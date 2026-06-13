Спутники зафиксировали пожары в порту Тамань после ночного налета дронов. ВСУ отчитались о новых ударах по мостам, ведущим в Крым

Украинские беспилотники ночью атаковали Темрюкский район Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. Один человек погиб, еще трое, по предварительной информации, пострадали.
Спутники зафиксировали как минимум два очага возгорания на территории терминала, свидетельствуют данные системы мониторинга NASA Firms, которые изучил The Insider. Один из очагов расположен в районе станции сжиженных углеводородных газов ЗАО «Таманьнефтегаз» и нефтяного терминала. Второй — в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры рядом с портовой зоной. Характер и масштаб повреждений по этим данным установить нельзя. Официально об этом тоже не сообщалось.
«Таманьнефтегаз» — оператор Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в порту Тамань. Это один из крупнейших нефтегазовых терминалов на Азово-Черноморском побережье России: его проектная мощность составляет около 20 млн тонн в год, а инфраструктура включает терминал СУГ, нефтяной терминал, резервуарные парки, железнодорожные сливные эстакады и причалы для погрузки танкеров.
Украинские военные заявили о новых ударах по мостам в Чонгаре, ведущим в Крым. Первый отдельный штурмовой полк ВСУ сообщил о поражении понтонного моста, который, по версии украинской стороны, российские военные были вынуждены использовать после предыдущих атак на основные переправы. Также ВСУ заявили об ударах по соседнему железнодорожному мосту, КПП «Джанкой» и грузовому автомобилю.
Назначенные Россией «власти» Херсонской области частично подтвердили новые атаки по транспортной инфраструктуре на направлении Чонгара. В их сообщении говорится, что ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать мосты, движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто, а в Чонгаре поврежден железнодорожный мост. Также оккупационные власти сообщили о повреждении мостового полотна через пролив Промоина на автодороге Геническ — Стрелковое.
The Insider изучил доступные спутниковые снимки района Чонгара, однако подтвердить по ним последствия новых ударов пока не удалось. Свежие спутниковые данные могли еще не появиться в открытом доступе на момент публикации текста.
Ранее назначенные Россией «власти» Херсонской области и аннексированного Крыма уже закрывали движение по нескольким дорогам, ведущим на полуостров, после ударов ВСУ дронами по мостам на этих маршрутах. Чонгар остается одним из ключевых транспортных коридоров, соединяющих Крым с материковой частью оккупированных территорий.