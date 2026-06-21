После атаки дронов загорелись нефтебаза в Керчи и порт «Кавказ». На Керченском полуострове четыре человека погибли, 28 ранены

Украинские БПЛА в ночь на 21 июня атаковали Керченский полуостров в аннексированном Крыму. Как сообщил российский «глава» Крыма Сергей Аксенов, есть жертвы среди гражданского населения. По данным на утро погибли четыре человека, 28 получили ранения.

OSINT-анализ Telegram-канала Astra показал, что горит нефтебаза Керченского торгового порта. Эта база, расположенная менее чем в километре от Крымского моста, используется для хранения и перевалки нефтепродуктов (мазута, дизтоплива) через Керченский пролив, а также снабжает топливом суда и паромы на переправе «Крым — Кавказ». Пожар начался также в порту «Кавказ» (Краснодарский край), расположенном напротив Керчи, на берегу Керченского пролива с российской стороны. Возгорание подтверждают данные спутникового сервиса отслеживания температурных аномалий NASA Firms.