«Татнефть» ввела лимит на продажу топлива на всех заправках сети, сообщает «Интерфакс». Ранее НПЗ компании в Татарстане атаковали дроны

Компания «Татнефть» ограничила продажу бензина на своих заправках во всех — или, по крайней мере, большинстве — российских регионов, сообщили СМИ. На прошлой неделе НПЗ «Татнефти» попал под атаку беспилотников в Татарстане и приостановил работу.

О лимитах на всех заправках сети сообщили на горячей линии «Татнефти» агентству «Интерфакс». Там уточнили, что ограничения затрагивают всю сеть АЗС. Максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей — 30 литров, дизеля — 60 литров.

В то же время Telegram-канал «Осторожно, новости» тоже со ссылкой на оператора горячей линии пишет, что ограничения есть, но лишь во многих регионах, и все регионы, где представлена сеть, они не затрагивают. Уточняется, что ограничения зависят от конкретного региона: это может быть, например, от 20 до 30 литров бензина в одни руки.

Сообщается и о проблемах с оплатой: на большинстве АЗС сети принимают только наличные, а банковские карты, оплата по приложению, системой СБП и топливными картами не работают.

В ряде регионов — Санкт-Петербурге, Москве и других — ограничения на заправках «Татнефти» действуют с 12 июня. Это произошло через несколько часов после того, как Закамский район Татарстана подвергся массированному налету беспилотников. В результате возник пожар на ряде предприятий, в том числе на НПЗ «Танеко», который принадлежит «Татнефти».

После этой атаки, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли, НПЗ полностью приостановил переработку нефти. Обе основные перерабатывающие секции на заводе остановлены с 12 июня.

Ограничения на продажу бензина затрагивают не только отдельные компании. Они начались с аннексированного Крыма — там лимиты на продажу бензина и дизеля впервые были введены еще в конце мая. На фоне перебоев появились сообщения о маскировке топливной логистики: бензовозы с топливом в том числе для военных нужд начали маскировать под гражданские грузовики или перевозить топливо в канистрах в багажниках обычных машин.