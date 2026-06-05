МИД Азербайджана сообщил о гибели пяти граждан при ударе по судам в Азовском море. В Украине заявили, что били по судам с украденным зерном

Пять граждан Азербайджана погибли, еще три получили ранения в результате налета беспилотников на суда в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщили в МИД республики со ссылкой на переданные Россией данные. В сообщении на сайте министерства говорится, что под удар попали два иностранных грузовых судна Natra и Zirkon:

«Хотелось бы отметить, что указанные суда не принадлежат азербайджанскому государству. Раненые были госпитализированы в городскую больницу Ейска. В настоящее время Министерство иностранных дел координирует действия с соответствующими государственными органами, дипломатическими представительствами нашей страны, а также уполномоченными органами соответствующих стран по этому вопросу. Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место происшествия. Ситуация с нашими гражданами, их возвращение в страну и оказание необходимой консульской поддержки находятся под пристальным наблюдением».

По данным азербайджанской стороны, всего на борту судов находились 25 человек. О состоянии остальных не сообщается.

Азербайджанское издание Day.Az со ссылкой на данные Морского спасательно-координационного центра Тамань сообщило, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе беспилотники атаковали два грузовых судна, которые шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. По данным издания, на обоих судах находились граждане Азербайджана: 12 человек на Natra под флагом Белиза и 14 — на Zirkon под флагом Палау. В результате атаки погибли пять моряков: двое на Natra и трое на Zirkon. Как утверждается, Natra осталась на плаву и нуждается в буксировке, а экипаж Zirkon покинул судно на спасательных шлюпках.

Изначально об атаке написали российские СМИ. «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что в результате атаки беспилотников в Таганрогском заливе повреждения получили танкер и два сухогруза. По данным издания, погибли пять человек, еще шестеро были доставлены в больницы. «Известия» утверждали, что атака произошла около 05:00 мск.

Замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя сообщения об ударах по грузовым судам в Азовском море, заявил РИА «Новости», что за ними стоит «киевский режим». Он также выразил соболезнования родственникам погибших азербайджанских моряков. Доказательств причастности Украины российская сторона при этом не привела.

Украинская сторона, в свою очередь, фактически подтвердила удары по судам, но заявила, что целями были суда, задействованные в незаконной логистике на оккупированных территориях. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди написал, что в ночь на 5 июня украинские дроны поразили пять судов в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах оккупированных территорий. По его словам, эти сухогрузы и танкеры ходили с закрашенными названиями, выключенными радарами и использовались для вывоза украинского зерна, перевозки военных грузов и топлива.