Российские дроны поразили три торговых судна, шедших в украинские порты. На сухогрузе турецкого оператора погиб моряк

В ночь на 22 июня российские беспилотники атаковали три торговых судна, направлявшихся в украинские порты. Как сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, в результате на судне под флагом Панамы начался пожар, погиб член экипажа, 58-летний гражданин Египта:

«Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, вынуждены были эвакуироваться на спасательном плоту. Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние».

Как сообщает ВМС Украины, речь идет о сухогрузе Victress (IMO: 9030498):

«С учетом сложной обстановки и угрозы дальнейшего распространения пожара, экипажи катеров ВМС ВС Украины провели спасательную операцию по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению, среди них есть потери».

В сообщении отмечается, что Victress принадлежит турецкому судовладельцу. Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard, с которыми ознакомился The Insider, владельцем судна значится Victress Shipping Ltd (Маршалловы острова), а оператором — турецкая компания Rana Denizcilik Nakliyat.

По словам Кулебы, также в Черном море были атакованы суда под флагами Палау и Белиза. «К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение», — сообщил вице-премьер.

Ранее в июне глава МИД Турции Хакан Фидан передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову требование «избегать шагов в Черном море, которые угрожают региональной безопасности и интересам Турции».