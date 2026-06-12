ВС РФ атакуют на восточном фланге покровского направления, удары по мостам «сухопутного коридора» в Крым. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении российские военные атакуют на восточном фланге в сторону Дружковки
- На южно-донецком направлении фиксируется вклинение украинских войск на стыке Днепропетровской и Запорожской областей
- Налет украинских беспилотников на Нижнекамск в Татарстане, поражены два нефтехимических предприятия
- В Самарской области БПЛА атакован производитель синтетических каучуков «Тольяттикаучук»
- Украинские удары по мостам «сухопутного коридора» в Крым — в районе Чонгара движение идет по понтонному мосту
- С начала мая 2026 года совершено более 375 ударов по российским грузовикам и другим транспортным средствам
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 226 055 человек
- WarSpotting: в мае 2026 года визуально подтвержденные потери российской техники выросли до 143 единиц
Обстановка на фронте
На покровском направлении российские военные атакуют на восточном фланге в сторону Дружковки.
Минобороны РФ заявило о захвате села Приют к юго-западу от Дружковки. Российский военблогер Анатолий Радов не подтверждает эту информацию, однако сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе соседней Павловки. Согласно карте DeepState, и Приют, и Павловка остаются под контролем СОУ.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди показал кадры ударов оптоволоконными FPV-дронами по российской бронетехнике в ангарах. По его сведениям, техника была поражена пилотами 4-го батальона 414-го ОБрУБАС «Птахи Мадяра» в промзоне Мирнограда (до 2016 года — Димитров), куда была стянута в рамках подготовки к механизированным штурмовым действиям в полосе 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов».
На южно-донецком направлении фиксируется вклинение украинских войск на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует зону контроля СОУ в Воскресенке в Донецкой области на стыке с Днепропетровской и Запорожской областями и констатирует продвижение украинских войск на 4 км. Анатолий Радов подтверждает эту информацию. В то же время на карте DeepState Воскресенка до сих пор находится в зоне контроля ВС РФ, хотя и граничит с «серой зоной».
Исследователь под ником Playfra пишет на основе данных сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS за последние семь дней, что ВС РФ активно применяют планирующие авиабомбы по Доброполью, Константиновке и лиманскому плацдарму СОУ (хотя в последнем случае сигнатуры FIRMS могут также объясняться лесными пожарами).
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 июня 117 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (102 БПЛА — 87,18% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Одна женщина погибла, еще одна пострадала в результате ночной атаки на объект гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Позднее «Укрзалізниця» уточнила, что погибшая и пострадавшая работали на железнодорожной станции. Шесть жителей Сум пострадали при ударе из «дальнобойного артиллерийского оружия» по городу утром, написал Григоров. Повреждения получили жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В Николаеве утром дрон ударил по частному дому, сообщили в ГСЧС. Пострадали три человека. Еще об одном пострадавшем в результате другого удара БПЛА написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.
Здание лицея в селе Михайло-Коцюбинское в Черниговской области получило значительные повреждения в ходе массированной ночной атаки, сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус. «Этот лицей совсем недавно удалось восстановить за счет средств платформы United24. В 2022 году россияне обстреляли его ракетой, а теперь снова разрушают», — говорится в сообщении.
В Запорожье этой ночью был атакован склад почтового оператора «Нова Пошта», обошлось без пострадавших, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 11 июня 189 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 12 июня был перехвачен 231 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном и акваторией Азовского моря.
Ночью беспилотники атаковали нефтехимические заводы в Нижнекамске в Татарстане. Кадры пожара в промзонах публиковали украинские Telegram-каналы. По данным системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, которые проанализировал The Insider, на территории нижнекамской промзоны действительно зафиксировано возгорание. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, атаке подверглись «предприятия», но какие именно, он не уточнил. Также он добавил, что «производственные процессы не остановлены».
Один из беспилотников попал в жилой 12-этажный дом, там пострадали четыре человека. Всех жителей эвакуировали, утверждает Минниханов. Как пишет издание Astra, речь идет о доме на улице Чабьинской в Нижнекамске. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что в связи с атакой в городе отменены все массовые мероприятия. Как установила Astra, взрыв в жилом доме произошел не в момент попадания беспилотника, а через некоторое время: сдетонировали либо боевая часть дрона, либо газ. Позже Генштаб ВСУ заявил о поражении двух НПЗ в Нижнекамске: АО «ТАНЕКО» и АО «ТАИФ-НК», на территории обоих предприятий зафиксирован пожар.
Массированной атаке подверглась также Самарская область. Губернатор Вячеслав Федорищев заверил, что обошлось без пострадавших. Поврежден промышленный объект, добавил мэр Тольятти Илья Сухих. На месте вспыхнул пожар. Как выяснил The Insider, речь идет о нефтехимическом заводе «Тольяттикаучук», специализирующемся на производстве синтетических каучуков, которые в том числе используются в производстве твердого ракетного топлива. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на этот завод.
