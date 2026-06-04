В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина. На заправках расставят контроль

Власти аннексированного Крыма полностью остановили свободную продажу бензина. Теперь топливо на автозаправках будут отпускать только по ранее приобретенным талонам. не более 20 литров в одни руки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«С сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — заявил он.

Для контроля за соблюдением ограничений на каждой АЗС будут дежурить представители муниципальных и республиканских органов власти, которые будут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, заправляющихся по талонам.

Ранее The Insider сообщал, что после введения первых ограничений на продажу бензина в Крыму и Севастополе на полуострове начал стремительно расти теневой рынок топлива. Сначала власти ограничили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 до 20 литров на одного покупателя. Затем крупнейшие сети АЗС полуострова — ТЭС и АТАН — перевели часть продаж на систему талонов. Однако спустя непродолжительное время выдача новых талонов также была прекращена.

На этом фоне в мессенджерах и закрытых чатах появились группы по поиску топлива и талонов. Перекупщики предлагают бензин АИ-92 и АИ-95 по цене 250 рублей за литр и выше — более чем втрое дороже обычной стоимости, которая еще несколько дней назад составляла около 75–82 рублей.

В этих чатах пользователи не только покупают и продают топливо, но и обсуждают способы его доставки на полуостров. Некоторые жители рассматривают возможность ездить за бензином в Краснодарский край, однако многие отмечают, что такие поездки экономически невыгодны.

«Как-то грустно в Тамань ездить. Бак на моей машине — 45 литров. Его хватает только на дорогу туда и обратно. Придется практически каждые выходные ездить за бензином. И таких, как я, будет пол-Крыма», — пишет один из участников обсуждения. Другие пользователи сообщают, что ищут бензин хотя бы для того, чтобы добраться до Тамани, поскольку топлива на полуострове становится все меньше. Перекупщиков, продающих талоны, в чатах практически не осталось, однако появились объявления вроде «Куплю ДТ/талоны, дорого».

В целом же ситуация на АЗС остается неравномерной. На части заправок бензин пока еще можно приобрести, тогда как на других уже прекращена продажа даже по топливным картам. Сеть АЗК «Формула» начала публиковать данные об остатках топлива на своих заправках в разных городах Крыма. Крупнейшие сети АЗС на полуострове АТАН и ТЭС сделали карты заправок, где можно купить бензин.