ВС РФ атакуют на восточном фланге покровского направления, удары по мостам «сухопутного коридора» в Крым. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении российские военные атакуют на восточном фланге в сторону Дружковки

На южно-донецком направлении фиксируется вклинение украинских войск на стыке Днепропетровской и Запорожской областей

Налет украинских беспилотников на Нижнекамск в Татарстане, поражены два нефтехимических предприятия

В Самарской области БПЛА атакован производитель синтетических каучуков «Тольяттикаучук»

Украинские удары по мостам «сухопутного коридора» в Крым — в районе Чонгара движение идет по понтонному мосту

С начала мая 2026 года совершено более 375 ударов по российским грузовикам и другим транспортным средствам

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 226 055 человек

WarSpotting: в мае 2026 года визуально подтвержденные потери российской техники выросли до 143 единиц

Обстановка на фронте

На покровском направлении российские военные атакуют на восточном фланге в сторону Дружковки.

Минобороны РФ заявило о захвате села Приют к юго-западу от Дружковки. Российский военблогер Анатолий Радов не подтверждает эту информацию, однако сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе соседней Павловки. Согласно карте DeepState, и Приют, и Павловка остаются под контролем СОУ.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди показал кадры ударов оптоволоконными FPV-дронами по российской бронетехнике в ангарах. По его сведениям, техника была поражена пилотами 4-го батальона 414-го ОБрУБАС «Птахи Мадяра» в промзоне Мирнограда (до 2016 года — Димитров), куда была стянута в рамках подготовки к механизированным штурмовым действиям в полосе 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов».

На южно-донецком направлении фиксируется вклинение украинских войск на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует зону контроля СОУ в Воскресенке в Донецкой области на стыке с Днепропетровской и Запорожской областями и констатирует продвижение украинских войск на 4 км. Анатолий Радов подтверждает эту информацию. В то же время на карте DeepState Воскресенка до сих пор находится в зоне контроля ВС РФ, хотя и граничит с «серой зоной».

Исследователь под ником Playfra пишет на основе данных сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS за последние семь дней, что ВС РФ активно применяют планирующие авиабомбы по Доброполью, Константиновке и лиманскому плацдарму СОУ (хотя в последнем случае сигнатуры FIRMS могут также объясняться лесными пожарами).

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 июня 117 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (102 БПЛА — 87,18% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

Одна женщина погибла, еще одна пострадала в результате ночной атаки на объект гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Позднее «Укрзалізниця» уточнила, что погибшая и пострадавшая работали на железнодорожной станции. Шесть жителей Сум пострадали при ударе из «дальнобойного артиллерийского оружия» по городу утром, написал Григоров. Повреждения получили жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.