В Генштабе ВСУ также подтвердили удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае, нанесенный накануне. Кроме того, военные заявили о поражении места производства и снаряжения морских безэкипажных катеров в оккупированном Севастополе. В ВМС Украины накануне уточнили, что в ночь на 11 июня в бухте Севастополя украинской ракетой «Нептун» был поражен военный объект. Речь идет о месте хранения оружия и военной техники Черноморского флота России в бухте Стрелецкая. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» опубликовал визуализацию примерного маршрута «Нептуна» в ходе налета на завод.
В компании «Вода Донбасса», действующей в оккупированной части Донецкой области, сообщили, что в результате атаки на энергетическую инфраструктуру прервано водоснабжение Донецка, Ясиноватой и части Макеевки, передает «Интерфакс».
Операторы 41-го полка беспилотных систем Pilum 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» опубликовали видео ударов по транспортным средствам на логистическом маршруте ВС РФ в Донецке и на его окраинах.
Вслед за «ЛНР» «власти ДНР» запретили пассажирские перевозки в ночное время.
Накануне украинские военные атаковали ряд мостов, соединяющих аннексированный Крым с Херсонской областью. Позднее командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов заявил в интервью «Суспiльне», что украинским силам в Армянске удалось поразить колонну из 50 российских грузовиков. Часть машин была уничтожена. Помимо этого, из-за атак ранее были перекрыты мосты в Геническе и Чонгаре в Херсонской области. В 1-м ОШП утверждают, что из-за атак не осталось ни одного целого моста, соединяющего Крым с Херсонской областью. Позже «губернатор» Владимир Сальдо объявил, что из Херсонской области в Крым через Армянск можно добраться по маршрутам «Новоалексеевка — Аскания-Нова — Чаплинка — Мирное — Армянск» и «Новоалексеевка — Громовка — Чаплинка — Мирное — Армянск». Между тем спутниковые снимки показывают, что движение на границе Крыма и Херсонской области в районе Чонгара по-прежнему осуществляется через понтонный мост, перед ним скопилась колонна грузовиков.
В Керчи заметили бензовоз, замаскированный под обычный грузовик с деревянными бортами. The Insider геолоцировал место съемки: ролик снят на трассе А-290 на 170-м километре, рядом с автозаправкой «Атан» на въезде в жилую часть Керчи со стороны Крымского моста. На опубликованных кадрах видно, как под конструкцией из деревянных досок скрыт груз, возможно, это цистерна для перевозки топлива.
С начала мая 2026 года украинские военные нанесли более 375 ударов по российским грузовикам и другим транспортным средствам, рассказал OSINT-исследователь под ником Clément Molin.
Украинские военные резко нарастили масштабы дальнобойных атак по территории России. Накануне ночью заявлялось о перехвате не менее 330 беспилотников — это уже пятая атака в июне с использованием более 300 дронов. По подсчетам издания «Агентство», до мая налеты такого масштаба были редкостью, однако за последние недели они стали практически регулярными.
Два человека погибли, еще два пострадали в результате артиллерийского удара по поселку Суземка в Брянской области накануне, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков.
При попадании дрона по автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа в Белгородской области накануне один человек погиб, еще 11 получили ранения, сообщает региональный оперштаб.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с начала полномасштабной войны в регионе погиб 541 мирный житель, еще 3928 человек получили ранения. Год назад бывший губернатор Вячеслав Гладков приводил данные о 320 погибших и о более чем 2,5 тысячи раненых. Таким образом, за последние 13 месяцев число погибших в Белгородской области увеличилось на 221 человека (на 69%), а количество раненых — почти на 1,5 тысячи (на 57%). Если исходить из официальной статистики, более 40% всех погибших жителей региона за время войны пришлись именно на этот период, отмечает издание Astra.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 июня по 20:00 11 июня стало известно (1, 2) как минимум о 12 погибших и 91 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 226 055 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. В поименный список потерь впервые вошел родившийся в 2008 году контрактник. Это 18-летний Алишер Свирин. В начале вторжения ему было 14 лет. 28 мая его похоронили на Аллее Героев кладбища «Новое городское» в Павловском Посаде.
В украинском OSINT-проекте WarSpotting подсчитали, что в мае 2026 года документально подтвержденные потери техники ВС РФ возросли до 143 единиц по сравнению с 88 в апреле, в основном за счет уничтоженных транспортных средств, число которых достигло 85 в результате украинской кампании «миддлстрайка» по российским логистическим маршрутам. Вместе с этим танки, которых в мае было потеряно всего четыре единицы, впервые за всю историю наблюдений не попали в топ-5 типов потерянной российской техники за месяц.
О главных событиях войны 11 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Контратаки ВСУ западнее Покровска, пораженный в Кронштадте российский корвет «Бойкий» придется списать. Что происходит на фронте
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