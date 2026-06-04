Путин на встрече с главами мировых информагентств назвал условия мира, раскрыл смысл запуска «Орешника» и поддержал АдГ

На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ 4 июня Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине — на условиях, согласованных с Трампом в Анкоридже, — и раскрыл, где именно и зачем применялся «Орешник». Помимо этого, он назвал свои цифры потерь ВСУ, призвал Армению «определиться» и похвалил «Альтернативу для Германии».

Дух Анкориджа

Путин заявил, что Россия остается готовой к мирным переговорам — но настаивает на формуле Анкориджа (саммит Путина и Трампа прошел на военной базе в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года). По словам Путина, именно компромисс, достигнутый на том саммите, должен лечь в основу любых договоренностей. Прекращение огня перед переговорами он назвал необязательным, напомнив, что в 2022 году стороны вели переговоры параллельно с боевыми действиями.

На вопрос американского журналиста, что важнее — Донбасс или сделка, — Путин ответил встречным вопросом: «А с чего вы взяли, что это противоречит друг другу?» ЕС он призвал не поставлять Киеву оружие, а уговорить его принять компромисс. Однако он заявил, что украинские «правящие круги пока к этому не готовы».

Относительно легитимности Зеленского Путин занял уклончивую позицию, сказав, что подписывать документы можно лишь с теми, кто соответствует требованиям Конституции Украины. Главное, по его словам, — «было бы желание».

Пока Путин общался с журналистами, Зеленский направил ему письмо с предложением о личной встрече при условии прекращения огня и участия США и Европы в переговорах.

«Орешник» и ход войны

Путин «по секрету» сообщил журналистам, что ни одного боевого применения «Орешника» по Украине фактически не было. Последний пуск, по его словам, был произведен в учебных целях — туда, где «удобно было посмотреть результаты». Целями он назвал Белую Церковь в Киевской области и некий укрепрайон ВСУ в Донецкой области. Возможность полноформатного боевого применения «Орешника», в том числе по городским кварталам, Путин не только не исключил, но и подчеркнул, что подобные испытания ведутся для того, чтобы оценить именно результаты такого запуска. О том, почему «Орешник» является оружием низкой точности и не может быть использовано для прицельных ударов, The Insider уже писал.

Что касается обстановки на фронте, то Путин утверждал, что Россия контролирует всю территорию «ЛНР», более 85% «ДНР» и около 80% Запорожской области, а за последний месяц ВС РФ, по его данным, заняла около 2400 км². Путин говорил, что ВСУ теряют около 40 тысяч человек ежемесячно. Мобилизацию в Украине он охарактеризовал как «хватание людей, как собак».

Дела европейские

Вопрос о роли Германии в переговорах Путин использовал для того, чтобы объяснить, почему Европа не может быть посредником, — она якобы напрямую участвует в конфликте, поставляя оружие. Экс-канцлера Герхарда Шрёдера он назвал «прекрасным переговорщиком», но пожаловался, что Европа его отвергает из-за связей с Россией. Кандидатуру возможного переговорщика от ЕС Путин предложил обсуждать по линии МИД или спецслужб.

О «Северных потоках» российский лидер заявил, что одна нитка «Северного потока» цела и готова к работе хоть на следующий день. «Достаточно только нажать кнопку», — сказал он, добавив, что «Газпром» готов возобновить поставки. Трубопровод, по его словам, находится под санкциями, поэтому нужно договариваться с «партнерами».

Претензии в адрес России в связи с прекращением поставок энергоносителей он отверг. По его версии, Европа сама отказалась их покупать, рассчитывая на экономический коллапс в России.

По словам Путина, «Альтернатива для Германии» обогнала по популярности другие партии ФРГ, потому что ее лидеры «способны четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики». Россия, по его словам, приветствует все политические силы Германии — АдГ или любую другую партию, — которые хотят восстанавливать и развивать отношения с Москвой.

В ПМЭФ участвуют политики из АдГ. В РФ, помимо прочих, приехал председатель отделения партии в земле Баден-Вюртемберг, депутат Бундестага Маркус Фронмайер.

Армения, Иран, Казахстан

Армению Путин прямо поставил перед выбором. Его насторожил принятый в стране закон о начале процесса вступления в ЕС — поскольку Армения остается членом Евразийского экономического союза, стандарты которого «несовместимы с европейскими». «Хотим, чтобы армянская сторона быстрее определилась, с кем она», — сказал президент.

По Ирану позиция России, по словам Путина, «непростая с политической точки зрения». Россию он назвал потенциальным посредником в урегулировании конфликта — если от нее что-то зависит, «готова подставить плечо». Версию о том, что Москва является главным выгодоприобретателем от ситуации вокруг Ирана, Путин назвал «спекуляцией». С Казахстаном, по его словам, Россию связывают «конструктивные отношения» и общая история, он также пообещал продолжить совместную добычу казахстанского урана.

Экономика

Состояние российской экономики Путин прокомментировал цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он утверждал, что реальные доходы населения выросли более чем на 25%, реальные зарплаты — на четверть, уровень бедности снизился до 6,7%, а государственный долг составляет 15,6% ВВП, отметив, что у Франции тот составляет более 100%. Инфляция, по его словам, якобы возвращается к целевому показателю в 5,4% благодаря жесткой политике ЦБ.

На вопрос о президентских выборах 2030 года Путин ответил, что говорить об этом «совсем рано», добавив, что «только Господь знает, хватит ли здоровья».