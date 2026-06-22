«Артек» отказался впустить детей после их прибытия, рассказали родители. Власти сообщили, что прием остановлен и в других лагерях

«Артек» отказался принимать часть детей, уже прибывших на смену, сообщили родители школьников. Позже власти Крыма объявили о приостановке приема и размещения детей во всех лагерях полуострова до 1 сентября. Рассказы родителей публикует издание 24krasnodar.

Они сообщили, что часть детей, направлявшихся на смену в «Артек», не были допущены на территорию лагеря. По их словам, автобусы с детьми развернули в Керчь без объяснения причин.

«Сегодня должен был быть заезд смены. Без объяснения причин „Артек“ отказался принимать часть детей. Дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже», — рассказала одна из матерей.

В социальных сетях также появились сообщения о возможной отмене заездов в другие детские лагеря полуострова. Мать одного из детей, который должен был отправиться в лагерь «Арт-квест», заявила, что получила звонок от представителей системы образования:

«Буквально полчаса назад нам позвонили из министерства образования Крыма и сообщили, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. <...> В 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и принято решение отменять все смены».

При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели прибыть в «Артек» и уже находятся на территории лагеря.

Официальных комментариев от руководства «Артека» и профильных ведомств первоначально не поступало. Позже глава Крыма Сергей Аксëнов объявил, что с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года на территории республики вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления. Ограничения также распространяются на размещение детей в других объектах для участия в туристических, образовательных и иных мероприятиях.

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — заявил Аксëнов.

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали объекты по обе стороны Керченского пролива. По данным Аксëнова, погибли четыре человека, 28 получили ранения. В Керчи загорелась нефтебаза торгового порта, а на российском берегу были зафиксированы пожары в порту Кавказ и на нефтяном терминале в поселке Чушка.

После атак власти Крыма ввели ряд ограничений. На полуострове была прекращена продажа топлива населению, в Севастополе отменили массовые мероприятия, ограничили работу общественного транспорта, магазинов и кафе. Кроме того, в городе и ряде других населенных пунктов были введены веерные отключения электроэнергии.