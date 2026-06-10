Власти Кубани сообщили о приостановке продажи топлива на 15 АЗС из более чем тысячи. Жители продолжают жаловаться на очереди и дефицит

Из более тысячи АЗС в Краснодарском крае продажа топлива приостановлена только на 15-ти, утверждают в оперативном штабе региона со ссылкой на данные министерства ТЭК и ЖКХ. По словам чиновников, речь идет о небольших частных автозаправках в Краснодаре, Красноармейском, Кущёвском, Славянском и Усть-Лабинском районах.
В самом западном, Темрюкском, районе зафиксированы очереди из нескольких десятков машин на территории семи АЗС, говорится в публикации штаба. Власти объясняют перебои ростом потребительского спроса и заявляют, что предприятия организовали дополнительные поставки топлива.
В краснодарских пабликах, содержание которых изучил The Insider, пользователи продолжают жаловаться на то, что в некоторых районах не работает сразу несколько АЗС или нет нужного вида топлива. В комментариях упоминают, помимо прочих, заправки под брендами «Лукойл» и «Газпромнефть». Другие пользователи жалуются на очереди и рост цен. Часть комментаторов сомневается в официальных данных о 15 заправках с перебоями, утверждая, что локально проблема выглядит шире. Некоторые полагают, что дефицит мог возникнуть из-за ажиотажного спроса.
Один из местных водителей сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что сегодня пытался заправиться в центре города, на улице Коммунаров, но дизеля на АЗС не оказалось. После этого он поехал искать топливо на соседних заправках, однако там его тоже не нашел. По словам мужчины, его сосед также обзванивал заправки «Лукойла» и нашел нужный ему бензин АИ-100 только на одной из них.
В начале июня ограничения на продажу бензина начали вводить сразу в нескольких регионах России, а также в аннексированном Крыму и оккупированной «ЛНР». Лимиты появились в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгородской и Курской областях. В некоторых случаях бензин отпускали по 20–60 литров в одни руки, а на отдельных АЗС ограничивали также продажу топлива в канистры. Всего, по подсчетам издания «7x7», за последнее время сообщения о проблемах с поставками топлива поступили как минимум из 25 регионов России.
Наиболее заметные проблемы возникли в аннексированном Крыму, где АИ-95 начали продавать не более чем по 20 литров в одни руки раз в сутки. На фоне дефицита там появился «теневой» рынок топлива: перекупщики продавали бензин по цене до 250 рублей за литр — в несколько раз дороже обычной стоимости. Позже появились сообщения и о дефиците отдельных продуктов: сахара, круп, муки, макарон и растительного масла. Атака по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в ночь на 8 июня привела еще и к остановке планового железнодорожного движения.