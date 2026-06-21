Опубликовано видео с тремя горящими паромами, предположительно, на Керченской переправе. Власти сообщили о закрытии переправы после атаки

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия массированной атаки украинских дронов на Керченскую паромную переправу. На видео видны три горящих автомобильных парома, от них валит густой дым.
По данным канала, видео снято близ порта Кавказ в Краснодарском крае (российский берег Керченского пролива).
Утром 21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром «Панагия» был атакован БПЛА на Керченской переправе в Темрюкском районе (Таманский полуостров, Краснодарский край). Согласно приведенным данным, один человек погиб, еще один пострадал. «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — говорится в сообщении оперштаба.
Также в результате атаки беспилотника произошел пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка Темрюкского района.
В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали обе стороны Керченского пролива. В аннексированном Крыму загорелась нефтебаза Керченского торгового порта. На российском берегу пожар вспыхнул в порту Кавказ.