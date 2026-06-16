В «Орешнике» стоит советский гироскоп, который не на чем калибровать. Из-за этого ракета промахивается на десятки километров — расследование

Российская БРСД «Орешник» страдает от неустранимого дефекта системы наведения, из-за которого отклоняется от цели на десятки километров. Это следует из внутренней переписки российских оборонных предприятий, которую опубликовала аналитическая компания Dallas Analytics.

Ключевая проблема связана с гироскопическим блоком ГУ-503 — советским авиационным прибором, адаптированным для «Орешника». Он отвечает за отслеживание положения ракеты в полете, и отклонение в полградуса на гиперзвуковой скорости приводит к промаху на десятки километров. Согласно опубликованному письму от 18 марта 2025 года, предприятие АО «МЗП» сообщило заказчику, что серийное производство ГУ-503 прекращено, технологическое оборудование для его настройки и испытания разработано еще в начале 1970-х годов, значительная часть оборудования вышла из строя, а заменить его нечем.

Это означает, что даже при наличии комплектующих заводы лишены возможности проверить точность гироскопа перед окончательной сборкой. Dallas Analytics пишет, что давление Путина с требованием соблюдать сжатые сроки вынудило производителей полностью отказаться от стандартных процедур контроля качества. Судебно-медицинская экспертиза обломков «Орешников», сбитых над Украиной, выявила на блоках ГУ-503 маркировку 2025 года — это, по версии Dallas Analytics, доказывает, что разработка современной замены гироскопа совместно со специализированным конструкторским бюро в итоге так и не была реализована.

Производственные проблемы, по версии Dallas Analytics, напрямую объясняют траекторию публичных заявлений Путина. После удара «Орешника» по гаражному кооперативу в Белой Церкви в мае 2026 года президент России был вынужден переосмыслить очевидный провал: на пресс-конференции в рамках ПМЭФ он заявил, что поражение гражданского объекта было намеренным — «для удобства наблюдения за точностью» боевых блоков. Тем самым Путин, пишут расследователи, фактически признал, что ракета остается в стадии испытаний, хотя прежде неоднократно заявлял о начале ее серийного производства.

Ранее сообщалось, что реальной целью атаки на Белую Церковь должен был стать грузовой аэродром в этом городе.