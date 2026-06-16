Беспилотники атаковали Москву. Горит НПЗ в Капотне

Власти Москвы утром 16 июня сообщили о массированном налете беспилотников. Один из них атаковал нефтеперерабатывающий завод в Капотне, на нем начался пожар.
Атаку на московский НПЗ подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Судя по его Telegram-каналу, в общей сложности на подлете к городу сбили около 60 беспилотников. Один из дронов и «повредил объект на территории МНПЗ». О пострадавших не сообщается.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ тем временем пишет, что удар пришелся по заводу в Капотне, а горит установка первичной обработки нефти ЕЛОУ АВТ-6 — «сердце завода».
Очевидцы публикуют фото и видео пожара.
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) — ключевой производитель топлива для столицы и Подмосковья. Он принадлежит ПАО «Газпром нефть». Предприятие не первый раз становится целью беспилотников. После массированного налета дронов на Москву в середине мая НПЗ на время приостанавливал работу.
В ночь на 16 июня под атаку БПЛА попали и другие регионы. В частности, сообщается о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков. Информации о пострадавших нет.