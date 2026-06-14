На войну с Украиной отправляют людей с психиатрическими заболеваниями, подтвердила омбудсмен Свердловской области Мерзлякова

В Свердловской области на войну с Украиной отправляют людей с психиатрическими диагнозами, об этом в интервью «Коммерсантъ-Урал» рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, ей регулярно приходится вмешиваться, чтобы вернуть этих людей домой.

В качестве примера Мерзлякова привела историю жителя города Реж, «с заболеванием, которое было подтверждено очень известным врачом-психиатром». Несмотря на диагноз, молодого человека отправили на фронт. После обращения его матери Мерзлякова позвонила начальнику полиции Центрального военного округа и добилась возвращения молодого человека домой.

«Если бы я писала письма, наверное, он мог уже успеть и погибнуть, потому что парень совершенно не понимает, что он делает. Я не сторонник большого формализма здесь, поэтому и этот телефонный звонок не числится среди решенных обращений. За день таких счастливых случаев по линии ЦВО может быть пять или больше, а мы не записываем — просто не успеваем».

По словам Мерзляковой, таких случаев становится все больше.

«Мы разговаривали с руководителем военно-следственного управления СКР по ЦВО Иваном Антоновым и сошлись на том, что надо просто каждый из этих случаев доводить до уголовного преследования в отношении рекрутеров. Мы поставляем фронту вообще негодных людей, они опасны и вредны для армии. Но уголовных дел у нас пока нет. Когда они появятся, мы сможем напугать всех остальных».

The Insider неоднократно сообщал о случаях отправки на войну людей с психиатрическими диагнозами. Так, в сентябре 2024 года стало известно, что на фронт отправляют 26-летнего жителя Иркутской области Александра Матхеева, осужденного на 10 лет по статье о госизмене за посты в соцсетях. У Матхеева была диагностирована легкая степень умственной отсталости. В том же году Минобороны РФ заключило контракт с Русланом Дербичевым из Ингушетии, который болен параноидальной шизофренией и имеет бессрочную инвалидность.

В марте 2025 года Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) сообщила, что на войне погиб российский паралимпиец Александр Работницкий.