Представители ультраправой «Альтернативы для Германии» участвуют в ПМЭФ. Бывшего канцлера ФРГ Шрёдера заметили в Москве

Немецкие политики из ультраправой «Альтернативы для Германии» участвуют в Петербургском международном экономическом форуме. В РФ, помимо прочих, приехал председатель отделения партии в земле Баден-Вюртемберг, депутат Бундестага Маркус Фронмайер. Он признался, что к его поездке в Россию «относятся как к чувствительной теме»:

«Германии нужна политика, которая снова в большей степени ставит в центр внимания безопасность поставок, конкурентоспособность и интересы собственных граждан. Мое участие, однако, не означает одобрения войны в Украине».

На ПМЭФ Фронмайер встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как его цитирует «Интерфакс», политик заявил, что Германии необходимо рассмотреть «все возможные варианты», включая возобновление работы «Северного потока» и восстановление торгово-экономических отношений с Россией.