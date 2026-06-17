Украинские «хаотичные зачистки» в Константиновке, российские войска атакуют к востоку от Доброполья. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении сообщается о проводимых украинскими военными «хаотичных зачистках» в Константиновке
- На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к востоку от Доброполья
- В Сумской области атакована территория конно-спортивной школы — погибли три лошади, еще 10 животных пострадали
- Украинский БПЛА самолетного типа поразил автобус с детской футбольной командой в Брянской области
- Генштаб ВСУ заявил о поражении танкера российского «теневого флота» FINA A в акватории Чёрного моря
- В мае 2026 года по целям на территории России были зафиксировано 49 «прилетов» — это второй месячный показатель за время войны
- В Хмельницкой области потерпел крушение украинский Су-24М — оба члена экипажа погибли
- Владимир Зеленский — до конца года в Украине планируется произвести 10 млн дронов
Обстановка на фронте
На константиновском направлении сообщается о проводимых украинскими военными «хаотичных зачистках» в Константиновке.
В DeepState рассказали о тяжелой ситуации в Константиновке, куда продолжают «просачиваться» российские военные. По оценке авторов проекта, ВС РФ стремятся перерезать линии снабжения гарнизона города, отрезав южную часть Константиновки. Аналитики также критикуют украинское командование, которое проводит «хаотичные зачистки» отдельных районов города в условиях превосходства ВС РФ в живой силе, а также отмечают нехватку личного состава в рядах защитников Константиновки, поскольку подкрепления перераспределяются в пользу штурмовых подразделений.
На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к востоку от Доброполья.
В Минобороны РФ заявили о захвате села Степи (до 2024 года — Кутузовка) на Добропольском выступе к востоку от Доброполья. Согласно карте DeepState, это село подконтрольно СОУ и находится на расстоянии более 3 км от «серой зоны». В то же время в проекте утверждают, что ВС РФ оказывают значительное давление в районе Добропольского выступа, в частности увеличивают зону контроля в Родинском и «просачиваются» в сторону Белицкого. По оценке DeepState, российское командование стремится закрепиться в населенных пунктах к югу от Доброполья, что позволит атаковать город и ухудшит положение украинского гарнизона города.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 8 по 14 июня ВС РФ захватили 17 км² территории Украины (неделей ранее они оккупировали 15 км², еще за неделю до этого — 21 км²). Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте снизилось на 13%, составив в среднем 134 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 июня 119 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (97 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в шести локациях.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» комментирует опубликованные каналом «Прилёты, уламки та вибухи» спутниковые снимки низкого разрешения последствий ударов по предприятиям ВПК в Киеве, нанесенных 15 июня. На территории АО «Киевский завод „Радар“» сильно поврежден цех, повреждения также получили два корпуса. На АО «Завод Маяк» поврежден цех, уничтожено складское помещение у железной дороги. Также сильно повреждены главный цех «Авиаремонтного завода № 410 гражданской авиации» и корпус государственного предприятия «Опытный завод сварочных материалов Института электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины».
Киево-Печерская лавра опубликовала момент удара по собору накануне, попавший на камеры видеонаблюдения.
В Никополе в Днепропетровской области три человека погибли в результате удара дрона, написал глава ОВА Александр Ганжа. Также известно о трех пострадавших в области.
Один человек погиб, семеро пострадали в Запорожье в результате атаки минувшей ночью. Возникли пожары в жилом доме и торговом центре, повреждено образовательное учреждение, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
Всего за минувшие сутки в результате ударов по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 14 получили ранения, написал утром глава ОВА.
Не менее четырех человек погибли, еще 17 пострадали в результате атак в Донецкой области 16 июня, сообщили местные власти.
В Сумской области ночью атакована территория конно-спортивной школы, погибли три лошади, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Еще 10 животных получили ранения. Также известно о четырех пострадавших, в том числе одном ребенке, в Тростянецкой общине в результате ночных атак. «Военкор» Владимир Романов опубликовал фото последствий ударов в Тростянце и отметил, что были атакованы АЗС в городе, являющемся логистическим узлом ВСУ на участке. Удар также был нанесен по сортировочному терминалу Nova Post («Нова пошта») в Сумах, никто из сотрудников не пострадал.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 16 июня 191 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 17 июня были перехвачены 157 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ комментирует спутниковые снимки результатов атаки на химкомбинат «Азот» в Новомосковске в Тульской области 14 июня: зафиксировано сильное повреждение одного из цехов неизвестного назначения, возможны незначительные повреждения установок «Аммиак-4», уничтожен резервуар на территории старого цеха неконцентрированной азотной кислоты.
Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил накануне вечером оперштаб региона. В Погромце двое получили травмы при ударе по автомобилю, в Красной Яруге мужчина получил осколочное ранение головы. Также при атаке на ГАЗель в районе Черемошного тяжело ранены женщина и мужчина.
Украинский БПЛА самолетного типа ударил по автобусу в Брянской области, на котором детская футбольная команда из Беларуси ехала на отдых в Геленджик, заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, включая четверых детей. В Следственном комитете уточнили, что речь идет о двухэтажном автобусе ДЮСШ № 2 города Речицы, который следовал из Гомеля. Всего в нем находились 44 человека, 28 из них дети. Атака произошла на трассе А-240.
В беспилотном подразделении ГУР «Примари», которое ранее получило известность благодаря кадрам поражения средств ПВО и других объектов на территории Крыма, показали удары по российским логистическим маршрутам, нанесенные, как заявляется, в апреле и мае этого года.
Генштаб ВСУ заявил о поражении танкера российского «теневого флота» FINA A в акватории Чёрного моря, а также об ударе по автомобильному мосту через Северо-Крымский канал в районе села Воинки. Информацию об ударе по мосту подтвердили в проукраинском канале «Крымский Ветер» со слов одного из подписчиков.
Люди часами, а иногда сутками не могут покинуть аэропорты Сочи и Краснодара. Об этом в соцсетях говорят сами застрявшие пассажиры, обратило внимание издание Astra.
Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту зафиксированных «прилетов» (всего их 49) украинских средств поражения по территории России за май 2026 года. В проекте отмечают, что это второй самый высокий показатель за всё время войны, больше было только в ноябре 2025 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 июня по 20:00 16 июня стало известно (1, 2) как минимум о 15 погибших и 120 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения поразили ЗРК «Оса» в Донецкой области и пять береговых РЛС в Крыму.
В Воздушных силах Украины сообщили о крушении фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области. Как сообщается, оба члена экипажа погибли.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский заявил, что до конца года в Украине планируется произвести 10 млн дронов, однако при наличии необходимого финансирования этот показатель может быть удвоен.
В частной расследовательской компании Dallas Analytics установили с опорой на источники и публичное видео с обломками ракеты российского комплекса «Орешник», что для навигации в этих ракетах используются советские гироскопические блоки ГУ-503 разработки 1970-х годов, оборудование для калибровки которых давно устарело и вышло из строя. По оценке аналитиков, в результате «Орешник» может промахиваться мимо цели на десятки километров.
По информации Сергея «Флеша» Бескрестнова, на юге Украины зафиксировано применение нового серийного реактивного БПЛА ВС РФ, масса БЧ которого составляет до 5 кг, скорость — до 300 км/ч, а дальность — до 100 км.
О главных событиях войны 16 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские «просачивания» в сторону Великой Новосёлки, налет на НПЗ в Москве, четвертая небоевая потеря Ту-22М3. Что происходит на фронте
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