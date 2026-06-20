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Новости

В Кронштадте начали устанавливать бетонные укрытия после июньских атак БПЛА

The Insider
Фото: администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Фото: администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга сообщила об установке в городе бетонных укрытий для временного нахождения людей во время атак беспилотников. Первые конструкции появятся в четырех общественных местах Кронштадта.

Укрытия устанавливают на Якорной площади, в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе, 5/9, в 16-м микрорайоне, у сквера «Инчхон» на улице Зосимова, 8, а также на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе, недалеко от автобусной остановки. Как утверждает администрация, объекты размещают в зоне видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Установка укрытия от БПЛА

Установка укрытия от БПЛА

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Установка укрытия от БПЛА
Укрытие от БПЛА
Укрытие от БПЛА

Власти напомнили рекомендации МЧС: во время атаки беспилотников находящимся в помещениях следует отойти от окон и укрыться возле несущих стен. Тем, кто оказался на улице, советуют немедленно зайти в ближайшее безопасное помещение. В ближайшее время администрация обещает опубликовать список таких помещений в Кронштадте.

Оповещения об угрозе беспилотников, как сообщили районные власти, будут приходить через СМС от РСЧС, а также публиковаться на страницах администрации во «ВКонтакте» и в Max. Людей, заметивших в небе объект, похожий на беспилотник, призвали звонить по номерам 112 или 102.

Кронштадт попадал под атаки украинских беспилотников в начале июня, во время Петербургского международного экономического форума. 3 июня губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Позднее украинские военные заявили о поражении корвета «Бойкий» в порту Кронштадта.

6 июня Петербург и Ленинградская область вновь подверглись массированной атаке. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о 141 сбитом беспилотнике. Власти тогда сообщали о падении обломков, пожарах на объектах Минобороны и нескольких пострадавших в Петербурге и области.

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