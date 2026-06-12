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Новости

В Крыму задержали мужчину, снявшего на видео бензовоз, замаскированный под обычный грузовик

The Insider
Фото: Кадры с допроса автора видео / РИА Новости Крым

Фото: Кадры с допроса автора видео / РИА Новости Крым

Силовики в Крыму задержали жителя Керчи, который 12 июня снял на выезде из Керчи замаскированный под обычный грузовик бензовоз. Его обвинили в том, что он «демаскировал и дискредитировал российских военных» и заставили объясняться на камеру. 

О задержании мужчины сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, он якобы «демаскировал и дискредитировал» военных и «раскрыл противнику формы и методы», которые применяют как Минобороны, так и гражданские власти аннексированного Крыма, чтобы «не допустить транспортную блокаду регионов».

Речь идет о видео, которое появилось в соцсетях утром 12 июня. На нем виден бензовоз, замаскированный под обычный грузовик с деревянными бортами (либо скрытый в кузове с «деревянным» рисунком, чтобы сверху выдать груз за пиломатериалы). Ролик, как установил The Insider, был снят на въезде в жилую часть Керчи со стороны Крымского моста. 

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Голос за кадром утверждал, что «едет военный бензовоз». Сообщением о задержании автора ролика крымские власти это фактически подтвердили. 

Сейчас, как уточняет агентство ТАСС, идет сбор доказательств «для привлечения лица к установленной законом ответственности». Какую именно статью ему могут вменить, неизвестно. 

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РИА «Крым» также публикует видео задержания мужчины. Его заставили объясняться на камеру: в видео мужчина говорит, что он на выезде из Керчи «обогнал военный бензовоз интересной формы», заснял его на видео, а после «отослал видео своему другу за границу». 

Сообщения о маскировке топливной логистики появились на фоне перебоев с поставками топлива в Крыму и ряде российских регионов. В начале июня ограничения на продажу бензина были введены сразу в нескольких субъектах России, а также в аннексированном Крыму и оккупированной части Луганской области. Наиболее серьезные проблемы возникли на полуострове, где АИ-95 начали отпускать не более чем по 20 литров в одни руки. На этом фоне там появился теневой рынок топлива, где бензин продавался по цене около 250 рублей за литр.

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