топлива и нефтепродуктов.

Это уже второй удар по комбинату «Темп» с начала полномасштабной войны. Предыдущая атака произошла 31 декабря 2025 года, был крупный пожар.

Еще одной целью атаки стал химкомбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о падении «обломков беспилотников» на территории одного из промышленных предприятий города, не уточнив его название.

Позднее ASTRA и Exilenova+ геолоцировали (1, 2) опубликованные очевидцами видеозаписи и пришли к выводу, что удар пришелся именно по «Азоту». На территории предприятия начался пожар.

Новомосковский «Азот» является одним из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие поставляло химическую продукцию на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производятся взрывчатые вещества для боеприпасов, сообщал Reuters.

В Орле, по данным ASTRA и издания «Осторожно, новости», беспилотник, предположительно, попал в жилой комплекс «Зеленый остров». После удара на нескольких этажах начался пожар. Жителей эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков о попадании в жилой дом не сообщал. Он лишь заявил, что для жителей региона «ночь выдалась неспокойной», но ПВО сбили 4 украинских БПЛА.

В Смоленской области, по словам губернатора Василия Анохина, обломки сбитого беспилотника упали на частный жилой дом в Вязьме. В результате начался пожар. Пострадавшую женщину госпитализировали.

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