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Ограничения на продажу бензина действуют в 53 регионах России — The Bell

The Insider
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Ограничения на продажу бензина действуют в 53 регионах России, а также на оккупированных территориях Украины, подсчитал The Bell. В 18 регионах РФ частным лицам продают не более 50 литров в канистре либо один полный бак бензина. Еще из 11 регионов сообщают о нехватке топлива на значительной части АЗС, хотя официально ограничения еще не введены.

Такой же лимит — 50 литров — установлен на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Иллюстрация к материалу

Накануне компания «Татнефть» сообщила, что ввела лимиты на продажу бензина на всех заправках своей сети: 30 литров на бензин для легковых автомобилей, 60 литров — для дизеля. 12 июня Закамский район Татарстана подвергся массированному налету украинских беспилотников. В результате возник пожар на НПЗ «Танеко», который принадлежит «Татнефти».

«Коммерсантъ» писал, что на фоне постоянных ударов по НПЗ российские власти разрешили заводам выпускать на внутренний рынок бензин более низкого качества (бензин и дизель класса «Евро-5» с показателями качества, соответствующими «Евро-3»).

В последние месяцы перебои с топливом наблюдались в нескольких регионах России, а также в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Луганской области Украины. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина временно ограничивали, затем топливо начали отпускать лимитами. Ограничения на продажу бензина также вводились на отдельных АЗС в Белгородской и Курской областях, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В начале июня власти Краснодарского края сообщали о временной приостановке отпуска топлива на 15-ти АЗС, а в Татарстане заявляли о временных лимитах на отдельных заправках.

На фоне дефицита Россия резко увеличила закупки белорусского бензина. Кроме того, с 1 апреля в России действует полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка.

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