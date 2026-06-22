В Севастополе тоже остановили продажу топлива. Уличное освещение включаться не будет. Вводится особый режим работы учреждений и заведений

Власти Севастополя объявили о введении масштабных ограничений, которые затронут транспорт, торговлю, работу предприятий общепита и городскую инфраструктуру. Решения были приняты на заседании оперативного штаба после серии событий последних дней на полуострове, а именно из-за последствий атак украинских беспилотников на переправу, крымские НПЗ, бензовозы и т. д.
Как сообщил «губернатор» Михаил Развожаев журналистам после заседания оперштаба, 22 и 23 июня в городе полностью прекращается продажа топлива населению. Заправлять будут только транспорт экстренных и специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Одновременно сокращается время работы общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ходить с 05:30 до 21:00. Паромное сообщение через бухту между южной и северной стороной города приостанавливается, сохраняется только движение пассажирских катеров.
Под ограничения попала и торговля. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты смогут работать лишь с 07:00 до 20:00. Такой же режим установлен для кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания. Массовые мероприятия на открытом воздухе отменены на неопределенный срок.
Одной из наиболее заметных мер станет отключение уличного освещения. По словам Развожаева, фонари на улицах включаться не будут. Власти также предупредили о веерных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами города и призвали жителей сократить потребление электричества.
Накануне аналогичное решение о прекращении продажи топлива населению приняли власти Крыма. Также на полуострове до 1 сентября был остановлен прием детей в лагеря и другие объекты размещения.
События последних недель указывают на то, что Украина последовательно пытается осложнить снабжение Крыма и нарушить связь важного военного хаба с материковой Россией. Под ударами оказались ключевые логистические объекты на полуострове и подступах к нему. В частности, атакам подверглись мосты на севере Крыма, объекты в районе Керченского пролива, а также паромная инфраструктура, играющая важную роль в снабжении региона.
Одновременно продолжаются атаки на топливную инфраструктуру и транспорт, следующий в сторону полуострова через оккупированные территории юга Украины. Российские военные и логистические структуры предпринимают попытки скрыть поставки топлива, в том числе маскируя бензовозы под обычные грузовые автомобили, однако это не остановило атаки.
Подобных ограничений не было даже в период энергетической блокады Крыма в 2015 году, когда полуостров был обесточен из-за повреждения ЛЭП в Херсонской области украинскими и крымско-татарскими активистами. Тогда на полгода Крым попал в зависимость от резервных источников питания, благодаря которым в частности работали больницы. Проблем с поставками топлива для этих источников тогда не было.
Энергоблокада Крыма 2015–2016 годов
Нынешние перебои с топливом и электричеством в Крыму, вероятно, вскоре можно будет сравнивать с событиями конца 2015 года, когда полуостров столкнулся с крупнейшим энергетическим кризисом после аннексии.
20–22 ноября 2015 года украинские и крымско-татарские активисты повредили опоры линий электропередачи, по которым Украина поставляла электроэнергию в Крым. В результате поставки полностью прекратились. На тот момент до 80% потребностей полуострова в электроэнергии покрывалось за счет поставок с материковой Украины.
В результате Крым оказался фактически обесточен. На полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал 185 дней. Жители многих районов получали электроэнергию лишь на несколько часов в сутки. Больницы, объекты водоснабжения и другие критически важные учреждения переводились на резервные источники питания.
Главным символом того периода стали дизельные генераторы. Их массово закупали жители, владельцы магазинов и кафе, предприятия и государственные учреждения. Особенно остро стояла проблема обеспечения генераторами больниц и других социальных объектов, поскольку перебои с электроснабжением могли напрямую угрожать жизни людей. При этом доставка топлива на полуостров тогда продолжалась без существенных ограничений, что позволяло поддерживать работу резервных мощностей.
Для преодоления кризиса Россия ускорила строительство энергомоста через Керченский пролив. 2 декабря 2015 года была запущена первая нитка энергомоста, соединившая Крым с энергосистемой Краснодарского края. В декабре были введены дополнительные линии, а в мае 2016 года объект заработал на полную мощность.
Параллельно Россия начала экстренное строительство новых теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе. Для севастопольской ТЭК тогда смогли ввезти турбины Siemens в обход санкций (двоих топ-менеджеров компании позже судили за это в Германии).
После завершения строительства энергомоста полуостров постепенно вышел из режима веерных отключений, однако события 2015–2016 годов показали критическую зависимость Крыма от внешних логистических и энергетических связей.