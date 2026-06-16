Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.45

EUR

83.8

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

771

 

 

 

 

 

Новости

Министр иностранных дел Турции потребовал от России «избегать шагов, угрожающих безопасности Турции в Черном море»

The Insider
Хакан Фидан. Фото: Reuters

Хакан Фидан. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал главе российского МИД Сергею Лаврову требование «избегать шагов в Чёрном море, которые угрожают региональной безопасности и интересам Турции». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместную пресс-конференцию двух министров. 

По словам Фидана, они с Лавровым «обсудили возможные пути обеспечения безопасности судоходства в регионе». Также Фидан вновь заявил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров России и Украины. Он добавил, что Турция выступает против любых нападений на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

В апреле с просьбой провести встречу между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским к Турции обратился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Мы спрашивали об этом турок, мы спрашивали и другие столицы», — заявил он. 

В мае в Чёрном море, недалеко от северного побережья Турции атаке беспилотников подверглись три танкера, находящиеся в различных санкционных списках. В момент нападения экипаж танкеров был занят операцией по перевалке грузов между судами в море. На прошлой неделе МИД Азербайджана сообщил об ударе по двум другим судам, на которых находились граждане страны. Эти грузовые судна шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В Украине тогда же заявили, что били по судам с украденным зерном.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  3. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте