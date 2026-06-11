Контратаки ВСУ западнее Покровска, пораженный в Кронштадте российский корвет «Бойкий» придется списать. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российские войска расширяют полосу контроля в приграничье восточнее Волчанска
- На покровском направлении украинские военные ведут контратаки к западу от Покровска
- На запорожском направлении фиксируется продвижение украинских войск в районе Каменского и в Степногорске
- Всеукраинский аграрный совет — регулярные налеты на Одессу создали критическую ситуацию для экспорта продовольствия
- Новые атаки на мосты из Херсонской области в Крым — за последнюю неделю зафиксированы семь таких ударов
- С 20 мая 2026 года на востоке Москвы построили еще не менее семи башен для ЗРПК «Панцирь»
- Спутниковый снимок последствий удара БПЛА по корвету «Бойкий» в Кронштадте — корабль придется списать
- Власти Украины нашли дополнительные зенитные ракеты с истекающим или истекшим сроком годности для комплексов Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские войска расширяют полосу контроля в приграничье восточнее Волчанска.
В Минобороны РФ заявили о захвате Охримовки в приграничье Харьковской области к юго-востоку от Волчанска и опубликовали соответствующее видео. На карте DeepState Охримовка показана как подконтрольная СОУ. Тем не менее российский военблогер Анатолий Радов подтверждает информацию Минобороны РФ и предсказывает, что дальше российские войска возьмут соседнюю Малую Волчью.
На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на западном фланге Константиновки.
В Минобороны РФ заявили об оккупации Роскошного к юго-западу от Константиновки. По информации DeepState, Роскошное и соседняя Долгая Балка (до 2016 года — Артёма) находятся под украинским контролем, в то же время расположенная на 2 км южнее Степановка частично пребывает в «серой зоне».
На покровском направлении украинские военные ведут контратаки к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Анатолий Радов сообщает, что СОУ продолжают контратаковать в направлении железной дороги между Гришино, Удачным и Котлино (до 2016 года — Димитрово) к западу от Покровска. По его же сведениям, ВС РФ расширили зону контроля севернее Новоалександровки к северу от Гришина и продолжают бои за Мирное к северо-западу.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что в районе Шахова (до 2016 года — Октябрьское) не отмечается продвижения или всплесков активности российских военных, кроме одной группы, которая «просочилась» к северу от Торецкого и была уничтожена. По его сведениям, украинские силы контролируют Павловку и Новопавловку, а недавно смогли нарастить присутствие в Торецком и Софиевке (до 2016 года — Артёмовка).
В соцсетях появилось видео разрушений в городе Доброполье и поднимающихся столбов дыма от одновременного прилета сразу нескольких российских планирующих авиабомб по городской застройке.
На запорожском направлении фиксируется продвижение украинских войск в районе Каменского и в Степногорске.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует «просачивание» украинцев к востоку от Каменского и продвижение на 2 км в жилой застройке Степногорска у берега Днепра. В DeepState относят оба указанных участка к «серой зоне».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 июня 223 средств воздушного нападения: 221 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (195 БПЛА — 88,24% — были сбиты или подавлены), а также двух баллистических ракет «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракет и 21 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
В Сумской области в результате атак погибли два человека, еще четверо пострадали. В Знобь-Новгородской общине был поврежден частный дом, погибла женщина, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. В Конотопе одна женщина погибла, еще четыре человека пострадали, написал глава города Артём Семенихин. Кроме того, из-за удара по инфраструктуре, в том числе транспортной, город остался без газоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Позднее подача электричества была частично восстановлена, возобновили движение трамваи. «Укрзалізниця» уточнила, что удар в Конотопе был нанесен по железнодорожному депо, а погибшая и пострадавшие — его сотрудники.
В Днепропетровской области один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате почти 30 атак на четыре района беспилотниками и авиабомбами, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак на энергообъекты страны часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остались без электроснабжения. Также, по информации ведомства, во время воздушной тревоги оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и перешла на питание от дизель-генераторов — такая ситуация создает угрозу ядерной и радиационной безопасности.
