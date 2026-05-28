Дроны атаковали три танкера «теневого флота» в Черном море — турецкая судоходная компания

James II в Босфоре, 2024. Фото: Reuters

Три нефтяных танкера подверглись атаке беспилотников в Чёрном море, недалеко от северного побережья Турции, 28 мая, пишет Reuters со ссылкой на сообщение турецкого судоходного агентства Tribeca. Это James II (IMO 9253909) под флагом Палау, а также Altura (IMO 9292199) и Velora (IMO 9290373), которые ходят под флагом Сьерра-Леоне.

Все три судна находились в балласте (то есть без груза нефти), Altura и Velora подверглись нападению во время операции по перевалке грузов между судами в море. По данным судоходного агентства, James II был атакован примерно в 80 км к северу от района Тюркели.

Никто из моряков не пострадал. К танкерам были направлены спасательные катера. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Все три танкера находятся в санкционных списках различных стран: James II (Великобритания, Австралия, Украина), Altura (ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Украина) и Velora (Великобритания, Канада, Швейцария, Украина).

Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard, с которыми ознакомился The Insider, James II в начале марта вышел из Усть-Луги, затем заходил в египетские и турецкие порты. Altura вышл из Новороссийска в начале февраля и заходил в индийский Вадинар (где находится НПЗ компании Nayara, доля в которой принадлежит «Роснефти»), прежде чем вернуться в Черное море. Velora также вышла из Новороссийская в феврале и отправилась в индийский город Вишакхапатнам, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Порты в Усть-Луге (Ленинградская область) и Новороссийске (Краснодарский край) относятся к числу ключевых российских узлов по экспорту нефти и нефтепродуктов.

Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали в Чёрном море суда, причастные к перевозке российской нефти. В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы поразили два танкера «теневого флота» у Новороссийска. В апреле Генштаб ВСУ сообщил об атаке на нефтяной танкер Marquise (IMO 9315745) примерно в 210 км к юго-востоку от Туапсе (Краснодарский край).

