Зеленский заявил об ударе по двум танкерам «теневого флота» у Новороссийска. В районе атаки находились как минимум 9 таких судов

The Insider
Фото: скриншот видео из официального Telegram-канала президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы поразили два танкера российского «теневого флота» в акватории входа в порт Новороссийск. По его словам, эти суда активно использовались для перевозки нефти и «теперь не будут». Зеленский сообщил, что операцией руководил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а участвовали в ней контрразведка СБУ и ВМС Украины.

Зеленский также опубликовал видео, снятое, предположительно, с безэкипажного катера. На нем БЭК приближается к танкеру с кормы. На последних кадрах видно, что удар приходится в кормовую часть судна. В момент соприкосновения с корпусом видео обрывается.

The Insider изучил данные Starboard Maritime Intelligence по танкерам, которые 2–3 мая находились в районе Новороссийска и прилегающей акватории Черного моря и у которых были зафиксированы аномалии движения, стоянка, пропажа AIS-сигнала или портовая активность. Эти данные не позволяют однозначно установить, какие именно танкеры были поражены: треки судов содержат разрывы и резкие скачки, а пропажи AIS сами по себе не доказывают факт атаки.

При этом среди танкеров с такими признаками активности в выбранной зоне у Новороссийска были как минимум девять судов, которые Украина внесла в санкционные списки как связанные с перевозкой российской нефти или нефтепродуктов:

  • FENIKS (IMO 9332810),
  • FLURA (IMO 9354636),
  • SERGEY TERSKOV (IMO 9637961),
  • LOGANO (IMO 9292589),
  • HANNA (IMO 9397456),
  • LLEVANT (IMO 9399480),
  • AQUA LIVE (IMO 9282792),
  • TORX (IMO 9311610)
  • DUOS (IMO 9293959).

В украинской базе War&Sanctions все эти суда указаны как участвовавшие в перевозке российского сырья или нефтепродуктов в нарушение санкций и других ограничений. Для FENIKS, HANNA, LLEVANT, TORX, FLURA и SERGEY TERSKOV в базе отдельно указаны заходы или активность, связанные с Новороссийском, Шесхарисом, Геленджиком, Керченским проливом или портами Азовского моря. AQUA LIVE, по данным украинской базы, использовался не только для перевозки российской нефти, но и иранской. США ввели против него санкции за перевозку иранской нефти.

