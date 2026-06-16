Главным импортером в РФ оптоволокна и намоточного оборудования для дронов на оптике в 2025 году оказался гражданин Казахстана — The Insider

В феврале «Ведомости» сообщили, что импорт китайского стекловолокна в Россию вырос в 10 раз. The Insider выяснил, что за первый квартал 2025 года было ввезено оптоволокна на $9 млн. Это примерно в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. В апреле 2025-го было уничтожено производство на заводе в Саранске, что может привести к дальнейшему росту закупок.

Экспортеры

Согласно информации, полученной The Insider, практически все волокно в 2025 году было отправлено в Россию двумя китайскими фирмами: Foshan Beyond Import and Export и Hubei Guanqun Import and Export. Эти компании были заявлены также в качестве производителей волокна, что не может быть правдой, поскольку на рынке нет таких фирм-производителей. Доля остальных фирм-поставщиков ничтожна. По поставкам примерно на $600 тысяч отправитель был скрыт в документации.