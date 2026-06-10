Власти Кубани сообщили о приостановке продажи топлива на 15 АЗС из более чем тысячи. Жители продолжают жаловаться на очереди и дефицит

Из более тысячи АЗС в Краснодарском крае продажа топлива приостановлена только на 15-ти, утверждают в оперативном штабе региона со ссылкой на данные министерства ТЭК и ЖКХ. По словам чиновников, речь идет о небольших частных автозаправках в Краснодаре, Красноармейском, Кущёвском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

В самом западном, Темрюкском, районе зафиксированы очереди из нескольких десятков машин на территории семи АЗС, говорится в публикации штаба. Власти объясняют перебои ростом потребительского спроса и заявляют, что предприятия организовали дополнительные поставки топлива.

В краснодарских пабликах, содержание которых изучил The Insider, пользователи продолжают жаловаться на то, что в некоторых районах не работает сразу несколько АЗС или нет нужного вида топлива. В комментариях упоминают, помимо прочих, заправки под брендами «Лукойл» и «Газпромнефть». Другие пользователи жалуются на очереди и рост цен. Часть комментаторов сомневается в официальных данных о 15 заправках с перебоями, утверждая, что локально проблема выглядит шире. Некоторые полагают, что дефицит мог возникнуть из-за ажиотажного спроса.