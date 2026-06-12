Пожары вспыхнули на нефтяных заводах в Нижнекамске и Тольятти после атаки дронов. Спутники зафиксировали возгорание у моста в Крыму

Закамский район Татарстана подвергся массированному налету беспилотников, сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, под удар попали предприятия, однако какие именно, не уточняется.

Один из дронов врезался в жилой дом. Как минимум четыре человека пострадали, уточнили в региональном Минздраве. Один из них получил осколочное ранение. Местоположение пострадавшего жилого здания власти не назвали.