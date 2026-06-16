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Новости

Беспилотники атаковали Москву. Горит НПЗ в Капотне

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Власти Москвы утром 16 июня сообщили о массированном налете беспилотников. Один из них атаковал нефтеперерабатывающий завод в Капотне, на нем начался пожар. 

Атаку на московский НПЗ подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Судя по его Telegram-каналу, в общей сложности на подлете к городу сбили около 60 беспилотников. Один из дронов и «повредил объект на территории МНПЗ». О пострадавших не сообщается. 

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ тем временем пишет, что удар пришелся по заводу в Капотне, а горит установка первичной обработки нефти ЕЛОУ АВТ-6 — «сердце завода». 

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/22981

Очевидцы публикуют фото и видео пожара. 

Telegramhttps://t.me/theinsru/3852

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) — ключевой производитель топлива для столицы и Подмосковья. Он принадлежит ПАО «Газпром нефть». Предприятие не первый раз становится целью беспилотников. После массированного налета дронов на Москву в середине мая НПЗ на время приостанавливал работу. 

В ночь на 16 июня под атаку БПЛА попали и другие регионы. В частности, сообщается о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков. Информации о пострадавших нет. 

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