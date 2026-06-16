Беспилотники атаковали Москву. Горит НПЗ в Капотне

Власти Москвы утром 16 июня сообщили о массированном налете беспилотников. Один из них атаковал нефтеперерабатывающий завод в Капотне, на нем начался пожар.

Атаку на московский НПЗ подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Судя по его Telegram-каналу, в общей сложности на подлете к городу сбили около 60 беспилотников. Один из дронов и «повредил объект на территории МНПЗ». О пострадавших не сообщается.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ тем временем пишет, что удар пришелся по заводу в Капотне, а горит установка первичной обработки нефти ЕЛОУ АВТ-6 — «сердце завода».