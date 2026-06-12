В российских аэропортах ввели лимиты на выдачу авиакеросина из-за дефицита топлива

Удары украинских беспилотников по российским НПЗ начинают сказываться на внутреннем рынке авиатоплива. В нескольких аэропортах России появились уведомления (NOTAM) об ограничениях на заправку самолетов. На это обратил внимание профильный Telegram-канал «Авиационная Антресоль», The Insider верифицировал информацию в базе Федерального управления международной авиации.
Подобные уведомления опубликованы, в частности, для аэропортов Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. В них авиакомпаниям рекомендуется учитывать ограничения при планировании рейсов.
NOTAM для Махачкалы (ИКАО: URML), например, действует с 9 июня по 19 июня 2026 года. В нем сообщается, по сути, что «в аэропорту введены ограничения на заправку реактивным топливом (авиакеросином)». Установлены лимиты для отдельных направлений:
- Дубай — не более 8000 кг,
- Минск — не более 3500 кг,
- Ташкент — не более 4000 кг.
Самолеты, которые планируют использовать Махачкалу как запасной аэропорт для дозаправки, могут получить не более 2500 кг топлива. Заправка чартерных рейсов производится только по дополнительному согласованию.
NOTAM для аэропорта Астрахань (ИКАО: URWA) действует с 11 по 27 июня. В уведомлении говорится, что «экипажам, планирующим полет в аэропорт Астрахань, следует учитывать ограничения на заправку. (...) Аэропорт обеспечивает заправку воздушных судов топливом в объеме, соответствующем плану полета».
То есть аэропорт предупреждает авиакомпании о возможных ограничениях по выдаче топлива: самолетам обещают выдать топливо, необходимое для выполнения заявленного рейса, но сверх этого объема рассчитывать на дополнительную заправку не стоит.
NOTAM для аэропорта Минеральные Воды (ИКАО: URMM) действует с 11 по 30 июня. В нем сказано: «заправка иностранных воздушных судов осуществляется по предварительному согласованию с поставщиком топлива. (...) Объем выдаваемого топлива не будет превышать количество, необходимое для выполнения рейса».
Авторы канала «Авиационная Антресоль» отмечают, что подобные ограничения не влияют на безопасность полетов: самолеты продолжают получать топливо в объеме, необходимом для выполнения рейса, включая обязательные резервы. Однако появление таких уведомлений может свидетельствовать о снижении доступности авиационного топлива на внутреннем рынке.
В начале июня российское правительство объявило о временном запрете на экспорт авиационного керосина. Ограничения будут действовать как минимум до 30 ноября 2026 года и распространяются в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах.
Как ранее рассказывал The Insider трейдер одной из лондонских компаний, пожелавший сохранить анонимность, запрет прежде всего затронет Турцию и страны Центральной Азии, которые остаются основными покупателями российского авиатоплива.
По его словам, решение российских властей связано с необходимостью сохранить стабильность внутреннего рынка на фоне проблем в нефтепереработке.
«На фоне обеих войн — в Украине и на Ближнем Востоке — российским властям имеет смысл временно ограничить экспорт топлива, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка. В результате продолжающихся ударов украинских беспилотников около 25% нефтеперерабатывающих мощностей России выведены из строя».
Россия входит в число крупнейших мировых производителей авиационного топлива, выпуская около 250 тысяч баррелей в сутки. По оценке трейдера, на долю страны приходится от 2 до 4% мирового рынка авиакеросина.
Появление ограничений на заправку самолетов в российских аэропортах стало первым публичным признаком того, что меры по сохранению запасов топлива могут затрагивать не только экспортные поставки, но и внутреннюю систему распределения авиакеросина.