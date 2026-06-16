Министр иностранных дел Турции потребовал от России «избегать шагов, угрожающих безопасности Турции в Черном море»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал главе российского МИД Сергею Лаврову требование «избегать шагов в Чёрном море, которые угрожают региональной безопасности и интересам Турции». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместную пресс-конференцию двух министров.

По словам Фидана, они с Лавровым «обсудили возможные пути обеспечения безопасности судоходства в регионе». Также Фидан вновь заявил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров России и Украины. Он добавил, что Турция выступает против любых нападений на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

В апреле с просьбой провести встречу между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским к Турции обратился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Мы спрашивали об этом турок, мы спрашивали и другие столицы», — заявил он.

В мае в Чёрном море, недалеко от северного побережья Турции атаке беспилотников подверглись три танкера, находящиеся в различных санкционных списках. В момент нападения экипаж танкеров был занят операцией по перевалке грузов между судами в море. На прошлой неделе МИД Азербайджана сообщил об ударе по двум другим судам, на которых находились граждане страны. Эти грузовые судна шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В Украине тогда же заявили, что били по судам с украденным зерном.