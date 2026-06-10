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Новости

Куйбышевский НПЗ остановил переработку после налета дронов. Ранее останавливались еще два самарских завода «Роснефти»

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после массированной атаки беспилотников на Самарскую область, сообщило Reuters со ссылкой на отраслевые источники. По данным агентства, остановлены обе установки первичной переработки нефти — CDU-4 и CDU-5. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн, или 73 тысячи баррелей в сутки. По словам собеседников журналистов, удар привел к повреждениям оборудования и последующему пожару.

В ночь на 10 июня в Самарской области объявляли ракетную опасность, жители сообщали о взрывах. Губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что в результате массированной атаки пострадали три человека, повреждения получили несколько промышленных предприятий.

По данным Astra, одной из целей стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, входящий в «Роснефть». Предприятие уже подвергалось атакам: в январе 2026 года, в августе 2025-го, когда завод приостанавливал работу, а также в марте 2024-го, когда беспилотники повредили одну из установок и производственный цикл также был остановлен.

Куйбышевский НПЗ входит в самарский перерабатывающий узел «Роснефти», куда также входят Новокуйбышевский и Сызранский заводы. Как отмечает Reuters, в 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти, или около 94,4 тысячи баррелей в сутки, и произвел 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизеля и 1,3 млн тонн мазута.

Два других завода самарского узла ранее также пострадали от атак дронов: Сызранский НПЗ не работает с 21 мая после повреждения оборудования, а Новокуйбышевский НПЗ, остановленный после атаки 18 апреля, сейчас функционирует с пониженной загрузкой.

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