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Новости

В российских аэропортах ввели лимиты на выдачу авиакеросина из-за дефицита топлива

The Insider
Иллюстрация к материалу

Удары украинских беспилотников по российским НПЗ начинают сказываться на внутреннем рынке авиатоплива. В нескольких аэропортах России появились уведомления (NOTAM) об ограничениях на заправку самолетов. На это обратил внимание профильный Telegram-канал «Авиационная Антресоль», The Insider верифицировал информацию в базе Федерального управления международной авиации. 

Подобные уведомления опубликованы, в частности, для аэропортов Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. В них авиакомпаниям рекомендуется учитывать ограничения при планировании рейсов. 

NOTAM для Махачкалы (ИКАО: URML), например, действует с 9 июня по 19 июня 2026 года. В нем сообщается, по сути, что «в аэропорту введены ограничения на заправку реактивным топливом (авиакеросином)». Установлены лимиты для отдельных направлений:

  • Дубай — не более 8000 кг, 
  • Минск — не более 3500 кг, 
  • Ташкент — не более 4000 кг. 

Самолеты, которые планируют использовать Махачкалу как запасной аэропорт для дозаправки, могут получить не более 2500 кг топлива. Заправка чартерных рейсов производится только по дополнительному согласованию.

Иллюстрация к материалу

NOTAM для аэропорта Астрахань (ИКАО: URWA) действует с 11 по 27 июня. В уведомлении говорится, что «экипажам, планирующим полет в аэропорт Астрахань, следует учитывать ограничения на заправку. (...) Аэропорт обеспечивает заправку воздушных судов топливом в объеме, соответствующем плану полета». 

То есть аэропорт предупреждает авиакомпании о возможных ограничениях по выдаче топлива: самолетам обещают выдать топливо, необходимое для выполнения заявленного рейса, но сверх этого объема рассчитывать на дополнительную заправку не стоит.

Иллюстрация к материалу

NOTAM для аэропорта Минеральные Воды (ИКАО: URMM) действует с 11 по 30 июня. В нем сказано: «заправка иностранных воздушных судов осуществляется по предварительному согласованию с поставщиком топлива. (...) Объем выдаваемого топлива не будет превышать количество, необходимое для выполнения рейса».

Иллюстрация к материалу

Авторы канала «Авиационная Антресоль» отмечают, что подобные ограничения не влияют на безопасность полетов: самолеты продолжают получать топливо в объеме, необходимом для выполнения рейса, включая обязательные резервы. Однако появление таких уведомлений может свидетельствовать о снижении доступности авиационного топлива на внутреннем рынке.

В начале июня российское правительство объявило о временном запрете на экспорт авиационного керосина. Ограничения будут действовать как минимум до 30 ноября 2026 года и распространяются в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах.

Как ранее рассказывал The Insider трейдер одной из лондонских компаний, пожелавший сохранить анонимность, запрет прежде всего затронет Турцию и страны Центральной Азии, которые остаются основными покупателями российского авиатоплива.

По его словам, решение российских властей связано с необходимостью сохранить стабильность внутреннего рынка на фоне проблем в нефтепереработке.

«На фоне обеих войн — в Украине и на Ближнем Востоке — российским властям имеет смысл временно ограничить экспорт топлива, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка. В результате продолжающихся ударов украинских беспилотников около 25% нефтеперерабатывающих мощностей России выведены из строя».

Россия входит в число крупнейших мировых производителей авиационного топлива, выпуская около 250 тысяч баррелей в сутки. По оценке трейдера, на долю страны приходится от 2 до 4% мирового рынка авиакеросина.

Появление ограничений на заправку самолетов в российских аэропортах стало первым публичным признаком того, что меры по сохранению запасов топлива могут затрагивать не только экспортные поставки, но и внутреннюю систему распределения авиакеросина.

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