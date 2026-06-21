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Новости

В Севастополе ввели веерные отключения электричества. Сообщается об отсутствии света и в других городах аннексированного Крыма

The Insider
МГТЭС в Крыму, архив. Фото: РИА «Новости»

МГТЭС в Крыму, архив. Фото: РИА «Новости»

В аннексированном Севастополе вводятся веерные отключения света, об этом сообщил «губернатор» Михаил Развожаев в мессенджере Max.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии».

Украинское издание «Новини.LIVE» пишет, что света нет в Севастополе, а также других населенных пунктах аннексированного Крыма — Алуште, Армянске, Красноперекопске.

Обновление: Большая часть насосных станций ГУП «Воды Крыма» обесточены из-за массового отключения света, сообщает РИА «Крым». На предприятии заявили, что «подача воды будет восстановлена после устранения аварии на электросетях».

Telegram-канал «Крымский ветер» пишет со ссылкой на сообщения жителей, что для компенсации нехватки электроэнергии в Севастополе запущены два блока Мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС). Станция, включающая шесть газотурбинных установок общей электрической мощностью 129,3 МВт, расположена в Балаклавском районе города. Установки были доставлены в Крым из России во время блэкаута в 2014 году, напоминает «Крымский ветер».

Telegram-канал также сообщает, что жители Севастополя жалуются на плохую работу мобильной связи.

Утром 21 июня «глава» Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи бензина и других видов топлива. По его словам, топливо будет отпускаться только государственным службам.

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