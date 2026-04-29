Генштаб ВСУ сообщил о поражении танкера из «теневого флота» в 200 км от Туапсе

Фото: Marine Traffic

Фото: Marine Traffic

Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтяного танкера Marquise (IMO 9315745), который находится под санкциями за перевозку российской нефти. Операция с участием двух безэкипажных катеров (БЭК) прошла утром 29 апреля.

По данным украинского Генштаба, судно в момент поражения дрейфовало примерно в 210 км к юго-востоку от города Туапсе (Краснодарский край) с отключенным сигналом AIS. Груза на борту не было, украинская сторона полагает, что Marquise ожидал перевалки нефти с другого судна.

Удары, нанесенные по танкеру, пришлись на корму, в район винто-рулевой группы (система управления судном) и машинное отделение. Данные о том, насколько пострадал танкер, уточняются.

Marquise, который сейчас ходит под флагом Камеруна, внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Украины, Швейцарии и Канады.

Данные Starboard Maritime Intelligence, с которыми ознакомился The Insider, подтверждают, что Marquise находится в Чёрном море. По зафиксированному маршруту танкера видно, что AIS-сигнал периодически пропадал либо передавал явно недостоверные координаты, либо подвергался глушению средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В конце прошлого года связанные с Россией суда подвергались атакам в Чёрном и Каспийском море. Позднее СБУ признала ответственность за атаки на «теневой флот».

В Туапсе уже две недели продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атак украинских дронов. В городе выпадали осадки с сажей, закрыты все школы и детские сады.