Накануне беспилотники атаковали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали по украинскому морскому коридору в акватории Чёрного моря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Крупнейшее украинское аграрное объединение Всеукраинский аграрный совет (ВАС) заявило, что регулярные российские удары по портовой инфраструктуре Одессы создали критическую ситуацию для экспорта продовольствия, пишет Reuters. По данным ВАС, бизнес исчерпал ресурсы на постоянные ремонты поврежденных объектов, а без государственной поддержки и международного финансирования восстановление терминалов уже невозможно. С начала войны, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, были повреждены или разрушены 935 объектов портовой инфраструктуры. Через порты Одесского узла проходит более 90% украинского аграрного экспорта и весь экспорт железной руды. В ВАС предупреждают, что дальнейшее разрушение терминалов может привести к резкому сокращению экспорта, переполнению складов и нехватке средств у фермеров для новых посевных кампаний. Между тем Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, а стабильность ее поставок имеет значение для глобальной продовольственной безопасности.
Z-каналы публикуют видео поражения украинских АЗС, хранилищ ГСМ, подстанций, газоперерабатывающего завода, локомотивов, САУ «Богдана», транспортных средств и личного состава.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 10 июня 203 беспилотников над Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 11 июня были перехвачены 330 БПЛА над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ночью в Краснодарском крае был в очередной раз атакован Афипский НПЗ. «Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — заявили в региональном оперштабе. В 7:30 утра власти сообщили, что пожар потушен. Из-за попадания по многоквартирному дому в Краснодаре пострадали два человека, возник пожар, поврежден соседний с домом бизнес-центр сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Еще один человек пострадал в Северском районе края, повреждения получили частные домовладения. Атакованный в Краснодаре дом находится в менее чем 2 км от двух предприятий военного назначения и в 3 км — от военного аэродрома «Краснодар-Центральный», выяснило издание Astra.
Два человека погибли при ударе по оккупированной Новоукраинке в Запорожской области, заявил «губернатор» Евгений Балицкий. В городе Васильевка был ранен мужчина. Накануне в результате попадания по многоквартирному дому в Днепрорудном пострадали пять человек, в том числе подросток.
Семь человек пострадали в результате налета БПЛА на Белгородскую область. Пятеро из них, в том числе два ребенка, получили ранения при ударе по магазину «Пятерочка» в поселке Разумное, сообщили в оперштабе региона. Один человек пострадал при детонации FPV-дрона на территории предприятия в селе Илек-Кошары Ракитянского округа и еще один — при ударе беспилотника по грузовому автомобилю в Шебекинском округе около села Ржевка.
Мосты через Северо-Крымский канал в оккупированной части Херсонской области были атакованы и повреждены, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо. Речь идет о мостах в районе Преображенки и Мирного, автомобильном мосте на направлении Перекоп — Армянск, а также мосте около поселка Ставки. Провоенный канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА 🇷🇺» пишет, что эти мосты используются южной группировкой ВС РФ для военно-логистического снабжения. «Фактически, систематическими ударами противника по мостам на Крымской перешейке сухопутный путь на полуостров как минимум сильно затруднен, как максимум временно невозможен», — сетует Z-канал «Осведомитель».
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» нанес на карту удары дронами типа FP-2 или «Бегемот» по мостам на Крымском перешейке за последнюю неделю, всего зафиксировано семь таких ударов.
Бензовозы не доехали до Севастополя, поэтому жители не смогут купить топливо по QR-кодам, сообщил накануне «губернатор» Михаил Развожаев. По его словам, стоять в очередях на АЗС «ТЭС» 11 июня бессмысленно.
В DeepState оценили украинские атаки на мосты на полуострове Чонгар и Арабатской стрелке как составные части «блокады» оккупированного Крыма. По оценке авторов проекта, оставшийся маршрут через Армянск удлиняет плечо логистики, а СОУ легче взять его под огневой контроль из-за меньшей дистанции до ЛБС.
Украинские медиа публикуют материалы (1, 2) о ходе кампании ударов по «сухопутному коридору» в Крым и приходят к выводу, что эффект от них ощущается в глубоком тылу и касается преимущественно гражданского населения, влияния на боевые действия пока не заметно. Издание The Economist между тем отмечает на основе информации ресурса ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), что с 2022 по 2024 год украинские военные нанесли 335 дальних ударов (на удалении свыше 100 км от границы) по целям на территории России, в 2025 году — 658, а в 2026 году при сохранении текущих темпов показатель вырастет до 800 ударов.
Белорусское «Радыё Свабода» выявило и проанализировало сеть российских аэродромов и пусковых комплексов, появившихся в последние годы у белорусской границы и используемых для запуска сотен ударных дронов по Украине.
