В Ярославской области прошел «мазутный дождь» после ударов по нефтебазе

В Рыбинском районе Ярославской области 14 июня прошел дождь с мазутом, сообщает 76.RU со ссылкой на местных жителей. По их словам, в СНТ у деревни Волково черной пленкой покрылись дома, теплицы и растения.

«Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще все в этом мазуте. Все растения, все. „Дождь“ прошел», — рассказала одна из собеседниц издания. На видеозаписях, сделанных жителями, видны черные капли на цветах и листьях, также видно, как черная жидкость стекает с навесов.