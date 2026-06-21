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Новости

Опубликовано видео с тремя горящими паромами, предположительно, на Керченской переправе. Власти сообщили о закрытии переправы после атаки

The Insider
Кадр из видео: Exilenova+

Кадр из видео: Exilenova+

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия массированной атаки украинских дронов на Керченскую паромную переправу. На видео видны три горящих автомобильных парома, от них валит густой дым.

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По данным канала, видео снято близ порта Кавказ в Краснодарском крае (российский берег Керченского пролива).

Керченский пролив

Керченский пролив

Google Maps

Утром 21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром «Панагия» был атакован БПЛА на Керченской переправе в Темрюкском районе (Таманский полуостров, Краснодарский край). Согласно приведенным данным, один человек погиб, еще один пострадал. «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно  осуществляться не будут», — говорится в сообщении оперштаба.

Также в результате атаки беспилотника произошел пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка Темрюкского района.

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали обе стороны Керченского пролива. В аннексированном Крыму загорелась нефтебаза Керченского торгового порта. На российском берегу пожар вспыхнул в порту Кавказ.

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