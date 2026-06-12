На въезде в Керчь сняли предположительно бензовоз, скрытый под деревянными бортами

В Керчи заметили предположительно бензовоз, замаскированный под обычный грузовик с деревянными бортами (либо скрытый в кузове с «деревянным» рисунком, чтобы сверху выдать груз за пиломатериалы). Видео опубликовал военный аналитик Ян Матвеев. The Insider геолоцировал место съемки: ролик снят на трассе А-290 на 170-м километре, рядом с автозаправкой «Атан» на въезде в жилую часть Керчи со стороны Крымского моста.
На опубликованных кадрах видно, как под конструкцией из деревянных досок скрыт груз — возможно, это цистерна для перевозки топлива. Источник видео пока неизвестен. Голос за кадром утверждает, что «едет военный бензовоз». The Insider пока не удалось независимо подтвердить, что это действительно бензовоз, так как это может быть грузовой кузов на шасси КамАЗ, однако маскировка очевидна.
Появление такого автомобиля может стать первым визуальным подтверждением заявлений украинской стороны о том, что российские военные начали использовать гражданский транспорт для доставки топлива в Крым и на оккупированные территории после ударов по логистике и возникших проблем со снабжением.
6 июня представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что командование российской группировки войск «Днепр» распорядилось массово использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по маршрутам между Ростовской областью и оккупированным Крымом. По его словам, для этого планировалось задействовать хлебовозы, фуры для перевозки продуктов и медикаментов и другие машины, внешне не отличающиеся от обычного гражданского транспорта. Топливо предполагалось перевозить в канистрах и емкостях объемом от 20 до 1000 литров, а водителям запретить носить военную форму.
Вскоре после этого начали появляться первые косвенные признаки реализации такой схемы. Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором показаны багажники двух легковых автомобилей, заполненные канистрами с бензином. По словам людей на записи, они перевозили около тонны топлива из Кизилюрта в Дагестане в оккупированный Токмак Запорожской области.
На публикацию обратил внимание основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его словам, в данном случае речь, вероятно, шла не о маскировке военных под гражданских, поскольку перевозчики, судя по видео, действительно являлись гражданскими лицами:
«Может, чисто юридически тут военного преступления нет, потому что люди на видео не являются военными — судя по всему, они реально гражданские, то есть не маскируются под гражданских. Но такие видео могут спровоцировать новые удары беспилотников по всем подряд гражданским легковым машинам на трассах на юге оккупированных территорий».
Еще одним косвенным подтверждением стали опубликованные Telegram-каналом Supernova+ кадры массовой закупки топлива на автозаправках Краснодарского края с последующей перегрузкой бензина в цистерны гражданских грузовиков.
Telegram-канал «Крымский ветер» ранее опубликовал фотографию военного грузовика «Урал» с черными военными номерами, замаскированного под гражданский самосвал. По данным канала, за рулем находился мужчина в гражданской одежде. Однако независимо проверить информацию и геолоцировать фото не удалось. Подобная маскировка — военное преступление.
Согласно международному гуманитарному праву, стороны конфликта обязаны проводить различие между военными и гражданскими объектами. Использование гражданского транспорта или его имитации для прикрытия военной деятельности может создавать дополнительные риски для гражданского населения.
Сообщения о маскировке топливной логистики появились на фоне перебоев с поставками топлива в Крыму и ряде российских регионов. В начале июня ограничения на продажу бензина были введены сразу в нескольких субъектах России, а также в аннексированном Крыму и оккупированной части Луганской области. Наиболее серьезные проблемы возникли на полуострове, где АИ-95 начали отпускать не более чем по 20 литров в одни руки. На этом фоне там появился теневой рынок топлива, где бензин продавался по цене около 250 рублей за литр.