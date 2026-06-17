Украинские «хаотичные зачистки» в Константиновке, российские войска атакуют к востоку от Доброполья. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении сообщается о проводимых украинскими военными «хаотичных зачистках» в Константиновке

На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к востоку от Доброполья

В Сумской области атакована территория конно-спортивной школы — погибли три лошади, еще 10 животных пострадали

Украинский БПЛА самолетного типа поразил автобус с детской футбольной командой в Брянской области

Генштаб ВСУ заявил о поражении танкера российского «теневого флота» FINA A в акватории Чёрного моря

В мае 2026 года по целям на территории России были зафиксировано 49 «прилетов» — это второй месячный показатель за время войны

В Хмельницкой области потерпел крушение украинский Су-24М — оба члена экипажа погибли

Владимир Зеленский — до конца года в Украине планируется произвести 10 млн дронов

Обстановка на фронте

На константиновском направлении сообщается о проводимых украинскими военными «хаотичных зачистках» в Константиновке.

В DeepState рассказали о тяжелой ситуации в Константиновке, куда продолжают «просачиваться» российские военные. По оценке авторов проекта, ВС РФ стремятся перерезать линии снабжения гарнизона города, отрезав южную часть Константиновки. Аналитики также критикуют украинское командование, которое проводит «хаотичные зачистки» отдельных районов города в условиях превосходства ВС РФ в живой силе, а также отмечают нехватку личного состава в рядах защитников Константиновки, поскольку подкрепления перераспределяются в пользу штурмовых подразделений.

На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к востоку от Доброполья.

В Минобороны РФ заявили о захвате села Степи (до 2024 года — Кутузовка) на Добропольском выступе к востоку от Доброполья. Согласно карте DeepState, это село подконтрольно СОУ и находится на расстоянии более 3 км от «серой зоны». В то же время в проекте утверждают, что ВС РФ оказывают значительное давление в районе Добропольского выступа, в частности увеличивают зону контроля в Родинском и «просачиваются» в сторону Белицкого. По оценке DeepState, российское командование стремится закрепиться в населенных пунктах к югу от Доброполья, что позволит атаковать город и ухудшит положение украинского гарнизона города.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 8 по 14 июня ВС РФ захватили 17 км² территории Украины (неделей ранее они оккупировали 15 км², еще за неделю до этого — 21 км²). Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте снизилось на 13%, составив в среднем 134 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 июня 119 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (97 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в шести локациях.

Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» комментирует опубликованные каналом «Прилёты, уламки та вибухи» спутниковые снимки низкого разрешения последствий ударов по предприятиям ВПК в Киеве, нанесенных 15 июня. На территории АО «Киевский завод „Радар“» сильно поврежден цех, повреждения также получили два корпуса. На АО «Завод Маяк» поврежден цех, уничтожено складское помещение у железной дороги. Также сильно повреждены главный цех «Авиаремонтного завода № 410 гражданской авиации» и корпус государственного предприятия «Опытный завод сварочных материалов Института электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины».

Киево-Печерская лавра опубликовала момент удара по собору накануне, попавший на камеры видеонаблюдения.

В Никополе в Днепропетровской области три человека погибли в результате удара дрона, написал глава ОВА Александр Ганжа. Также известно о трех пострадавших в области.

Один человек погиб, семеро пострадали в Запорожье в результате атаки минувшей ночью. Возникли пожары в жилом доме и торговом центре, повреждено образовательное учреждение, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.