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Новости

Перебои с топливом на АЗС возникли в Краснодарском крае вслед за Крымом. Губернатор объяснил их «искусственным ажиотажем»

The Insider
Виктор Богомолов / «Типичный Краснодар»

Виктор Богомолов / «Типичный Краснодар»

Жители Краснодарского края жалуются на перебои с бензином на автозаправках. По сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, проблемы возникли в Краснодаре, Анапе и на трассах в сторону побережья. Как пишут местные паблики, на части АЗС бензин закончился, у некоторых станций выстроились очереди.

По словам очевидцев, водители стали заправлять не только автомобили, но и канистры «на всякий случай».

Telegramhttps://t.me/tipichkras/79665

Особенно сложно найти бензин на выезде из Краснодара и по дороге в сторону Анапы и станицы Благовещенской, рассказывают жители.

«Краснодар | Телетайп» / Telegram

Некоторые автомобилисты были вынуждены доливать АИ-92, а затем искать АИ-100. Местные жители предполагают, что на ситуацию повлиял и топливный кризис в аннексированном Крыму: жители полуострова приезжают заправляться в соседние регионы, где бензин пока еще можно найти в свободной продаже.

«Типичная Анапа» / Telegram

С такой версией согласен и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что дефицита бензина в регионе нет. По его словам, сообщения о перебоях появились на фоне «непростой ситуации» в соседних регионах: многие жители решили запастись топливом, что вызвало «искусственный ажиотаж».

Telegramhttps://t.me/krd_tipich_ru/95764

Временные сложности с поставками есть в основном на небольших частных АЗС, тогда как на большинстве крупных сетевых заправок бензин остается в наличии, а  поставщики уже «оптимизируют логистику», чтобы избежать долгосрочных перебоев, добавил Кондратьев.

В оперштабе Краснодарского края также утверждают, что на АЗС крупных сетевых операторов топливо есть, а перебои на частных заправках возникли из-за того, что они закупают бензин мелкооптовыми партиями и не имеют долгосрочных контрактов.

В начале июня ограничения на продажу бензина начали вводить сразу в нескольких регионах России, а также в аннексированном Крыму и оккупированной «ЛНР». Лимиты появились в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгородской и Курской областях. В некоторых случаях бензин отпускали по 20–60 литров в одни руки, а на отдельных АЗС ограничивали также продажу топлива в канистры.

Наиболее заметные проблемы возникли в аннексированном Крыму, где АИ-95 начали продавать не более чем по 20 литров в одни руки раз в сутки. На фоне дефицита там появился «теневой» рынок топлива: перекупщики продавали бензин по цене до 250 рублей за литр — в несколько раз дороже обычной стоимости. Позже появились сообщения и о дефиците отдельных продуктов: сахара, круп, муки, макарон и растительного масла. Атака по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в ночь на 8 июня привела еще и к остановке планового железнодорожного движения.

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