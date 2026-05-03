Зеленский заявил об ударе по двум танкерам «теневого флота» у Новороссийска. В районе атаки находились как минимум 9 таких судов

The Insider изучил данные Starboard Maritime Intelligence по танкерам, которые 2–3 мая находились в районе Новороссийска и прилегающей акватории Черного моря и у которых были зафиксированы аномалии движения, стоянка, пропажа AIS-сигнала или портовая активность. Эти данные не позволяют однозначно установить, какие именно танкеры были поражены: треки судов содержат разрывы и резкие скачки, а пропажи AIS сами по себе не доказывают факт атаки.

При этом среди танкеров с такими признаками активности в выбранной зоне у Новороссийска были как минимум девять судов, которые Украина внесла в санкционные списки как связанные с перевозкой российской нефти или нефтепродуктов:

FENIKS (IMO 9332810),

FLURA (IMO 9354636),

SERGEY TERSKOV (IMO 9637961),

LOGANO (IMO 9292589),

HANNA (IMO 9397456),

LLEVANT (IMO 9399480),

AQUA LIVE (IMO 9282792),

TORX (IMO 9311610)

DUOS (IMO 9293959).

В украинской базе War&Sanctions все эти суда указаны как участвовавшие в перевозке российского сырья или нефтепродуктов в нарушение санкций и других ограничений. Для FENIKS, HANNA, LLEVANT, TORX, FLURA и SERGEY TERSKOV в базе отдельно указаны заходы или активность, связанные с Новороссийском, Шесхарисом, Геленджиком, Керченским проливом или портами Азовского моря. AQUA LIVE, по данным украинской базы, использовался не только для перевозки российской нефти, но и иранской. США ввели против него санкции за перевозку иранской нефти.