Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Самолет-бомардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Информацию об этом подтвердили в российском Минобороны.

По данным ведомства, самолет разбился при заходе на посадку. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Миноброны утверждает, что экипаж выполнял тренировочный полет без боекомплекта.

Кадры крушения Ту-22М3 публикуют Telegram-каналы. Предположительно, инцидент произошел возле Свирска в Иркутской области.