«Татнефть» ограничила продажу бензина на своих автозаправках в нескольких регионах. Накануне НПЗ компании в Татарстане попал под удар дронов

На заправках сети «Татнефти» в разных регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина в одни руки. Накануне украинские беспилотники атаковали НПЗ компании в Татарстане.

Об ограничениях на продажу топлива в одни руки сообщают клиенты АЗС «Татнефти» из Москвы, Подмосковья, Архангельской области, Татарстана и Санкт-Петербурга. Еще в начале месяца в столичном регионе сообщалось лишь о точечных ограничениях на продажу бензина. В «Татнефти» лимитов не было — сейчас на ее заправках в столице и других городах установлен лимит в 20 литров бензина и 40 литров дизеля в одни руки.

Мониторинговый канал Supernova+ публикует несколько видео из регионов. На одном из них житель Москвы показывает объявление на двери станции: в нем уточняется, что для юрлиц действует больший лимит — 200 литров максимум. В Российском топливном союзе в то же время утверждают, что заправки в Москве и области работают в штатном режиме. О подобных ограничениях также сообщают клиенты «Татнефти» из Архангельской области.