В Севастополе тоже остановили продажу топлива. Уличное освещение включаться не будет. Вводится особый режим работы учреждений и заведений

Власти Севастополя объявили о введении масштабных ограничений, которые затронут транспорт, торговлю, работу предприятий общепита и городскую инфраструктуру. Решения были приняты на заседании оперативного штаба после серии событий последних дней на полуострове, а именно из-за последствий атак украинских беспилотников на переправу, крымские НПЗ, бензовозы и т. д.

Как сообщил «губернатор» Михаил Развожаев журналистам после заседания оперштаба, 22 и 23 июня в городе полностью прекращается продажа топлива населению. Заправлять будут только транспорт экстренных и специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Одновременно сокращается время работы общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ходить с 05:30 до 21:00. Паромное сообщение через бухту между южной и северной стороной города приостанавливается, сохраняется только движение пассажирских катеров.

Под ограничения попала и торговля. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты смогут работать лишь с 07:00 до 20:00. Такой же режим установлен для кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания. Массовые мероприятия на открытом воздухе отменены на неопределенный срок.

Одной из наиболее заметных мер станет отключение уличного освещения. По словам Развожаева, фонари на улицах включаться не будут. Власти также предупредили о веерных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами города и призвали жителей сократить потребление электричества.

Накануне аналогичное решение о прекращении продажи топлива населению приняли власти Крыма. Также на полуострове до 1 сентября был остановлен прием детей в лагеря и другие объекты размещения.

События последних недель указывают на то, что Украина последовательно пытается осложнить снабжение Крыма и нарушить связь важного военного хаба с материковой Россией. Под ударами оказались ключевые логистические объекты на полуострове и подступах к нему. В частности, атакам подверглись мосты на севере Крыма, объекты в районе Керченского пролива, а также паромная инфраструктура, играющая важную роль в снабжении региона.

Одновременно продолжаются атаки на топливную инфраструктуру и транспорт, следующий в сторону полуострова через оккупированные территории юга Украины. Российские военные и логистические структуры предпринимают попытки скрыть поставки топлива, в том числе маскируя бензовозы под обычные грузовые автомобили, однако это не остановило атаки.

Подобных ограничений не было даже в период энергетической блокады Крыма в 2015 году, когда полуостров был обесточен из-за повреждения ЛЭП в Херсонской области украинскими и крымско-татарскими активистами. Тогда на полгода Крым попал в зависимость от резервных источников питания, благодаря которым в частности работали больницы. Проблем с поставками топлива для этих источников тогда не было.