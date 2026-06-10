Куйбышевский НПЗ остановил переработку после налета дронов. Ранее останавливались еще два самарских завода «Роснефти»

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после массированной атаки беспилотников на Самарскую область, сообщило Reuters со ссылкой на отраслевые источники. По данным агентства, остановлены обе установки первичной переработки нефти — CDU-4 и CDU-5. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн, или 73 тысячи баррелей в сутки. По словам собеседников журналистов, удар привел к повреждениям оборудования и последующему пожару.

В ночь на 10 июня в Самарской области объявляли ракетную опасность, жители сообщали о взрывах. Губернатор региона Вячеслав Федорищев информировал, что в результате массированной атаки пострадали три человека, повреждения получили несколько промышленных предприятий.

По данным Astra, одной из целей стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, входящий в «Роснефть». Предприятие уже подвергалось атакам: в январе 2026 года, в августе 2025-го, когда завод приостанавливал работу, а также в марте 2024-го, когда беспилотники повредили одну из установок и производственный цикл также был остановлен.

Куйбышевский НПЗ входит в самарский перерабатывающий узел «Роснефти», куда также входят Новокуйбышевский и Сызранский заводы. Как отмечает Reuters, в 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал 4,7 млн тонн нефти, или около 94,4 тысячи баррелей в сутки, и произвел 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизеля и 1,3 млн тонн мазута.

Два других завода самарского узла ранее также пострадали от атак дронов: Сызранский НПЗ не работает с 21 мая после повреждения оборудования, а Новокуйбышевский НПЗ, остановленный после атаки 18 апреля, сейчас функционирует с пониженной загрузкой.