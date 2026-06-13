Спутники зафиксировали пожары в порту Тамань после ночного налета дронов. ВСУ отчитались о новых ударах по мостам, ведущим в Крым

«Таманьнефтегаз» — оператор Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в порту Тамань. Это один из крупнейших нефтегазовых терминалов на Азово-Черноморском побережье России: его проектная мощность составляет около 20 млн тонн в год, а инфраструктура включает терминал СУГ, нефтяной терминал, резервуарные парки, железнодорожные сливные эстакады и причалы для погрузки танкеров.

Украинские военные заявили о новых ударах по мостам в Чонгаре, ведущим в Крым. Первый отдельный штурмовой полк ВСУ сообщил о поражении понтонного моста, который, по версии украинской стороны, российские военные были вынуждены использовать после предыдущих атак на основные переправы. Также ВСУ заявили об ударах по соседнему железнодорожному мосту, КПП «Джанкой» и грузовому автомобилю.

Назначенные Россией «власти» Херсонской области частично подтвердили новые атаки по транспортной инфраструктуре на направлении Чонгара. В их сообщении говорится, что ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать мосты, движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто, а в Чонгаре поврежден железнодорожный мост. Также оккупационные власти сообщили о повреждении мостового полотна через пролив Промоина на автодороге Геническ — Стрелковое.

The Insider изучил доступные спутниковые снимки района Чонгара, однако подтвердить по ним последствия новых ударов пока не удалось. Свежие спутниковые данные могли еще не появиться в открытом доступе на момент публикации текста.

Ранее назначенные Россией «власти» Херсонской области и аннексированного Крыма уже закрывали движение по нескольким дорогам, ведущим на полуостров, после ударов ВСУ дронами по мостам на этих маршрутах. Чонгар остается одним из ключевых транспортных коридоров, соединяющих Крым с материковой частью оккупированных территорий.