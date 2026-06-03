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Новости

Запрет на экспорт авиакеросина из РФ отразится на Центральной Азии и Турции, поставки в ЕС минимальны из-за санкций — эксперт

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Правительство России в начале июня объявило о введении запрета на экспорт авиационного керосина. Мера будет действовать как минимум до 30 ноября 2026 года. Запрет касается в том числе авиатоплива, приобретенного на биржевых торгах.

Как рассказал The Insider трейдер одной из лондонских компаний, пожелавший остаться неназванным, запрет на экспорт затронет в первую очередь страны Центральной Азии и Турцию:

«Влияние наиболее заметно ощущается в странах Центральной Азии, особенно учитывая наступление летнего сезона. В 2025 году Россия экспортировала в среднем 30 тысяч баррелей авиатоплива в сутки, что составляло менее 2% мировых поставок. По данным за первые четыре месяца (январь–апрель) текущего года, средний суточный экспорт снизился до 28 тысяч баррелей. В этот период основным покупателем российского авиатоплива была Турция.

Европейские авиакомпании еще десять лет назад зависели от российского авиатоплива, санкции ЕС привели к сокращению прямого импорта российских нефтепродуктов до 1%».

Россия входит в четверку крупнейших мировых производителей авиационного топлива, перерабатывая примерно 250 тысяч баррелей в сутки. На ее долю приходится около 2–4% мирового рынка авиационного топлива.

«На фоне обеих войн [в Украине и на Ближнем Востоке] правительству России имеет смысл ввести временный запрет на экспорт топлива, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке. В результате продолжающихся атак украинских дронов примерно 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей России выведены из строя. Это привело к снижению объемов переработки российской нефти с прежних 10 млн баррелей в сутки до 5 млн баррелей — минимального уровня за последние 16 лет».

Мировой объем потребления авиационного топлива составляет 7,8 млн баррелей в сутки. Около 1,5–2 млн баррелей в сутки активно торгуются на международном уровне, остальное используется на внутренних рынках.

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