Контратаки ВСУ западнее Покровска, пораженный в Кронштадте российский корвет «Бойкий» придется списать. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении российские войска расширяют полосу контроля в приграничье восточнее Волчанска

На покровском направлении украинские военные ведут контратаки к западу от Покровска

На запорожском направлении фиксируется продвижение украинских войск в районе Каменского и в Степногорске

Всеукраинский аграрный совет — регулярные налеты на Одессу создали критическую ситуацию для экспорта продовольствия

Новые атаки на мосты из Херсонской области в Крым — за последнюю неделю зафиксированы семь таких ударов

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Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские войска расширяют полосу контроля в приграничье восточнее Волчанска.

В Минобороны РФ заявили о захвате Охримовки в приграничье Харьковской области к юго-востоку от Волчанска и опубликовали соответствующее видео. На карте DeepState Охримовка показана как подконтрольная СОУ. Тем не менее российский военблогер Анатолий Радов подтверждает информацию Минобороны РФ и предсказывает, что дальше российские войска возьмут соседнюю Малую Волчью.

На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на западном фланге Константиновки.

В Минобороны РФ заявили об оккупации Роскошного к юго-западу от Константиновки. По информации DeepState, Роскошное и соседняя Долгая Балка (до 2016 года — Артёма) находятся под украинским контролем, в то же время расположенная на 2 км южнее Степановка частично пребывает в «серой зоне».

На покровском направлении украинские военные ведут контратаки к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

Анатолий Радов сообщает, что СОУ продолжают контратаковать в направлении железной дороги между Гришино, Удачным и Котлино (до 2016 года — Димитрово) к западу от Покровска. По его же сведениям, ВС РФ расширили зону контроля севернее Новоалександровки к северу от Гришина и продолжают бои за Мирное к северо-западу.