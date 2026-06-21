Опубликовано видео с тремя горящими паромами, предположительно, на Керченской переправе. Власти сообщили о закрытии переправы после атаки

Утром 21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром «Панагия» был атакован БПЛА на Керченской переправе в Темрюкском районе (Таманский полуостров, Краснодарский край). Согласно приведенным данным, один человек погиб, еще один пострадал. «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — говорится в сообщении оперштаба.

Также в результате атаки беспилотника произошел пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка Темрюкского района.

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали обе стороны Керченского пролива. В аннексированном Крыму загорелась нефтебаза Керченского торгового порта. На российском берегу пожар вспыхнул в порту Кавказ.