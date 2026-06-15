На фоне ударов по НПЗ российским заводам разрешили выпускать бензин более низкого качества — «Коммерсантъ»

Российские власти на фоне украинских атак на НПЗ и перебоев с топливом разрешили отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать на внутренний рынок бензин и дизель класса «Евро-5», но с показателями качества, соответствующими «Евро-3». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По данным издания, послабление было введено еще осенью 2025 года, а в мае 2026-го его продлили.

Речь идет прежде всего о содержании серы. Для бензина «Евро-5» действующий технический регламент ЕАЭС предусматривает не более 10 мг серы на кг топлива. По данным «Коммерсанта», отдельным НПЗ разрешили выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг на кг — это в 15 раз выше нормы для «Евро-5» и соответствует классу «Евро-3». Для дизельного топлива допустимый уровень серы установлен на уровне 350 мг на кг — в 35 раз выше нормы «Евро-5».

Кроме того, по данным источника издания, для бензина допускается содержание ароматических углеводородов до 42%, монометиланилина (октаноповышающей присадки) — до 1%, этанола — до 5%. Контролировать применение механизма должно Минэнерго: ведомству поручили ежемесячно докладывать правительству о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. Выпускать его можно только на внутренний рынок России — обращение такого топлива в других странах ЕАЭС запрещено.

По словам собеседника «Коммерсанта», мера должна предотвратить дестабилизацию внутреннего рынка топлива. Издание направило вопросы в Минэнерго. Официально правительство о таком послаблении публично не сообщало.

Послабления ввели на фоне участившихся ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. В июне агентство Reuters сообщало, что Куйбышевский НПЗ в Самаре остановил переработку после массированной атаки дронов: были остановлены обе установки первичной переработки нефти. До этого останавливались или работали с пониженной загрузкой еще два завода «Роснефти» — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ.

В последние месяцы перебои с топливом фиксировались в нескольких регионах России, а также в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Луганской области Украины. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина временно ограничивали, затем топливо начали отпускать лимитами. Ограничения на продажу бензина также вводились на отдельных АЗС в Белгородской и Курской областях, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В начале июня власти Краснодарского края сообщали о временной приостановке отпуска топлива на 15-ти АЗС, а в Татарстане заявляли о временных лимитах на отдельных заправках.

На фоне дефицита Россия резко увеличила закупки белорусского бензина. В мае продажи белорусского топлива на Петербургской бирже выросли почти в 58 раз год к году. При этом белорусский бензин был заметно дороже российского: например, АИ-95 из Беларуси продавался дороже 104 тысяч рублей за тонну, тогда как российское топливо той же марки стоило около 75 тысяч рублей за тонну.

Правительство уже несколько раз пыталось стабилизировать рынок административными мерами. С 1 апреля Россия ввела полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров был ограничен вывоз дизельного топлива. До 30 ноября также действует ограничение на экспорт авиационного керосина.

Еще в октябре 2025 года Владимир Путин подписал указ, который до мая 2026 года запретил обнулять выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу — механизму компенсаций, который должен удерживать внутренние цены на бензин и дизель. Тем же указом власти освободили от акциза дизельное топливо, произведенное смешиванием с керосином и другими компонентами организациями без соответствующей регистрации.

Эксперты предупреждают, что снижение требований к качеству топлива может создать риски для автовладельцев. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов сказал «Коммерсанту», что повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили с системами контроля выбросов и сложной электроникой: при сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, которые могут ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов. При этом, по его словам, ключевой проблемой рынка остается не только производство топлива, но и его своевременная доставка в регионы.