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Новости

Представители ультраправой «Альтернативы для Германии» участвуют в ПМЭФ. Бывшего канцлера ФРГ Шрёдера заметили в Москве

The Insider
Петр Ковалев / ТАСС

Петр Ковалев / ТАСС

Немецкие политики из ультраправой «Альтернативы для Германии» участвуют в Петербургском международном экономическом форуме. В РФ, помимо прочих, приехал председатель отделения партии в земле Баден-Вюртемберг, депутат Бундестага Маркус Фронмайер. Он признался, что к его поездке в Россию «относятся как к чувствительной теме»:

«Германии нужна политика, которая снова в большей степени ставит в центр внимания безопасность поставок, конкурентоспособность и интересы собственных граждан. Мое участие, однако, не означает одобрения войны в Украине».

На ПМЭФ Фронмайер встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как его цитирует «Интерфакс», политик заявил, что Германии необходимо рассмотреть «все возможные варианты», включая возобновление работы «Северного потока» и восстановление торгово-экономических отношений с Россией.

Заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер

Заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер

Jana Rodenbusch / Reuters

По данным германских СМИ, среди участников также числятся глава саксонского отделения «Альтернативы для Германии», член регионального парламента Йорг Урбан, депутат Бундестага Штеффен Котре, а также депутат Европарламента Петр Быстрон. Он сказал, что разрешение от фракции на поездку не требуется, однако федеральное правление партии о планах проинформировано.

Кроме представителей ультраправой партии в Москве в эти дни заметили и бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, сообщил немецкий телеканал N-tv. Прилетел ли он в Россию ради посещения Петербургского форума или с другой целью, неизвестно.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Сергей Савостьянов / ТАСС

После ухода с поста канцлера в 2005 году Шрёдер работал в проектах, связанных с российским энергетическим сектором, и стал одним из самых заметных сторонников сотрудничества Германии с российскими энергокомпаниями. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он уже приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным.

Помимо политиков, на ПМЭФ также заявлены немецкие предприниматели. Среди них акционер Globus Томас Брух, бенефициар группы «Эконива» Штефан Дюрр и совладелец подмосковной компании «Мастерлок» Лео Эппингер. Как отмечает DW, связь части этих участников с немецким бизнесом условна: некоторые давно работают в России, имеют российское гражданство или представляют компании, уже отделенные от немецких структур.

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