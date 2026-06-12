В Крыму задержали мужчину, снявшего на видео бензовоз, замаскированный под обычный грузовик

Силовики в Крыму задержали жителя Керчи, который 12 июня снял на выезде из Керчи замаскированный под обычный грузовик бензовоз. Его обвинили в том, что он «демаскировал и дискредитировал российских военных» и заставили объясняться на камеру.

О задержании мужчины сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, он якобы «демаскировал и дискредитировал» военных и «раскрыл противнику формы и методы», которые применяют как Минобороны, так и гражданские власти аннексированного Крыма, чтобы «не допустить транспортную блокаду регионов».

Речь идет о видео, которое появилось в соцсетях утром 12 июня. На нем виден бензовоз, замаскированный под обычный грузовик с деревянными бортами (либо скрытый в кузове с «деревянным» рисунком, чтобы сверху выдать груз за пиломатериалы). Ролик, как установил The Insider, был снят на въезде в жилую часть Керчи со стороны Крымского моста.