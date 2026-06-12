На въезде в Керчь сняли предположительно бензовоз, скрытый под деревянными бортами

Появление такого автомобиля может стать первым визуальным подтверждением заявлений украинской стороны о том, что российские военные начали использовать гражданский транспорт для доставки топлива в Крым и на оккупированные территории после ударов по логистике и возникших проблем со снабжением.

6 июня представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что командование российской группировки войск «Днепр» распорядилось массово использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по маршрутам между Ростовской областью и оккупированным Крымом. По его словам, для этого планировалось задействовать хлебовозы, фуры для перевозки продуктов и медикаментов и другие машины, внешне не отличающиеся от обычного гражданского транспорта. Топливо предполагалось перевозить в канистрах и емкостях объемом от 20 до 1000 литров, а водителям запретить носить военную форму.

Вскоре после этого начали появляться первые косвенные признаки реализации такой схемы. Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором показаны багажники двух легковых автомобилей, заполненные канистрами с бензином. По словам людей на записи, они перевозили около тонны топлива из Кизилюрта в Дагестане в оккупированный Токмак Запорожской области.