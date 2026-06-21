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Новости

После атаки дронов загорелись нефтебаза в Керчи и порт «Кавказ». На Керченском полуострове четыре человека погибли, 28 ранены

The Insider
Керчь, 21 июня 2026. Фото: Exilenova+

Керчь, 21 июня 2026. Фото: Exilenova+

Украинские БПЛА в ночь на 21 июня атаковали Керченский полуостров в аннексированном Крыму. Как сообщил российский «глава» Крыма Сергей Аксенов, есть жертвы среди гражданского населения. По данным на утро погибли четыре человека, 28 получили ранения. 

OSINT-анализ Telegram-канала Astra показал, что горит нефтебаза Керченского торгового порта. Эта база, расположенная менее чем в километре от Крымского моста, используется для хранения и перевалки нефтепродуктов (мазута, дизтоплива) через Керченский пролив, а также снабжает топливом суда и паромы на переправе «Крым — Кавказ». Пожар начался также в порту «Кавказ» (Краснодарский край), расположенном напротив Керчи, на берегу Керченского пролива с российской стороны. Возгорание подтверждают данные спутникового сервиса отслеживания температурных аномалий NASA Firms.

Google Maps

Google Maps

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что с 21 июня временно прекращены паромные перевозки через Керченскую переправу. «Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь», — говорится в сообщении.

Также в Керчи в результате ночной атаки поврежден многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Кирова, 111.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что зафиксированы еще два пожара: в поселке Курортное, где есть объект ПВО, и на территории воинской части № 98546 в Керчи.

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