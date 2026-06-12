В российских аэропортах ввели лимиты на выдачу авиакеросина из-за дефицита топлива

Удары украинских беспилотников по российским НПЗ начинают сказываться на внутреннем рынке авиатоплива. В нескольких аэропортах России появились уведомления (NOTAM) об ограничениях на заправку самолетов. На это обратил внимание профильный Telegram-канал «Авиационная Антресоль», The Insider верифицировал информацию в базе Федерального управления международной авиации.

Подобные уведомления опубликованы, в частности, для аэропортов Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. В них авиакомпаниям рекомендуется учитывать ограничения при планировании рейсов.

NOTAM для Махачкалы (ИКАО: URML), например, действует с 9 июня по 19 июня 2026 года. В нем сообщается, по сути, что «в аэропорту введены ограничения на заправку реактивным топливом (авиакеросином)». Установлены лимиты для отдельных направлений:

Дубай — не более 8000 кг,

Минск — не более 3500 кг,

Ташкент — не более 4000 кг.

Самолеты, которые планируют использовать Махачкалу как запасной аэропорт для дозаправки, могут получить не более 2500 кг топлива. Заправка чартерных рейсов производится только по дополнительному согласованию.