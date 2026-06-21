После атак на Керченский пролив в Севастополе отменили массовые мероприятия, ограничили работу транспорта, магазинов и кафе

В оккупированном Севастополе после атак украинских беспилотников на Керченский пролив отменили уличные массовые мероприятия и ввели ограничения для транспорта, торговли и общепита. Паромы перестанут ходить, общественный транспорт будет работать до 21:00, а крупные магазины, кафе и другие точки общепита закроются не позднее 20:00.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания оперативного штаба. Ограничения начнут действовать 22 июня и будут сохраняться до особого распоряжения, за исключением отдельных мер с установленным сроком.

Общественный транспорт будет работать с 05:30 до 21:00. С 15:00 22 июня для его работы во время воздушных тревог введут отдельный режим. Паромы курсировать не будут, морское сообщение сохранится только на пассажирских катерах.

Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 07:00 до 20:00, кафе и другие точки общепита — с 08:00 до 20:00. График работы небольших магазинов, киосков и аптек владельцы смогут устанавливать самостоятельно. Уличное освещение в городе включать не будут. Развозжаев также предупредил о возможных временных отключениях электричества из-за перегрузки сетей за пределами Севастополя и призвал жителей сократить потребление электроэнергии.

В ночь на 21 июня украинские дроны атаковали обе стороны Керченского пролива. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о четырех погибших и 28 раненых на Керченском полуострове. В Керчи загорелась нефтебаза торгового порта, а на российском берегу произошли пожары в порту Кавказ и на нефтяном терминале в поселке Чушка.