Telegram-канал «Сердитая Чувашия» опубликовал (1, 2) кадры последствий удара крылатыми ракетами «Фламінго» по заводу «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, совершенному накануне. На фотографиях видно, что над разрушенным зданием натянуты антидроновые сети, которые, очевидно, не защитили его.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» опубликовал визуализацию примерного маршрута полета «Фламінго» в ходе налета на завод. Ресурс указывает, что ракеты фиксировалась лишь в начале полета и уже на подлете к цели, а значит, использовались маршруты в обход крупных городов и зон работы РЛС. По имеющимся данным, в налете было задействовано пять ракет, из которых три были сбиты. Две первые ракеты были перехвачены в Татарстане недалеко от Казани, еще одна — в районе Чебоксар. В 05:40 одна ракета поразила административный корпус, еще одна пролетела дальше и в 06:20 ударила по дороге перед зданием, уточнили в OSINT-проекте Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.
Куйбышевский НПЗ в Самаре — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья после атаки накануне прекратил работу, пишет Reuters. По словам источников агентства, повреждены и остановлены две установки первичной переработки: АВТ-4 и АВТ-5 мощностью 10 тысяч тонн нефти в сутки каждая.
Спутниковый снимок показал, что в резервуарном парке на территории промышленной площадки «Грушовая» в Новороссийске после ударов 8 июня 2026 года из 47 резервуаров уничтожены пять, повреждены еще девять. На линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Яр» в Волгоградской области спутниковый снимок подтвердил повреждение резервуара емкостью 50 тысяч кубометров нефти. Оба снимка опубликовало «Радио Свобода».
С 20 мая на востоке Москвы построили еще не менее семи башен для ЗРПК «Панцирь», следует из анализа спутниковых снимков Sentinel и Planet.com. Новые башни для ПВО начали сооружать рядом с Пушкино, Лосино-Петровским, Ельней и другими населенными пунктами и СНТ. В ряде случаев башни построены прямо в населенных пунктах.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 июня по 20:00 10 июня стало известно (1, 2) как минимум о 12 погибших и 105 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Погиб один из администраторов Z-канала «От Мариуполя до Карпат», публиковавшего видео ударов по мирным жителям в Херсонской области. «Господь забирает лучших из лучших. У нас на канале огромное горе. Быть воином — жить вечно. Прости нас всех, брат», — написали в канале накануне. Кто именно погиб и при каких обстоятельствах, авторы не уточнили, но в комментариях пишут, что, возможно, речь идет об Александре Шептуре. В феврале 2023 года Путин присвоил ему звание генерал-майора полиции, а в СМИ он упоминался как замминистра внутренних дел «ДНР» и начальник УБОП.
Аналитик MT Anderson опубликовал спутниковый снимок последствий удара по корвету «Бойкий» в Кронштадте, нанесенного 3 июня 2026 года, и оценил степень повреждений. Главная мачта и палуба главной РЛС, судя по всему, провалились внутрь корабля под воздействием экстремальных температур. В результате прямого попадания повреждены РЛС и системы РЭБ корабля. Деформации дымовой трубы корвета свидетельствуют об экстремальных температурах при пожаре во внутренних его отсеках. Об этом же говорят следы сажи в других частях корвета. Обломки надстройки, разбросанные в ходе взрыва, видны в сухом доке вокруг «Бойкого».
Исследователь считает, что восстановление корвета может стать экономически нецелесообразным и его придется списать.
Вооружения и военная техника
Верховная рада увеличила расходы на безопасность и оборону в бюджете Украины на 2026 года на 1,56 трлн грн (€30 млрд). Таким образом, была задействована половина от €60 млрд, выделенных на военные расходы Украины из кредита Евросоюза на общую сумму 90 млрд сроком на два года, а расходы на безопасность и оборону должны в этом году достигнуть рекордных 4,4 трлн грн.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украине в ходе переговоров с партнерами удалось найти дополнительные ЗУР для ЗРК Patriot с истекающим или истекшим сроком годности, которые теперь вместо списания будут переданы СОУ.
О главных событиях войны 10 июня 2026 года — в предыдущей сводке: «Битва за Константиновку» подходит к концу, в Севастополе поражен музей-панорама обороны города в 1854–1855 годах. Что происходит на фронте
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