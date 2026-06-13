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Новости

Украинские дроны атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Российские власти сообщили об «аварийной ситуации» на предприятии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Завод по производству диоксида титана «Крымский титан» в городе Армянск в ночь на 13 июня попал под атаку украинских беспилотников. Изначально местные власти сообщили об «аварийной ситуации» на предприятии. Позже атаку подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. 

Бровди опубликовал видео атаки беспилотников на предприятие. На кадрах видно, как несколько дронов наносят удары по зданию завода, после чего начинается пожар: 

«Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено», — говорится в посте. 

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Косвенно атаку на предприятие подтвердили и местные власти. Назначенный Россией глава администрации города написал об «аварийной ситуации» на заводе, но ее причины не пояснил: 

«На месте также работают лаборатории. Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет! Соблюдайте спокойствие и следите за сообщениями только из официальных источников информации!»

Это сообщение появилось примерно в 14:30 по местному времени. С того момента власти города больше не комментировали ситуацию. Сообщение об ударе украинских беспилотников появилось примерно спустя полтора часа после публикации местных властей. Из-за «аварии» в городе также ввели график подачи воды: утром и вечером на несколько часов. 

Пожар на предприятии подтверждают и данные со спутника. Сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует несколько очагов возгорания в районе завода.

Иллюстрация к материалу

В городских пабликах и чатах, которые изучил The Insider, жители тем временем жалуются на запах гари и серы. Некоторые также отмечают, что работы на производстве приостановили: дневная смена, которая была работать 13 июня, не вышла на смену.

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«Крымский титан» является единственным производителем диоксида титана в России. Для Армянска это градообразующее предприятие. Как пишет Бровди, на заводе также делают «базовое сырье» для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки. 

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