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В Крыму полностью прекращена продажа бензина. Топливо будет отпускаться только государственным службам — Аксенов

The Insider
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Все АЗС в аннексированном Крыму с 21 июня полностью прекращают продажу топлива, об этом сообщил в видеообращении российский «глава» региона Сергей Аксенов.

«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. 

Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно».

4 июня власти аннексированного Крыма объявили об остановке свободной продажи бензина: топливо начали отпускать только по талонам и не более 20 литров в одни руки. Острая нехватка топлива на полуострове возникла на фоне постоянных ударов ВСУ по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и перебоев в поставках в Крым. 

Как писал The Insider, из-за дефицита в регионе расцвел черный рынок бензина и талонов. На полуострове застряло множество туристов, которые приехали на своих автомобилях, а теперь не могут уехать из-за отсутствия бензина.

Помимо нефтяной инфраструктуры, украинская армия постоянно атакует мосты и дороги, ведущие в Крым, так что регион постепенно оказывается в блокаде. Вслед за бензином на полуострове начали ограничивать продажу продуктов.

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