Туристы отменяют поездки в Крым из-за топливного кризиса. Число гостиничных бронирований сократилось почти на треть

Количество бронирований гостиниц с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, в Севастополе показатель сокращения еще выше — 40%, следует из данных системы управления бронированиями Travelline. В то же время общероссийские цифры практически не изменились. За тот же период туристы отменили 79% бронирований в Крыму и 71% — в Севастополе.

Аннексированный полуостров вышел из списка десяти самых популярных туристических направлений у россиян: на него теперь приходится 1,5% продаж. Падение спроса подтверждают и в компании OneTwoTrip. По ее данным, за первую неделю июня число бронирований сократилось в три раза год к году. По сравнению с последней неделей мая первые семь дней июня продемонстрировали падение в 20%, добавили в Ассоциации туроператоров России.

Это произошло на фоне нарастающих проблем с транспортом и снабжением в Крыму. В последние недели трасса Р-280 «Новороссия», по которой проходит так называемый сухопутный коридор из Ростова-на-Дону на полуостров, регулярно подвергается атакам беспилотников. После удара по мосту у Чонгара было временно перекрыто движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» — один из ключевых въездов в Крым.

Одновременно в Крыму и Севастополе начались перебои с топливом: власти ограничили продажу бензина, а местные жители сообщают об очередях на заправках, лимитах и продаже топлива по завышенным ценам на черном рынке. Позже появились сообщения и о дефиците отдельных продуктов — сахара, круп, муки, макарон и растительного масла. Атака по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в ночь на 8 июня привела еще и к остановке планового железнодорожного движения.

На фоне ухудшения ситуации власти Севастополя также перевели студентов колледжей и техникумов на дистанционное обучение. Назначенный Россией глава города Михаил Развожаев объяснил это соображениями безопасности. Итоговые оценки за полугодие выставят по уже полученным отметкам, часть практики перенесут, однако выпускные экзамены, по его словам, должны пройти в срок, так как иначе студенты могут потерять возможность поступления в вузы.

Сложности со снабжением признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «определенная проблема есть», и сообщил, что власти работают над комплексом мер, чтобы исправить ситуацию и не допустить дефицитов в Крыму. При этом он назвал происходящее «необоснованным ажиотажем» и сравнил ситуацию с массовой скупкой гречки в российских городах несколько лет назад.