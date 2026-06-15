Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Самолет-бомардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Информацию об этом подтвердили в российском Минобороны.
По данным ведомства, самолет разбился при заходе на посадку. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Миноброны утверждает, что экипаж выполнял тренировочный полет без боекомплекта.
Кадры крушения Ту-22М3 публикуют Telegram-каналы. Предположительно, инцидент произошел возле Свирска в Иркутской области.
В этом же районе расположена военная авиабаза «Белая». От нее до предполагаемого места крушения самолета на берегу Ангары — около 20 км. На базе также базируются ТУ-22МЗ, а в июне прошлого года она стала целью масштабной операции СБУ «Паутина».
Это не единственный инцидент с крушением Ту-22М3 за последние годы. В апреле 2025-го самолет также разбился в Усольском районе Иркутской области, в августе 2024-го — в Черемховском районе региона. В обоих случаях пилоты погибли.