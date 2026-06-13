Украинские дроны атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Российские власти сообщили об «аварийной ситуации» на предприятии

Косвенно атаку на предприятие подтвердили и местные власти. Назначенный Россией глава администрации города написал об «аварийной ситуации» на заводе, но ее причины не пояснил:

«На месте также работают лаборатории. Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет! Соблюдайте спокойствие и следите за сообщениями только из официальных источников информации!»

Это сообщение появилось примерно в 14:30 по местному времени. С того момента власти города больше не комментировали ситуацию. Сообщение об ударе украинских беспилотников появилось примерно спустя полтора часа после публикации местных властей. Из-за «аварии» в городе также ввели график подачи воды: утром и вечером на несколько часов.

Пожар на предприятии подтверждают и данные со спутника. Сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует несколько очагов возгорания в районе завода.