Перебои с топливом на АЗС возникли в Краснодарском крае вслед за Крымом. Губернатор объяснил их «искусственным ажиотажем»

Временные сложности с поставками есть в основном на небольших частных АЗС, тогда как на большинстве крупных сетевых заправок бензин остается в наличии, а поставщики уже «оптимизируют логистику», чтобы избежать долгосрочных перебоев, добавил Кондратьев.

В оперштабе Краснодарского края также утверждают, что на АЗС крупных сетевых операторов топливо есть, а перебои на частных заправках возникли из-за того, что они закупают бензин мелкооптовыми партиями и не имеют долгосрочных контрактов.

В начале июня ограничения на продажу бензина начали вводить сразу в нескольких регионах России, а также в аннексированном Крыму и оккупированной «ЛНР». Лимиты появились в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгородской и Курской областях. В некоторых случаях бензин отпускали по 20–60 литров в одни руки, а на отдельных АЗС ограничивали также продажу топлива в канистры.

Наиболее заметные проблемы возникли в аннексированном Крыму, где АИ-95 начали продавать не более чем по 20 литров в одни руки раз в сутки. На фоне дефицита там появился «теневой» рынок топлива: перекупщики продавали бензин по цене до 250 рублей за литр — в несколько раз дороже обычной стоимости. Позже появились сообщения и о дефиците отдельных продуктов: сахара, круп, муки, макарон и растительного масла. Атака по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в ночь на 8 июня привела еще и к остановке планового железнодорожного движения.