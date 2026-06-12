Пожары вспыхнули на нефтяных заводах в Нижнекамске и Тольятти после атаки дронов. Спутники зафиксировали возгорание у моста в Крыму

Закамский район Татарстана подвергся массированному налету беспилотников, сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, под удар попали предприятия, однако какие именно, не уточняется.
Один из дронов врезался в жилой дом. Как минимум четыре человека пострадали, уточнили в региональном Минздраве. Один из них получил осколочное ранение. Местоположение пострадавшего жилого здания власти не назвали.
Как пишет издание Astra, речь идет о доме на улице Чабьинской в Нижнекамске.
В городе отменили массовые мероприятия, которые должны были состояться по случаю Дня России.
Украинские Telegram-каналы пишут об ударе по нефтеперерабатывающему заводу «Нижнекамскнефтехим» и расположенному поблизости НПЗ «Танеко». По данным системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, которые проанализировал The Insider, на территории нижнекамской промзоны действительно зафиксировано возгорание.
Массированной атаке с воздуха подверглась и Самарская область. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, никто не пострадал. Поврежден промышленный объект, добавил мэр Тольятти Илья Сухих. Как выяснил The Insider, речь идет о нефтехимическом заводе «Тольяттикаучук». На месте вспыхнул пожар.
Спутники зафиксировали пожар и в районе Чонгарского моста на севере Крыма, через который проходит «сухопутный коридор» на аннексированный полуостров. В последние дни он неоднократно подвергался ударам. Официальных комментариев о новой атаке пока не было. Однако, как свидетельствуют данные NASA Firms, возгорание произошло в нескольких сотнях метров к северу переправы.
Минобороны России отчиталось о ночном перехвате 231 украинского беспилотника над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и аннексированным Крымом.