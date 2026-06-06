Турция сообщила о затоплении рыболовного судна у Севастополя: есть погибший

Турецкое рыболовное судно DURU 67 затонуло после атаки в Черном море к западу от Крыма, в районе Севастополя. Об этом говорится в заявлении Командования береговой охраны Турции.

По данным турецких властей, информация о нападении поступила 5 июня. В результате атаки судно получило повреждения и затонуло. Находившееся поблизости рыболовное судно BURAK KAYA эвакуировало пятерых раненых членов экипажа и начало их доставку в сторону турецкого порта Инеболу.

Во время транспортировки один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, скончался.

После получения сигнала бедствия береговая охрана Турции направила в район происшествия корабль TCSG-96, а также медицинскую группу из 19 человек, в которую вошли врачи, фельдшеры и вспомогательный медицинский персонал.

По данным ведомства, спасательное судно встретилось с BURAK KAYA в международных водах Турецкого поисково-спасательного района, примерно в 115 морских милях от Инеболу. Раненые были переданы береговой охране и доставлены в Турцию для оказания медицинской помощи.

В заявлении не уточняется, кто именно атаковал судно и при каких обстоятельствах произошел инцидент. Информации о судне в публичных сервисах почти нет. По данным Starboard, это траулер без IMO-номера, длина составляет всего 18,5 метров.

Как сообщает AP, глава управления здравоохранения провинции Февзи Явузылмаз заявил, что пострадавшие получили осколочные ранения. Одному из рыбаков медицинскую помощь оказали прямо на борту корабля береговой охраны, где ему провели небольшое хирургическое вмешательство.

«У двоих наших пациентов травмы относительно легкие, состояние еще двоих оценивается как более тяжелое», — отметил Явузылмаз.

В конце марта в Черном море примерно в 15 морских милях от пролива Босфор произошел взрыв на танкере ALTURA, который связывают с российским «теневым флотом». Судно перевозило российскую сырую нефть. Турецкие власти тогда заявили, что причиной инцидента могла стать атака беспилотника.

После происшествия Анкара выразила обеспокоенность нападением на турецкое судно в Черном море, предупредив, что подобные инциденты создают серьезные угрозы безопасности судоходства и могут свидетельствовать о распространении конфликта за пределы зоны боевых действий.