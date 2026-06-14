«Военкор» Романов сообщил, что у российских военных в «ДНР» кончилось топливо. Ранее его уже заставляли удалить фото горящего бензовоза

В «ДНР» полностью закончился бензин, топлива нет в том числе у российских военных, участвующих в боевых действиях, об этом написал в своем Telegram-канале «Romanov Лайт ]» «военкор» Владимир Романов.

«По всему ДНР бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе Донецк — Авило-Успенка [село в Ростовской области РФ. — Прим. The Insider] автор не встретил не одной АЗС, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. <...> Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на ЛБС военных».

По словам Романова, попытки военнослужащих купить топливо на автозаправках в Ростовской области также не увенчались успехом.

«Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет (к вопросу о снабжении). Естественно объемы нужны бочками. На всех АЗС в Ростовской области — бойцам, продвигающим наш фронт, — топливо в бочки заливать отказались».

На видео, опубликованном Романовым, человек за кадром уговаривает сотрудниц АЗС продать ему топливо, однако те объясняют, что им запрещено заливать топливо в бочки по технике безопасности. По их словам, они могут залить его только в канистры объемом до 60 литров.

Ранее в июне Романов опубликовал видео с горящим бензовозом на подъезде к Донецку. По его словам, украинские дроны продолжают уничтожать логистику на трассе Мариуполь — Донецк. Вскоре «военкор» удалил видео «по вежливой просьбе компетентных лиц». «В „ДНР“ вышел Указ о запрете публикации последствий ударов противника в режиме реального времени», — пояснил Романов.

В начале июня представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские военные намерены использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по маршрутам, связывающим Ростовскую область с аннексированным Крымом. По словам Волошина, из-за успешных ударов ВСУ по российской военной логистике принято решение использовать изъятые у различных компаний хлебовозы, фуры для перевозки продуктов и медикаментов и другой гражданский транспорт. Вскоре Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографию военного грузовика «Урал», замаскированного под гражданский самосвал.

12 июня в соцсетях появилось видео, на котором был запечатлен предположительно бензовоз, замаскированный под обычный грузовик с деревянными бортами (либо скрытый в кузове с «деревянным» рисунком, чтобы сверху выдать груз за пиломатериалы). The Insider геолоцировал место съемки: ролик был снят на трассе А-290 на 170-м километре, рядом с автозаправкой «Атан» на въезде в жилую часть Керчи со стороны Крымского моста. В тот же день был задержан житель Керчи, который, как утверждалось, заснял замаскированный бензовоз. Мужчину обвинили в том, что он «демаскировал и дискредитировал российских военных» и заставили объясняться на камеру.