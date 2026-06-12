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Новости

Пожары вспыхнули на нефтяных заводах в Нижнекамске и Тольятти после атаки дронов. Спутники зафиксировали возгорание у моста в Крыму

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Закамский район Татарстана подвергся массированному налету беспилотников, сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, под удар попали предприятия, однако какие именно, не уточняется.

Один из дронов врезался в жилой дом. Как минимум четыре человека пострадали, уточнили в региональном Минздраве. Один из них получил осколочное ранение. Местоположение пострадавшего жилого здания власти не назвали.

Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Как пишет издание Astra, речь идет о доме на улице Чабьинской в Нижнекамске.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/22638

В городе отменили массовые мероприятия, которые должны были состояться по случаю Дня России.

Telegramhttps://t.me/radmirbelyaev/17151

Украинские Telegram-каналы пишут об ударе по нефтеперерабатывающему заводу «Нижнекамскнефтехим» и расположенному поблизости НПЗ «Танеко». По данным системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, которые проанализировал The Insider, на территории нижнекамской промзоны действительно зафиксировано возгорание.

Пожары на территории промзоны Нижнекамска, зафиксированные спутниками

Пожары на территории промзоны Нижнекамска, зафиксированные спутниками

NASA Firms

Массированной атаке с воздуха подверглась и Самарская область. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, никто не пострадал. Поврежден промышленный объект, добавил мэр Тольятти Илья Сухих. Как выяснил The Insider, речь идет о нефтехимическом заводе «Тольяттикаучук». На месте вспыхнул пожар.

Пожар на территории нефтехимического завода «Тольяттикаучук», зафиксированный спутниками

Пожар на территории нефтехимического завода «Тольяттикаучук», зафиксированный спутниками

NASA Firms

Спутники зафиксировали пожар и в районе Чонгарского моста на севере Крыма, через который проходит «сухопутный коридор» на аннексированный полуостров. В последние дни он неоднократно подвергался ударам. Официальных комментариев о новой атаке пока не было. Однако, как свидетельствуют данные NASA Firms, возгорание произошло в нескольких сотнях метров к северу переправы.

Пожар возле Чонгарского моста в Крыму, зафиксированный спутниками

Пожар возле Чонгарского моста в Крыму, зафиксированный спутниками

NASA Firms

Минобороны России отчиталось о ночном перехвате 231 украинского беспилотника над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и аннексированным Крымом.

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