«Не обманываю, я просто хочу уехать отсюда». Туристы застряли в Крыму из-за топливного кризиса, власти обещают ввести их «идентификацию»

Подконтрольные России власти Севастополя начали разрабатывать специальный механизм помощи туристам, которые приехали в оккупированный Крым на личных автомобилях и теперь не могут покинуть полуостров из-за дефицита топлива. Об этом заявил назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

Поводом для обсуждения стало обращение туриста из Тулы Александра Бубнова. По его словам, он приехал в Крым на отдых с семьей, но теперь не может вернуться домой из-за отсутствия бензина.

«Мы встали. У нас нет бензина, у нас маленький ребенок. Скажите, как нам быть? Нельзя ли такие ситуации рассматривать, может быть, через МЧС? Все доказательства предоставлю, что я не обманываю, я просто хочу уехать отсюда», — сказал турист во время прямого эфира.

Развожаев признал, что подобных обращений поступает много. По его словам, власти рассматривают возможность создания системы, которая позволит подтверждать статус туристов и оказывать адресную помощь тем, кто действительно нуждается в топливе для выезда с полуострова.

«Попробуем сделать систему идентификации и помощи в решении вопросов тех, кто действительно приехал в город-герой, к родным, к близким, на собственном личном автотранспорте и сегодня под завершение отпуска не может покинуть город», — заявил Развожаев.

По его словам, отдельный механизм поддержки готовят также для людей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям.

Топливный кризис в Крыму продолжается уже несколько недель. Как утверждает Развожаев, перебои возникли из-за нарушений логистики после атак на Крым и Севастополь. Ограничения на продажу топлива в Севастополе были введены еще 22 мая. Сначала на АЗС сети ТЭС действовал лимит в 20 литров на автомобиль или канистру, затем продажу бензина АИ-92 и АИ-95 перевели на талоны, а заправку канистр полностью запретили.

С 4 июня дополнительные ограничения ввели и в других районах полуострова. Подконтрольные России власти Крыма ограничили продажу бензина за наличный расчет, а на автозаправках появились чиновники, контролирующие отпуск топлива по талонам.

На фоне дефицита на АЗС образуются длинные очереди, а поступающие партии топлива, по данным местных властей, раскупаются в течение нескольких часов. Несмотря на это, российские власти Крыма и Севастополя утверждают, что экстренные службы, коммунальные предприятия, силовые структуры, скорая помощь и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме.

Ранее The Insider сообщал, что после введения первых ограничений на продажу бензина в Крыму и Севастополе на полуострове начал стремительно расти теневой рынок топлива. Сначала власти ограничили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 до 20 литров на одного покупателя. Затем крупнейшие сети АЗС полуострова — ТЭС и АТАН — перевели часть продаж на систему талонов. Однако спустя непродолжительное время выдача новых талонов также была прекращена.

На этом фоне в мессенджерах и закрытых чатах появились группы по поиску топлива и талонов. Перекупщики предлагали бензин АИ-92 и АИ-95 по цене 250 рублей за литр и выше — более чем втрое дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей. 5 июня на момент написания новости объявлений от перекупщиков в чатах почти не осталось, проверил The Insider, зато появились сообщения о мошенниках, которые берут предоплату и исчезают.