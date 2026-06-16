Главным импортером в РФ оптоволокна и намоточного оборудования для дронов на оптике в 2025 году оказался гражданин Казахстана — The Insider

Казахско-российский бизнесмен Ермек Суюндуков в 2025 году ввез в Россию рекордное количество оптоволокна, выяснил The Insider. Он также сертифицировал в России оборудование для намотки волокна на катушки для беспилотников и ввез другие запчасти для дронов, которых хватит для сбора десятков тысяч аппаратов.
В феврале «Ведомости» сообщили, что импорт китайского стекловолокна в Россию вырос в 10 раз. The Insider выяснил, что за первый квартал 2025 года было ввезено оптоволокна на $9 млн. Это примерно в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. В апреле 2025-го было уничтожено производство на заводе в Саранске, что может привести к дальнейшему росту закупок.
Экспортеры
Согласно информации, полученной The Insider, практически все волокно в 2025 году было отправлено в Россию двумя китайскими фирмами: Foshan Beyond Import and Export и Hubei Guanqun Import and Export. Эти компании были заявлены также в качестве производителей волокна, что не может быть правдой, поскольку на рынке нет таких фирм-производителей. Доля остальных фирм-поставщиков ничтожна. По поставкам примерно на $600 тысяч отправитель был скрыт в документации.
Название первой фирмы в российских документах указано с намеренным искажением транслитерации — в действительности она называется Foshan Bangyang Import and Export Co., Ltd. Искажение названия не обязательно свидетельствует о попытке скрыть характер бизнеса — скорее всего, речь идет о типичной для Китая практике подбора английского наименования компании по принципу благозвучия, а не точного соответствия.
У Foshan Bangyang Import and Export Co., Ltd. есть счет в China Bank of Communications. На запрос, направленный The Insider, China Bank of Communications ответил на дословно следующее: “After careful consideration, our bank has decided not to accept the interview at this time”. По всей видимости, это означает отказ от комментариев.
Импортер
Более 80% импортированного в Россию стекловолокна пришлись на двух получателей: индивидуального предпринимателя Суюндукова Ермека Амандыковича и ООО «Инкаб».
Ермек Суюндуков — это, по всей видимости, гражданин России и Казахстана, проживающий в Челябинске. Его бизнес — стальной трейдинг. В качестве адреса, куда доставляли волокно, называлась территория предприятия «Шуша» рядом с Санкт-Петербургской таможней в Шушарах. В общей сложности за январь–март 2025 года Суюндуков ввез в Россию 120 тонн волокна. Катушка с оптоволокном для дрона весит около 2 кг, соответственно, такого количества волокна хватит, чтобы обеспечить связью несколько десятков тысяч дронов.
Кроме того, казахстанский бизнесмен только за первый квартал прошлого года ввез в Россию 140 тысяч литий-ионных аккумуляторов на общую сумму в $3,5 млн и 50 тысяч электромоторов мощностью в 1 киловатт — такие как раз пригодны для дронов. За тот же период Суюндуков ввез еще 65 тысяч «устройств для оптико-волоконной связи», 450 кг электронных плат для видеокамер размером 38×38 мм каждая, 15 тысяч оптических объективов и 160 кг пропеллеров.
В России Суюндуков сертифицировал соответствующую профилю его импорта технику: аккумуляторы Dongguan Henghui Electronic Technology, аккумуляторные зарядные устройства Dilong New Energy Technology Hebei, машины для намотки оптоволокна на катушки для дронов Shanghai Rui Tai Photoelectric Technology. Также он сертифицировал специфические «старомодные советские» байонетные коннекторы ОНЦ-БС-1(2). На запросы The Insider Суюндуков не ответил.
ООО «Инкаб» — крупный производитель оптических кабелей для гражданских целей. Среди его продукции катушки для дронов формально не значатся. В 2024 году, согласно данным НДС, с которыми ознакомился The Insider, ООО «Инкаб» имело транзакции с военными предприятиями (его контрагентами выступали АО «ВНИИ „Сигнал“» и тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения»). Журналист The Insider позвонил в ООО «Инкаб», где ему подтвердили, что могут продать готовые катушки для дронов.
Журналисту The Insider также удалось узнать, что завод «Инкаб» производит не только оптические кабели для гражданских целей, но и кабели для аэростатов, используемых в военных целях. Аэростаты сейчас используются военными в зоне «СВО» и других регионах для установки помех, ретрансляторов и станций наблюдений. «Инкаб» делает также оконцовки и коннекторы любого вида, от защищенных до стандартных.
Ранее The Insider совместно с Nordsint выяснил, что китайские компании продолжают продавать критически важные компоненты для производства российских военных беспилотников, несмотря на то что власти Китая серьезно ограничили экспорт этих товаров с 2023 года. Китайские поставщики выстроили схемы поставок как с расчетом в национальных валютах, с использованием китайских банков и российского ВТБ, и в крипте, так и через сеть SWIFT и западные финансовые системы. Большинство китайских компаний-поставщиков, указанных в счетах-фактурах, как выяснил The Insider, не фигурируют в недавних таможенных данных, хотя у некоторых из них товары уже находятся на складах в России.