«Татнефть» ограничила продажу бензина на своих автозаправках в нескольких регионах. Накануне НПЗ компании в Татарстане попал под удар дронов

На заправках сети «Татнефти» в разных регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина в одни руки. Накануне украинские беспилотники атаковали НПЗ компании в Татарстане.
Об ограничениях на продажу топлива в одни руки сообщают клиенты АЗС «Татнефти» из Москвы, Подмосковья, Архангельской области, Татарстана и Санкт-Петербурга. Еще в начале месяца в столичном регионе сообщалось лишь о точечных ограничениях на продажу бензина. В «Татнефти» лимитов не было — сейчас на ее заправках в столице и других городах установлен лимит в 20 литров бензина и 40 литров дизеля в одни руки.
Мониторинговый канал Supernova+ публикует несколько видео из регионов. На одном из них житель Москвы показывает объявление на двери станции: в нем уточняется, что для юрлиц действует больший лимит — 200 литров максимум. В Российском топливном союзе в то же время утверждают, что заправки в Москве и области работают в штатном режиме. О подобных ограничениях также сообщают клиенты «Татнефти» из Архангельской области.
Введение лимитов на продажу «на отдельных АЗС» подтвердили также власти Татарстана. Там объяснили это решение «очередями на покупку топлива» и желаением избежать «искусственного ажиотажа».
«Фонтанка» уточняет, что в Петербурге ограничения действуют со вчерашнего дня, 12 июня. Это произошло через несколько часов после того, как Закамский район Татарстана подвергся массированному налету беспилотников. В результате возник пожар на ряде предприятий, в том числе на НПЗ «Танеко», который принадлежит «Татнефти».
Ранее в Татарстане о проблемах с бензином и дизелем не сообщалось. По подсчетам издания «7х7», актуальным на 10 июня, перебои с продажей топлива фиксировались как минимум в 25 регионах.
Ограничения на продажу бензина начались с аннексированного Крыма — там они впервые были введены еще в конце мая. На фоне перебоев появились также сообщения о маскировке топливной логистики: бензовозы с топливом в том числе для военных нужд начали маскировать под гражданские грузовики или перевозить топливо в канистрах в багажниках обычных машин. Накануне силовики задержали жителя Керчи, который снял на видео замаскированный под обычный грузовик «военный бензовоз».